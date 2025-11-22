Nemzeti Sportrádió

Hozta a kötelezőt a Puskás Akadémia és az FTC is a női NB I-ben

2025.11.22. 21:37
Szegeden nyert a Puskás Akadémia (Fotó: puskasakademia.hu)
A női labdarúgó NB I 12. fordulójában öt mérkőzést rendeztek szombaton. A Ferencváros hazai pályán nyert a Honvéd ellen, míg a Puskás Akadémia és az ETO FC idegenben aratott győzelmet. A Szegedet erősítő Popovic Milica két gólt szerzett, így már három góllal vezeti a góllövőlistát. A bajnokság élén hármas holtverseny van, 31 pontja van az MTK-nak, a Puskás Akadémiának és az FTC-nek egyaránt.

 

NŐI NB I
12. FORDULÓ
Pécsi MFC–Újpest FC 1–1
Viktória FC–ETO FC 0–3
FTC-Telekom–Budapest Honvéd FC 2–0
Kész-St. Mihály-Szeged–Puskás Akadémia FC 2–3
Budaörs–Diósgyőri VTK 1–5
MTK Budapest–Szekszárd 8–0

 

ETO FC Puskás Akadémia női foci női labdarúgás FTC női futball női NB I
