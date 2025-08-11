Bognár György az Újpest elleni győzelem után: jó döntés volt betenni a fiatalokat

Damir KRZNAR, az Újpest FC vezetőedzője
– A hatodik újpesti meccsén jött az első vereség. Bosszús?
– Sohasem jó vesztesként távozni, de nem nyalogathatjuk a sebeinket. Kemény meccs volt, a Paks ellen nehéz védekezni, szoros emberfogásra kényszerített minket. Azonos szinten futballoztunk, a gól sem tört meg minket. A második félidő is kiegyenlített volt, ám egy rögzített helyzetből gólt kaptunk – mi ezekkel a lehetőségekkel nem éltünk, ez döntőnek bizonyult.
– Hogyhogy nem jöttek a helyzetek a második félidőben annak ellenére, hogy támadókat cserélt be?
– Kockázatot kellett vállalni a végén, de a Paks összeszedetten védekezett, nem volt könnyű feltörni. Voltak lehetőségeink, három-négy jelentős akadt, sajnos nem sikerült gólra váltanunk őket. Átállhatnánk akár többcsatáros játékra, ám az is balul sülhet el.
– Három bajnokin 1.98-as xG-t hozott össze a csapata. Ez is jelzi, hogy gond van a helyzetkialakítással?
– Két hazai és egy idegenbeli bajnokink volt, az egyiken ráadásul emberhátrányban futballoztunk, így nem olyan rossz ez az mutató. Kellően támadó felfogásban játszottunk, de mindig többet kell tennünk.
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– A Zsitomir elleni háromgólos vereség mintha nem viselte volna meg a csapatát – egyetért?
– Nekünk nem vergődéssel telnek a napjaink egy-egy vereség után, inkább túltesszük magunkat a történteken – felkészültünk az Újpest elleni mérkőzésre. Az első perctől kezdve jó felfogásban futballoztunk, voltak lehetőségeink, nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel.
– Együttese játékán nem látszott a tartalékos összetétel. Ezek szerint van két kezdőcsapatnyi jó játékosa?
– Az úgynevezett alapcsapatunkban több a rutinos, harminc év feletti labdarúgó, úgyhogy ennek az évnek az is a feladata, hogy beépítsünk fiatalokat – no, persze nem a fiatalszabály miatt, amúgy is el kell kezdenünk az átalakítást a keretben. Szerencsére jó a merítési lehetőség Pakson, az összes korosztályos együttesünkben szerepel olyan, akiből NB I-es játékos lehet.
– A húszéves Horváth Kevin elkapta a fonalat, négy gólpassz után gólt lőtt. Mekkora szerepet kaphat az idényben?
– Meccsről meccsre egyre jobban játszik, meghatározó futballistája lehet a Paksnak, és nem csak azért, mert fiatal.
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
Újpest FC–Paksi FC 1–2 (1–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 8650 néző. Vezette: Berke
Gólszerző: Matko (43.), ill. Horváth Kevin (38.), Lenzsér (76.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencváros
|3
|2
|1
|–
|8–2
|+6
|7
|2. Paksi FC
|3
|2
|1
|–
|10–5
|+5
|7
|3. Debreceni VSC
|3
|2
|1
|–
|6–4
|+2
|7
|4. Puskás Akadémia
|3
|2
|–
|1
|6–5
|+1
|6
|5. MTK Budapest
|3
|1
|1
|1
|6–2
|+4
|4
|6. Újpest FC
|3
|1
|1
|1
|5–4
|+1
|4
|7. Kisvárda
|3
|1
|1
|1
|4–7
|–3
|4
|8. Zalaegerszeg
|3
|–
|3
|–
|6–6
|0
|3
|9. ETO FC Győr
|3
|–
|3
|–
|5–5
|0
|3
|10. Nyíregyháza
|3
|–
|1
|2
|4–8
|–4
|1
|11. Diósgyőri VTK
|3
|–
|1
|2
|3–10
|–7
|1
|12. Kazincbarcika
|3
|–
|–
|3
|2–7
|–5
|0