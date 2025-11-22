Hatalmas meglepetés, a Nyíregyháza először nyert a Ferencváros vendégeként az NB I-ben

LABDARÚGÓ NB I
14. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus 1–3 (0–2)
Budapest, Groupama Aréna, 6477 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Gruber (84. – 11-esből), ill. Manner (3.), Kovácsréti (30.), Toma (85.)
A HIDEG TÉL és a Nyíregyháza tulajdonképpen egyszerre érkezett meg a Groupama Arénába – és mindkettőnek érezhető hatása volt a nézőszámra. A Ferencváros hazai mérkőzéseihez képest lényegesen kevesebben ültek a lelátókon, ennek egyik oka a zimankó volt, másrészt nem kérdés, az ellenfélnek is van vonzereje, vagyis az Újpest elleni rangadóra ilyen időben is megteltek volna a szektorok. S ez akkor is igaz, ha a Nyíregyháza egyáltalán nem ígérkezett könnyű riválisnak: lapunk beharangozó írásában is kitértünk arra, hogy a válogatott szünetben a nemrég kinevezett Bódog Tamás a szervezett csapatvédekezésre fordított némi időt, így számítani lehetett arra, hogy a piros-kékek megnehezítik a zöld-fehérek dolgát.
És aztán jött Manner Balázs!
A harmadik percben gólt szerezni mindig sokat jelent egy csapatnak, főleg a Ferencváros otthonában fellépő vendégegyüttesnek, s akármilyen korán érkezett a találat, meg kellett állapítanunk, hogy nem a semmiből jött. A Szpari ugyanis nagyon lendületesen, agresszíven kezdte a mérkőzést, a gólig szinte végig a hazai térfélen pattogott a labda, szóval a meccs első percei egyértelműen úgy alakultak, ahogy azt a vendégek elképzelték. A húszesztendős Manner Balázst nem mindegyik Fradi-szurkolónak kell bemutatni: évekig a ferencvárosi utánpótlásban szerepelt, két és fél évvel ezelőtt, 2023 márciusában a Puskás Arénában pályára léphetett a Bayer Leverkusen elleni Európa-liga-mérkőzésen. A 78. percben szállt be, de több ügyes megoldása is vastapsra ragadtatta a ferencvárosi szurkolókat, ám az NB I-ben nem kapott játéklehetőséget, és idén nyáron Nyíregyházára került – és most az elé pattanó labdát ellentmondást nem tűrően zúdította a bal felső sarokba. Azt azonban nem felejtette el, honnan érkezett: a mai futballban megszokott módon jelezte, nem akarja ünnepelni a gólját (akkor sem, ha nyilvánvalóan nagyon örült neki). A Ferencváros persze azonnal felébredt a „pofontól”, a saját térfelére kényszerítette az ellenfelet, a jobb oldalon Cebrail Makreckis, a balon Nagy Barnabás zárkózott fel a támadásokhoz – utóbbi a nyáron éppen Nyíregyházáról érkezett az Üllői útra.
Hiába támadott azonban a Fradi, a nyírségiek növelni tudták előnyüket! Akárcsak az első gólnál, megint a bal oldalról indult a vendégek támadása, és a másik oldalon érkező futballista fejezte be az akciót – ezúttal Kovácsréti Márk, aki 2015 és 2017 között volt az FTC játékosa.
Robbie Keane azonnal reagált, a három belső védős rendszerről átállította csapatát két belső és két szélső védőre, Ötvös Bence előrelépett a középpályára, Jonathan Levi pedig kihúzódott jobbra. A változtatás labdabirtoklási fölényt eredményezett, de a házigazdának egy Lenny Joseph-lövésen kívül nem volt érdemi helyzete. Amikor pedig Manner szép cselek után megcélozta a bal alsó sarkot, és Dibusz Dénes bravúrral védett, a hazai közönség hangosan szidni kezdte saját csapatát.
Nem volt meglepő, hogy Robbie Keane három játékosát is lecserélte a szünetben. Változtatott a vendégcsapat is, mert a csatársorban csaknem láthatatlan Dorian Babunszki helyett Kovács Milán érkezett, Bódog Tamás így próbálta stabilizálni a fedezetsort. Feltűnő volt, mennyire nyugodtan futballoznak a vendégek, sokszor szűk területen több ferencvárosi játékos közelsége, nyomása alatt is a labdát „kicsiben” megjátszva, ügyesen passzolgattak a Szpari játékosai, és ez persze nem nézte jó szemmel a hazai közönség.
Aztán a félidő derekán érkezett Varga Barnabás, de erre is próbált reagálni a vendégcsapat szakvezetője, a hórihorgas Temesvári Attilát küldte be a válogatott center őrzésére. Az FTC ásza azért kiharcolt egy tizenegyest, de nem ő állt a labda mögé, Gruber Zsombor lőtte a nyíregyházi kapuba, így a szurkolók reménykedni kezdtek: a hajrában megmentheti a mérkőzést a házigazda! A remény azonban nem tartott sokáig, mert két a kispadról beküldött játékos összjátéka ismét kettőre növelte a Szpari előnyét: Toma György és Oláh Benjámin két passzal átment a Fradi védelmén, és előbbi a hálóba lőtt. Ezzel pedig eldőlt, hogy hetedik hazai bajnoki mérkőzésén (két győzelem és két döntetlen mellett) harmadik vereségét szenvedte el az FTC, a Groupama Aréna mostanság nem tűnik félelmetes oroszlánbarlangnak – Bódog Tamással a kispadon harmadik meccsén maradt veretlen a Nyíregyháza, a Kisvárda és a Puskás Akadémia ellen elért döntetlen után bravúros győzelmet érve el. 1–3
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
14
7
4
3
22–19
+3
25
|2. Paksi FC
13
6
6
1
31–20
+11
24
|3. Ferencvárosi TC
13
6
4
3
28–16
+12
22
|4. Puskás Akadémia
14
6
4
4
20–18
+2
22
|5. MTK Budapest
13
6
2
5
28–22
+6
20
|6. Kisvárda
13
6
2
5
15–22
–7
20
|7. ETO FC Győr
13
5
5
3
24–15
+9
20
|8. Zalaegerszegi TE
14
4
4
6
22–22
0
16
|9. Nyíregyháza Spartacus
14
3
5
6
18–26
–8
14
|10. Újpest FC
13
3
4
6
18–22
–4
13
|11. Diósgyőri VTK
13
2
5
6
16–26
–10
11
|12. Kazincbarcika
13
3
1
9
13–27
–14
10