Lenzsér fejese döntött – kikapott az Újpest a Pakstól a Megyeri úton

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth K. (38.), Lenzsér (76.)
Nem adta fel a Paksi FC a Konferencialiga-párharcot – legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy Bognár György vezetőedző a Polisszja Zsitomir elleni idegenbeli 3–0-s vereség után a „cserecsapatot” küldte pályára a Szusza Ferenc Stadionban, a mezőnyben nyolc helyen változtatott a csütörtöki kezdő tizenegyen, csak Kinyik Ákos és Papp Kristóf ragadt benn az együttesben. Az Újpest továbbra sem törekszik az MLSZ magyarszabályának betartására, két honi labdarúgót szerepeltetett, ráadásul 28.1 évével a forduló legidősebb átlagéletkorúja volt a Ferencvároséval holtversenyben.
Aligha meglepő, a paksiak magas letámadással igyekeztek zavart kelteni, az viszont váratlan volt, hogy a kellemetlen harcmodor miatt az első tíz percben milyen sokszor csúszott hiba a lila-fehérek labdakihozatalába, időnként kevésen múlt, hogy ne hozza magát kellemetlen helyzetbe a házigazda. Az első helyzeteket így is Damir Krznar vezetőedző csapata alakította ki: a 10. percben Fran Brodic, míg a 12.-ben Horváth Krisztofer dolgoztatta meg Kovácsik Ádámot, majd a 16. percben Aljosa Matko futott el a jobb szélen és adott középre, az érkező Brodic azonban nem találta el a labdát.
A vendégek a 30. percben veszélyeztettek először, Gyurkits Gergő szabadrúgása után Riccardo Piscitelli volt résen. Az olasz kapus tőle szokatlan hibát követett el, a 38. percben Horváth Kevin életerős lövése után „elvitte a kezét” a labda, amely így a kapuban kötött ki – vezetett a Paks. A játékrész végén az újpesti tábor „Mentőt, mentőt!” rigmusa keltett riadalmat, szerencsére néhány perc múltán a szurkolók már tapsoltak, gyorsan érkezett a szakszerű segítség az egyik drukkerhez. Alig egy perccel később már gól miatt örömködhettek a hazaiak, Aljosa Matko lőtt a kapuba.
Piscitelli az 52. percben valamelyest jóvátette hibáját: Szendrei Ákos lövése után védte a jobb felső felé tartó labdát. Ezután Damian Rasak passzolt a kapu felé ügyetlen mozdulattal, nagy erővel, Piscitelli becsúszva mentett szögletre. Körülményes volt az Újpest futballja, a játékosok többször is tanácstalanul álltak és kérdőn néztek társaikra, nem akarnak-e úgy helyezkedni, hogy megjátszhatók legyenek. Az is érthetetlen volt, hogyan védekezett a csapat a második paksi gólnál, Lenzsér Bencét senki sem őrizte.
Utóbb kiderült, hiába igyekeztek magasabb fordulatszámra kapcsolni a lila-fehérek, akik a második félidőben támadó szellem jegyében Iuri Medeirost, Matija Ljujicsot és Gleofilo Vlijtert is becserélték és többször is veszélyeztettek, a Paks besöpörte a három pontot, győzelemmel hangolt a csütörtöki Kl-visszavágójára. Az Újpest első vereségét könyvelte el Damir Krznar vezetőedzői regnálása alatt: a szurkolók alighanem elfogadnák, ha hatmeccsenként maradnának pont nélkül, csapatuk játékával azonban aligha lehetnek kibékülve, védekezésben és támadásban is előre kell lépnie az együttesnek, ha dobogón akar végezni. 1–2
NB I
3. FORDULÓ
Augusztus 8., péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2
Augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0
Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4
Augusztus 10., vasárnap
Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1–1
Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2–1
Újpest FC–Paksi FC 1–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Paksi FC
|3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
|7
|3. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|4. Puskás Akadémia
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|3
|1
|1
|1
|5–4
|+1
|4
|7. Kisvárda
|3
|1
|1
|1
|4–7
|–3
|4
|8. Zalaegerszegi TE
|3
|–
|3
|–
|6–6
|0
|3
|9. ETO FC Győr
|3
|–
|3
|–
|5–5
|0
|3
|10. Nyíregyháza Spartacus
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0