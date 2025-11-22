Lukács továbbra is remek formában: két góljával győzte le a Puskás Akadémia a Kisvárdát

Azt ugyan nem lehetett mondani, hogy az első félidőben kapujához szegezte volna a Puskás Akadémia a vendégeket, de lövésekkel, fejesekkel nem fukarkodtak a hazaiak. Míg az első félidőben a várdaiaknak egyetlen próbálkozásuk sem volt (kaput eltaláló főleg nem…), addig a felcsútiak tizenhatszor próbálkoztak, igaz, abból csupán öt találta el a kaput. Lamin Colley egymaga szerezhetett volna legalább három gólt – a nehezét többször is megcsinálta, kicselezett, lefutott egy-két védőt –, leginkább rajta múlott, hogy a Kisvárdának egyáltalán maradt esélye a mérkőzés hajrájára. A magas csatár még azt sem tudta kihasználni, hogy a vendégek kapusa, Popovics Ilja a tizenhatosról kiszaladva elcsúszott a nedves talajon, az üres kaput célozva a visszavetődő kapust találta telibe, arról nem is beszélve, hogy lövése egyébként is kapu mellé ment volna…

A második félidőre aztán a beígért havazás is megérkezett Felcsútra, a pénteken nigériai tehetségkutató útjáról hazatérő Révész Attila is kénytelen volt sapkát húzni a vendégek kispadjánál, a szombaton látottak egyébként sem valószínű, hogy felmelegítették volna. Vereségük leginkább a visszafogott támadójátéknak volt köszönhető, hiszen alig jutottak el Szappanos Péter kapujáig, a felcsúti kapusa talán tízszer ért labdához az egész mérkőzésen, de igazából a hazaiak mindenben jobbak voltak náluk, a védekezésbe is rengeteg hiba csúszott.

A Puskás Akadémia Lukács Dániel duplájával könnyedén győzte le a Kisvárdát, meg is előzve a tabellán, legközelebb pedig a Ferencváros elleni hazai rangadó vár a felcsúti klub játékosaira – nem mellékesen az Nagy Zsolt kétszázadik NB I-es mérkőzése lesz. 2–0

