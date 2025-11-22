Hatalmas meglepetés, a Nyíregyháza először nyert a Ferencváros vendégeként az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I

14. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)

Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

A HIDEG TÉL és a Nyíregyháza tulajdonképpen egyszerre érkezett meg a Groupama Arénába – és mindkettőnek érezhető hatása volt a nézőszámra. A Ferencváros hazai mérkőzéseihez képest lényegesen kevesebben ültek a lelátókon, ennek egyik oka a zimankó volt, másrészt nem kérdés, az ellenfélnek is van vonzereje, vagyis az Újpest elleni rangadóra ilyen időben is megteltek volna a szektorok. S ez akkor is igaz, ha a Nyíregyháza egyáltalán nem ígérkezett könnyű riválisnak: lapunk beharangozó írásában is kitértünk arra, hogy a válogatott szünetben a nemrég kinevezett Bódog Tamás a szervezett csapatvédekezésre fordított némi időt, így számítani lehetett arra, hogy a piros-kékek megnehezítik a zöld-fehérek dolgát.

És aztán jött Manner Balázs!

A harmadik percben gólt szerezni mindig sokat jelent egy csapatnak, főleg a Ferencváros otthonában fellépő vendégegyüttesnek, s akármilyen korán érkezett a találat, meg kellett állapítanunk, hogy nem a semmiből jött. A Szpari ugyanis nagyon lendületesen, agresszíven kezdte a mérkőzést, a gólig szinte végig a hazai térfélen pattogott a labda, szóval a meccs első percei egyértelműen úgy alakultak, ahogy azt a vendégek elképzelték. A húszesztendős Manner Balázst nem mindegyik Fradi-szurkolónak kell bemutatni: évekig a ferencvárosi utánpótlásban szerepelt, két és fél évvel ezelőtt, 2023 márciusában a Puskás Arénában pályára léphetett a Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-mérkőzésen. A 78. percben szállt be, de több ügyes megoldása is vastapsra ragadtatta a ferencvárosi szurkolókat, ám az NB I-ben nem kapott játéklehetőséget, és idén nyáron Nyíregyházára került – és most az elé pattanó labdát ellentmondást nem tűrően zúdította a bal felső sarokba. Azt azonban nem felejtette el, honnan érkezett: a mai futballban megszokott módon jelezte, nem akarja ünnepelni a gólját (akkor sem, ha nyilvánvalóan nagyon örült neki). A Ferencváros persze azonnal felébredt a „pofontól”, a saját térfelére kényszerítette az ellenfelet, a jobb oldalon Cebrail Makreckis, a balon Nagy Barnabás zárkózott fel a támadásokhoz – utóbbi a nyáron éppen Nyíregyházáról érkezett az Üllői útra.

Hiába támadott azonban a Fradi, a nyírségiek növelni tudták előnyüket! Akárcsak az első gólnál, megint a bal oldalról indult a vendégek támadása, és a másik oldalon érkező futballista fejezte be az akciót – ezúttal Kovácsréti Márk, aki 2015 és 2017 között volt az FTC játékosa.