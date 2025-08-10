Lenzsér fejese döntött – kikapott az Újpest a Pakstól a Megyeri úton

LABDARÚGÓ NB I

3. FORDULÓ

Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth K. (38.), Lenzsér (76.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Nem adta fel a Paksi FC a Konferencialiga-párharcot – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy Bognár György vezetőedző a Polisszja Zsitomir elleni idegenbeli 3–0-s vereség után a „cserecsapatot” küldte pályára a Szusza Ferenc Stadionban, a mezőnyben nyolc helyen változtatott a csütörtöki kezdő tizenegyen, csak Kinyik Ákos és Papp Kristóf ragadt benn az együttesben. Az Újpest továbbra sem törekszik az MLSZ magyarszabályának betartására, két honi labdarúgót szerepeltetett, ráadásul 28.1 évével a forduló legidősebb átlagéletkorúja volt a Ferencvároséval holtversenyben.

Aligha meglepő, a paksiak magas letámadással igyekeztek zavart kelteni, az viszont váratlan volt, hogy a kellemetlen harcmodor miatt az első tíz percben milyen sokszor csúszott hiba a lila-fehérek labdakihozatalába, időnként kevésen múlt, hogy ne hozza magát kellemetlen helyzetbe a házigazda. Az első helyzeteket így is Damir Krznar vezetőedző csapata alakította ki: a 10. percben Fran Brodic, míg a 12.-ben Horváth Krisztofer dolgoztatta meg Kovácsik Ádámot, majd a 16. percben Aljosa Matko futott el a jobb szélen és adott középre, az érkező Brodic azonban nem találta el a labdát.

A vendégek a 30. percben veszélyeztettek először, Gyurkits Gergő szabadrúgása után Riccardo Piscitelli volt résen. Az olasz kapus tőle szokatlan hibát követett el, a 38. percben Horváth Kevin életerős lövése után „elvitte a kezét” a labda, amely így a kapuban kötött ki – vezetett a Paks. A játékrész végén az újpesti tábor „Mentőt, mentőt!” rigmusa keltett riadalmat, szerencsére néhány perc múltán a szurkolók már tapsoltak, gyorsan érkezett a szakszerű segítség az egyik drukkerhez. Alig egy perccel később már gól miatt örömködhettek a hazaiak, Aljosa Matko lőtt a kapuba.