Nemzeti Sportrádió

Hatalmas meglepetés, a Nyíregyháza először nyert a Ferencváros vendégeként az NB I-ben

Vágólapra másolva!
2025.11.22. 21:29
null
(Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I Nyíregyháza Ferencváros
A Nyíregyháza hatalmas meglepetésre 3–1-es győzelmet aratott a Ferencváros vendégeként a labdarúgó NB I 14. fordulójának szombat esti mérkőzésén, története során először felülmúlva idegenben a zöld-fehéreket az élvonalban.

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

A HIDEG TÉL és a Nyíregyháza tulajdonképpen egyszerre érkezett meg a Groupama Arénába – és mindkettőnek érezhető hatása volt a nézőszámra. A Ferencváros hazai mérkőzéseihez képest lényegesen kevesebben ültek a lelátókon, ennek egyik oka a zimankó volt, másrészt nem kérdés, az ellenfélnek is van vonzereje, vagyis az Újpest elleni rangadóra ilyen időben is megteltek volna a szektorok. S ez akkor is igaz, ha a Nyíregyháza egyáltalán nem ígérkezett könnyű riválisnak: lapunk beharangozó írásában is kitértünk arra, hogy a válogatott szünetben a nemrég kinevezett Bódog Tamás a szervezett csapatvédekezésre fordított némi időt, így számítani lehetett arra, hogy a piros-kékek megnehezítik a zöld-fehérek dolgát.

És aztán jött Manner Balázs!

A harmadik percben gólt szerezni mindig sokat jelent egy csapatnak, főleg a Ferencváros otthonában fellépő vendégegyüttesnek, s akármilyen korán érkezett a találat, meg kellett állapítanunk, hogy nem a semmiből jött. A Szpari ugyanis nagyon lendületesen, agresszíven kezdte a mérkőzést, a gólig szinte végig a hazai térfélen pattogott a labda, szóval a meccs első percei egyértelműen úgy alakultak, ahogy azt a vendégek elképzelték. A húszesztendős Manner Balázst nem mindegyik Fradi-szurkolónak kell bemutatni: évekig a ferencvárosi utánpótlásban szerepelt, két és fél évvel ezelőtt, 2023 márciusában a Puskás Arénában pályára léphetett a Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-mérkőzésen. A 78. percben szállt be, de több ügyes megoldása is vastapsra ragadtatta a ferencvárosi szurkolókat, ám az NB I-ben nem kapott játéklehetőséget, és idén nyáron Nyíregyházára került – és most az elé pattanó labdát ellentmondást nem tűrően zúdította a bal felső sarokba. Azt azonban nem felejtette el, honnan érkezett: a mai futballban megszokott módon jelezte, nem akarja ünnepelni a gólját (akkor sem, ha nyilvánvalóan nagyon örült neki). A Ferencváros persze azonnal felébredt a „pofontól”, a saját térfelére kényszerítette az ellenfelet, a jobb oldalon Cebrail Makreckis, a balon Nagy Barnabás zárkózott fel a támadásokhoz – utóbbi a nyáron éppen Nyíregyházáról érkezett az Üllői útra.

Hiába támadott azonban a Fradi, a nyírségiek növelni tudták előnyüket! Akárcsak az első gólnál, megint a bal oldalról indult a vendégek támadása, és a másik oldalon érkező futballista fejezte be az akciót – ezúttal Kovácsréti Márk, aki 2015 és 2017 között volt az FTC játékosa.

null
fotó 2025.11.23.

NB I, 14. forduló: FTC–Nyíregyháza 1–3 (Fotó: Árvai Károly)

 

Robbie Keane azonnal reagált, a három belső védős rendszerről átállította csapatát két belső és két szélső védőre, Ötvös Bence előrelépett a középpályára, Jonathan Levi pedig kihúzódott jobbra. A változtatás labdabirtoklási fölényt eredményezett, de a házigazdának egy Lenny Joseph-lövésen kívül nem volt érdemi helyzete. Amikor pedig Manner szép cselek után megcélozta a bal alsó sarkot, és Dibusz Dénes bravúrral védett, a hazai közönség hangosan szidni kezdte saját csapatát.

Nem volt meglepő, hogy Robbie Keane három játékosát is lecserélte a szünetben. Változtatott a vendégcsapat is, mert a csatársorban csaknem láthatatlan Dorian Babunszki helyett Kovács Milán érkezett, Bódog Tamás így próbálta stabilizálni a fedezetsort. Feltűnő volt, mennyire nyugodtan futballoznak a vendégek, sokszor szűk területen több ferencvárosi játékos közelsége, nyomása alatt is a labdát „kicsiben” megjátszva, ügyesen passzolgattak a Szpari játékosai, és ez persze nem nézte jó szemmel a hazai közönség.

Aztán a félidő derekán érkezett Varga Barnabás, de erre is próbált reagálni a vendégcsapat szakvezetője, a hórihorgas Temesvári Attilát küldte be a válogatott center őrzésére. Az FTC ásza azért kiharcolt egy tizenegyest, de nem ő állt a labda mögé, Gruber Zsombor lőtte a nyíregyházi kapuba, így a szurkolók reménykedni kezdtek: a hajrában megmentheti a mérkőzést a házigazda! A remény azonban nem tartott sokáig, mert két a kispadról beküldött játékos összjátéka ismét kettőre növelte a Szpari előnyét: Toma György és Oláh Benjámin két passzal átment a Fradi védelmén, és előbbi a hálóba lőtt. Ezzel pedig eldőlt, hogy hetedik hazai bajnoki mérkőzésén (két győzelem és két döntetlen mellett) harmadik vereségét szenvedte el az FTC, a Groupama Aréna mostanság nem tűnik félelmetes oroszlánbarlangnak – Bódog Tamással a kispadon harmadik meccsén maradt veretlen a Nyíregyháza, a Kisvárda és a Puskás Akadémia ellen elért döntetlen után bravúros győzelmet érve el. 1–3

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Debreceni VSC

14

7

4

3

22–19

+3

25

2. Paksi FC

13

6

6

1

31–20

+11

24

3. Ferencvárosi TC

13

6

4

3

28–16

+12

22

4. Puskás Akadémia

14

6

4

4

20–18

+2

22

5. MTK Budapest

13

6

2

5

28–22

+6

20

6. Kisvárda

13

6

2

5

15–22

–7

20

7. ETO FC Győr

13

5

5

3

24–15

+9

20

8. Zalaegerszegi TE

14

4

4

6

22–22

0

16

9. Nyíregyháza Spartacus

14

3

5

6

18–26

–8

14

10. Újpest FC

13

3

4

6

18–22

–4

13

11. Diósgyőri VTK

13

2

5

6

16–26

–10

11

12. Kazincbarcika

13

3

1

9

13–27

–14

10

 

 

NB I Nyíregyháza Ferencváros
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Mindenben jobb volt ma a Nyíregyháza

Labdarúgó NB I
9 órája

A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban

Jégkorong
10 órája

André Duarte bejelentette, hogy távozik az Újpesttől

Labdarúgó NB I
12 órája

Lukács továbbra is remek formában: két góljával győzte le a Puskás Akadémia a Kisvárdát

Labdarúgó NB I
16 órája

Brazil harmadosztályú klub jelentette be az FTC-től távozott védőt

Labdarúgó NB I
19 órája

Márton Grétával, Klujber Katrinnal és Simon Petrával is hosszabbított az FTC

Kézilabda
19 órája

Kovács Dániel: Kemény védekezés és jó helyzetkihasználás kell

Labdarúgó NB I
20 órája

Kuttor Attila: Meglepetésre készülünk a Loki ellen!

Labdarúgó NB I
22 órája
Ezek is érdekelhetik