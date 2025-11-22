Nemzeti Sportrádió

Lukács továbbra is remek formában: két góljával győzte le a Puskás Akadémia a Kisvárdát

Vágólapra másolva!
2025.11.22. 16:30
null
Lukács vezető gólját ünnepik a felcsútiak (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
NB I labdarúgó NB I 14. forduló Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés Kisvárda PAFC
A labdarúgó NB I 14. fordulójának első szombati mérkőzésén a Puskás Akadémia hazai pályán Lukács Dániel duplájával 2–0-ra legyőzte a Kisvárdát, és meg is előzte a tabellán.


LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 783 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Lukács D. (40., 79.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

Alaposan megviselte Lukács Dánielt is az Írország elleni kudarc, a Puskás Arénában 3–2-re elveszített világbajnoki selejtező, de annyira nem, hogy a formája megbicsaklott volna. A támadó klubjába visszatérve duplázott a Kisvárda ellen, egyet az első félidőben, egyet a másodikban szerzett, látszott, azt a periódusát éli pályafutásának, amikor szinte minden összejön neki.

A 40. percben – az írek elleni mérkőzéshez hasonlóan – fejesből talált be a kapuba, a különbség annyi volt, hogy most nem bal, hanem jobb oldali beadást követően tette. A 29 esztendős támadó idénybeli nyolcadik és kilencedik gólja volt ez az NB I-ben, szombati gólörömeit azonban össze sem lehetett hasonlítani az írek ellenivel, akkor a világból is kiszaladt volna, ezúttal mosolyogva fogadta a társak gratulációját, az elsőt követően pedig nyomott egy puszit a labdát pontosan középre ívelő Quentin Maceiras fejére.

null
fotó 2025.11.23.

NB I, 14. forduló: Puskás Akadémia–Kisvárda 2–0 (Fotó: Dömötör Csaba)

 

Azt ugyan nem lehetett mondani, hogy az első félidőben kapujához szegezte volna a Puskás Akadémia a vendégeket, de lövésekkel, fejesekkel nem fukarkodtak a hazaiak. Míg az első félidőben a várdaiaknak egyetlen próbálkozásuk sem volt (kaput eltaláló főleg nem…), addig a felcsútiak tizenhatszor próbálkoztak, igaz, abból csupán öt találta el a kaput. Lamin Colley egymaga szerezhetett volna legalább három gólt – a nehezét többször is megcsinálta, kicselezett, lefutott egy-két védőt –, leginkább rajta múlott, hogy a Kisvárdának egyáltalán maradt esélye a mérkőzés hajrájára. A magas csatár még azt sem tudta kihasználni, hogy a vendégek kapusa, Popovics Ilja a tizenhatosról kiszaladva elcsúszott a nedves talajon, az üres kaput célozva a visszavetődő kapust találta telibe, arról nem is beszélve, hogy lövése egyébként is kapu mellé ment volna…

A második félidőre aztán a beígért havazás is megérkezett Felcsútra, a pénteken nigériai tehetségkutató útjáról hazatérő Révész Attila is kénytelen volt sapkát húzni a vendégek kispadjánál, a szombaton látottak egyébként sem valószínű, hogy felmelegítették volna. Vereségük leginkább a visszafogott támadójátéknak volt köszönhető, hiszen alig jutottak el Szappanos Péter kapujáig, a felcsúti kapusa talán tízszer ért labdához az egész mérkőzésen, de igazából a hazaiak mindenben jobbak voltak náluk, a védekezésbe is rengeteg hiba csúszott.

A Puskás Akadémia Lukács Dániel duplájával könnyedén győzte le a Kisvárdát, meg is előzve a tabellán, legközelebb pedig a Ferencváros elleni hazai rangadó vár a felcsúti klub játékosaira – nem mellékesen az Nagy Zsolt kétszázadik NB I-es mérkőzése lesz. 2–0

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

2. Ferencvárosi TC

12

6

4

2

27–13

+14

22

3. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

3. Debreceni VSC

13

6

4

3

20–18

+2

22

5. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

9. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

10. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

11. Nyíregyháza Spartacus

13

2

5

6

15–25

–10

11

12. Kazincbarcika

12

3

1

8

12–25

–13

10

 

 

NB I labdarúgó NB I 14. forduló Puskás Akadémia labdarúgó NB I élő közvetítés Kisvárda PAFC
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Mindenben jobb volt ma a Nyíregyháza

Labdarúgó NB I
9 órája

Hatalmas meglepetés, a Nyíregyháza először nyert a Ferencváros vendégeként az NB I-ben

Labdarúgó NB I
11 órája

André Duarte bejelentette, hogy távozik az Újpesttől

Labdarúgó NB I
12 órája

Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell

Labdarúgó NB I
20 órája

Kuttor Attila: Meglepetésre készülünk a Loki ellen!

Labdarúgó NB I
22 órája

A bajnoki mérkőzéseken feledtetné pályafutása egyik legrosszabb élményét Nagy Zsolt

Labdarúgó NB I
23 órája

Nuno Campos: Zalaegerszegen építünk valami fontosat

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:22

A „kapufaversenyt” az ETO nyerte, a három pontot viszont a ZTE szerezte meg Győrben

Labdarúgó NB I
2025.11.21. 21:53
Ezek is érdekelhetik