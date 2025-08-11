Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Bognár György az Újpest elleni győzelem után: jó döntés volt betenni a fiatalokat

Vágólapra másolva!
2025.08.11. 07:02
null
A meccs végén a két vezetőedző közül Bognár György örülhetett (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Újpest Damir Krznar Paks labdarúgó NB I Bognár György
Az Újpest FC hazai pályán 2–1-re kikapott a Pakstól a labdarúgó NB I 3. fordulójában. Damir Krznar szerint döntőnek bizonyult, hogy nem éltek a pontrúgások adta lehetőségekkel, Bognár György úgy véli, jó döntés volt a fiatalokat játszatni.

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője

– A hatodik újpesti meccsén jött az első vereség. Bosszús?     
– Sohasem jó vesztesként távozni, de nem nyalogathatjuk a sebeinket. Kemény meccs volt, a Paks ellen nehéz védekezni, szoros emberfogásra kényszerített minket. Azonos szinten futballoztunk, a gól sem tört meg minket. A második félidő is kiegyenlített volt, ám egy rögzített helyzetből gólt kaptunk – mi ezekkel a lehetőségekkel nem éltünk, ez döntőnek bizonyult.
Hogyhogy nem jöttek a helyzetek a második félidőben annak ellenére, hogy támadókat cserélt be?     
– Kockázatot kellett vállalni a végén, de a Paks összeszedetten védekezett, nem volt könnyű feltörni. Voltak lehetőségeink, három-négy jelentős akadt, sajnos nem sikerült gólra váltanunk őket. Átállhatnánk akár többcsatáros játékra, ám az is balul sülhet el.
Három bajnokin 1.98-as xG-t hozott össze a csapata. Ez is jelzi, hogy gond van a helyzetkialakítással?     
– Két hazai és egy idegenbeli bajnokink volt, az egyiken ráadásul emberhátrányban futballoztunk, így nem olyan rossz ez az mutató. Kellően támadó felfogásban játszottunk, de mindig többet kell tennünk. 


BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– A Zsitomir elleni háromgólos vereség mintha nem viselte volna meg a csapatát – egyetért?     
– Nekünk nem vergődéssel telnek a napjaink egy-egy vereség után, inkább túltesszük magunkat a történteken – felkészültünk az Újpest elleni mérkőzésre. Az első perctől kezdve jó felfogásban futballoztunk, voltak lehetőségeink, nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel.
Együttese játékán nem látszott a tartalékos összetétel. Ezek szerint van két kezdőcsapatnyi jó játékosa?     
– Az úgynevezett alapcsapatunkban több a rutinos, harminc év feletti labdarúgó, úgyhogy ennek az évnek az is a feladata, hogy beépítsünk fiatalokat – no, persze nem a fiatalszabály miatt, amúgy is el kell kezdenünk az átalakítást a keretben. Szerencsére jó a merítési lehetőség Pakson, az összes korosztályos együttesünkben szerepel olyan, akiből NB I-es játékos lehet.
A húszéves Horváth Kevin elkapta a fonalat, négy gólpassz után gólt lőtt. Mekkora szerepet kaphat az idényben?      
– Meccsről meccsre egyre jobban játszik, meghatározó futballistája lehet a Paksnak, és nem csak azért, mert fiatal.

Labdarúgó NB I
13 órája

Lenzsér fejese döntött – kikapott az Újpest a Pakstól a Megyeri úton

Bognár György csapata a Konferencialiga-selejtezőben elszenvedett vereség után javított. Az Újpest elszenvedte első vereségét.

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth Kevin (38.), Lenzsér (76.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Ferencváros3218–2+67
  2. Paksi FC32110–5+57
  3. Debreceni VSC3216–4+27
  4. Puskás Akadémia3216–5+16
  5. MTK Budapest31116–2+44
  6. Újpest FC31115–4+14
  7. Kisvárda31114–7–34
  8. Zalaegerszeg336–603
  9. ETO FC Győr335–503
10. Nyíregyháza 3124–8–41
11. Diósgyőri VTK3123–10–71
12. Kazincbarcika332–7–50

 

Újpest Damir Krznar Paks labdarúgó NB I Bognár György
Legfrissebb hírek

„Egyből kinéztem apukámra, láttam, nagyon büszke” – Horváth Kevin első gólját lőtte az élvonalban

Labdarúgó NB I
2 órája

Hornyák Zsolt: Túl szép lett volna, ha megint a végén fordítunk

Labdarúgó NB I
3 órája

Lenzsér fejese döntött – kikapott az Újpest a Pakstól a Megyeri úton

Labdarúgó NB I
13 órája

Reszkethetnek a Megyeri úton, érkezik Tóth Barna!

Labdarúgó NB I
23 órája

NB I: Papp Csongor és a ZTE egyre jobb formában, jöhet az ETO

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:36

Robbie Keane Cissé kezezéséről: Nem láttam még ilyet, és nem is akarok többé!

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:34

„Azt nem mondhatom, hogy rosszul játszott” – Kata Mihály Molnár Rajmund mesterhármasáról

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:14

Gruber ismét remekelt, a Ferencváros három góllal nyert Nyíregyházán

Labdarúgó NB I
2025.08.09. 22:17
Ezek is érdekelhetik