Lukács továbbra is remek formában: két góljával győzte le a Puskás Akadémia a Kisvárdát

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good 2–0 (1–0)
Felcsút, Pancho Aréna, 783 néző. Vezette: Derdák
Gólszerző: Lukács D. (40., 79.)
ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!
Alaposan megviselte Lukács Dánielt is az Írország elleni kudarc, a Puskás Arénában 3–2-re elveszített világbajnoki selejtező, de annyira nem, hogy a formája megbicsaklott volna. A támadó klubjába visszatérve duplázott a Kisvárda ellen, egyet az első félidőben, egyet a másodikban szerzett, látszott, azt a periódusát éli pályafutásának, amikor szinte minden összejön neki.
A 40. percben – az írek elleni mérkőzéshez hasonlóan – fejesből talált be a kapuba, a különbség annyi volt, hogy most nem bal, hanem jobb oldali beadást követően tette. A 29 esztendős támadó idénybeli nyolcadik és kilencedik gólja volt ez az NB I-ben, szombati gólörömeit azonban össze sem lehetett hasonlítani az írek ellenivel, akkor a világból is kiszaladt volna, ezúttal mosolyogva fogadta a társak gratulációját, az elsőt követően pedig nyomott egy puszit a labdát pontosan középre ívelő Quentin Maceiras fejére.
Azt ugyan nem lehetett mondani, hogy az első félidőben kapujához szegezte volna a Puskás Akadémia a vendégeket, de lövésekkel, fejesekkel nem fukarkodtak a hazaiak. Míg az első félidőben a várdaiaknak egyetlen próbálkozásuk sem volt (kaput eltaláló főleg nem…), addig a felcsútiak tizenhatszor próbálkoztak, igaz, abból csupán öt találta el a kaput. Lamin Colley egymaga szerezhetett volna legalább három gólt – a nehezét többször is megcsinálta, kicselezett, lefutott egy-két védőt –, leginkább rajta múlott, hogy a Kisvárdának egyáltalán maradt esélye a mérkőzés hajrájára. A magas csatár még azt sem tudta kihasználni, hogy a vendégek kapusa, Popovics Ilja a tizenhatosról kiszaladva elcsúszott a nedves talajon, az üres kaput célozva a visszavetődő kapust találta telibe, arról nem is beszélve, hogy lövése egyébként is kapu mellé ment volna…
A második félidőre aztán a beígért havazás is megérkezett Felcsútra, a pénteken nigériai tehetségkutató útjáról hazatérő Révész Attila is kénytelen volt sapkát húzni a vendégek kispadjánál, a szombaton látottak egyébként sem valószínű, hogy felmelegítették volna. Vereségük leginkább a visszafogott támadójátéknak volt köszönhető, hiszen alig jutottak el Szappanos Péter kapujáig, a felcsúti kapusa talán tízszer ért labdához az egész mérkőzésen, de igazából a hazaiak mindenben jobbak voltak náluk, a védekezésbe is rengeteg hiba csúszott.
A Puskás Akadémia Lukács Dániel duplájával könnyedén győzte le a Kisvárdát, meg is előzve a tabellán, legközelebb pedig a Ferencváros elleni hazai rangadó vár a felcsúti klub játékosaira – nem mellékesen az Nagy Zsolt kétszázadik NB I-es mérkőzése lesz. 2–0
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|2. Ferencvárosi TC
12
6
4
2
27–13
+14
22
|3. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|3. Debreceni VSC
13
6
4
3
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|10. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|11. Nyíregyháza Spartacus
13
2
5
6
15–25
–10
11
|12. Kazincbarcika
12
3
1
8
12–25
–13
10