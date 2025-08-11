Bognár György az Újpest elleni győzelem után: jó döntés volt betenni a fiatalokat

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője

– A hatodik újpesti meccsén jött az első vereség. Bosszús?

– Sohasem jó vesztesként távozni, de nem nyalogathatjuk a sebeinket. Kemény meccs volt, a Paks ellen nehéz védekezni, szoros emberfogásra kényszerített minket. Azonos szinten futballoztunk, a gól sem tört meg minket. A második félidő is kiegyenlített volt, ám egy rögzített helyzetből gólt kaptunk – mi ezekkel a lehetőségekkel nem éltünk, ez döntőnek bizonyult.

– Hogyhogy nem jöttek a helyzetek a második félidőben annak ellenére, hogy támadókat cserélt be?

– Kockázatot kellett vállalni a végén, de a Paks összeszedetten védekezett, nem volt könnyű feltörni. Voltak lehetőségeink, három-négy jelentős akadt, sajnos nem sikerült gólra váltanunk őket. Átállhatnánk akár többcsatáros játékra, ám az is balul sülhet el.

– Három bajnokin 1.98-as xG-t hozott össze a csapata. Ez is jelzi, hogy gond van a helyzetkialakítással?

– Két hazai és egy idegenbeli bajnokink volt, az egyiken ráadásul emberhátrányban futballoztunk, így nem olyan rossz ez az mutató. Kellően támadó felfogásban játszottunk, de mindig többet kell tennünk.



BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– A Zsitomir elleni háromgólos vereség mintha nem viselte volna meg a csapatát – egyetért?

– Nekünk nem vergődéssel telnek a napjaink egy-egy vereség után, inkább túltesszük magunkat a történteken – felkészültünk az Újpest elleni mérkőzésre. Az első perctől kezdve jó felfogásban futballoztunk, voltak lehetőségeink, nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel.

– Együttese játékán nem látszott a tartalékos összetétel. Ezek szerint van két kezdőcsapatnyi jó játékosa?

– Az úgynevezett alapcsapatunkban több a rutinos, harminc év feletti labdarúgó, úgyhogy ennek az évnek az is a feladata, hogy beépítsünk fiatalokat – no, persze nem a fiatalszabály miatt, amúgy is el kell kezdenünk az átalakítást a keretben. Szerencsére jó a merítési lehetőség Pakson, az összes korosztályos együttesünkben szerepel olyan, akiből NB I-es játékos lehet.

– A húszéves Horváth Kevin elkapta a fonalat, négy gólpassz után gólt lőtt. Mekkora szerepet kaphat az idényben?

– Meccsről meccsre egyre jobban játszik, meghatározó futballistája lehet a Paksnak, és nem csak azért, mert fiatal.