Robbie Keane: Mindenben jobb volt ma a Nyíregyháza

H. T.H. T.
2025.11.22. 22:58
null
Fotó: Árvai Károly
Mint arról beszámoltunk, a Nyíregyháza hatalmas meglepetésre 3–1-es győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, története során először felülmúlva idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban. A meccs után Robbie Keane, az FTC vezetőedzője is értékelt a sajtótájékoztatón.

 

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Látott már ilyen csapatot, amely a nemzetközi kupában jól szerepel, a bajnokikon kínlódik?     
– Nem. Ezt mondtam a srácoknak a meccs után, hogy nem csak a kiemelten fontos mérkőzéseken kell jól futballoznunk, minden mérkőzésen meg kell mutatnunk, mire vagyunk képesek. Ezúttal nem ez volt a helyzet: az első perctől az utolsóig az ellenfél volt jobb. Hiányzott az intenzitás, a szív, a küzdeni tudás egymásért .

– Mi lehet az oka ennek?   
– Ha tudnám, már tettem volna ellene. Az ellenfél az első két gólját bedobás után szerezte, és nem tudom, hányszor kell elmondanom, mennyire kell figyelni az ilyen szituációkra, aztán amikor szépítettünk, és visszajöhettünk volna a meccsbe – hozzáteszem ezt sem érdemeltük meg – a harmadik bedobás után is gólt kaptunk, és azzal eldőlt a mérkőzés. 

– Furcsa helyzetbe kerülhetett: a csapat válogatott játékosait az írek elleni súlyos csalódás után kellett megvigasztalnia.      
– Mindenekelőtt büszke ír vagyok, a gyerekeim is azok, de persze lesújtó volt érezni a játékosaim csalódottságát. Mondtam nekik, húsz év alatt egyszer járhattam világbajnokságon, s az olyan kis nemzet, mint az ír vagy a magyar, nagyon nehezen jut el egy ilyen tornára. A legjobb játékosok azok, akik a legfájdalmasabb csalódás után is fel tudnak állni.

Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– A statisztikák szerint a Nyíregyháza története során először győzött a Ferencváros vendégeként: máris beírta magát a klub történetébe.     
– Ez érdekelt a legkevésbé… Természetesen nem mindennap adatik meg az ember életében, hogy a Ferencváros vendégeként győzelmet ünnepelhessen. Ugyanakkor állandóan előrenézünk, fejlődni akarunk, és a következő mérkőzés is akkor lehet sikeres, ha ugyanilyen intenzitással, ezzel a hozzáállással játsszuk végig.

– A győzelem mellett volt, ami nem működött, ami nem tetszett önnek?     
– Gólt kaptunk… Minden dicséretet megérdemel a csapat, de a hiba része a játéknak, főleg ha olyan minőségű csapat az ellenfél, mint a Ferencváros. Meglephettük a zöld-fehéreket azzal, hogy milyen bátran nekiestünk a saját stadionjában, és azt is el kell ismerni, hogy a szerencse is mellettünk volt. 

– Hogyan lehetett elhitetni a kiesés ellen küzdő csapat tagjaival, hogy az Üllői úton is lehet nyerni?     
– A hozzáállás volt a kulcs. Ettől még lesznek nézhetetlen meccseink, kudarcaink. Ugyanakkor mindent meg akartam változtatni, azt szeretném, hogy másképp védekezzünk, másképp támadjunk, de a játékosok igyekeznek minden kérésnek megfelelni. Ahhoz, hogy a Fradit idegenben megverje a csapat, a buszsofőrtől a szertárostól kezdve a cserejátékosokig kiemelkedő teljesítményre van szükség.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

2. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

5. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

9. Nyíregyháza Spartacus

14

3

5

6

18–26

–8

14

10. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

11. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

 

