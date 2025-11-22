A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban
JÉGKORONG
ICEHL
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–FTC-Telekom 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)
Feldkirch, 1483 néző. V: Piragic (horvát), Schauer (osztrák), Fleischmann (olasz), Zgonc (szlovén)
VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl / Korecky, Wempe / Reini, Mussbacher / B. Summer, Mader – BURKE 1, Dornbach, Adams / Maier, GALLANT, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Woger / A. Summer, Lebeda, Woborsky. Edző: Johannes Nygard
FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, HADOBÁS / Seregély Máté, Lindgren / Tóth Gergely, HORVÁTH M. 1 / Tammela – Shaw (1), Kestilä (1), LASKAWY 1 / Green, Coulter, Sofron 1 / Mihalik A., Mattyasovszky, Tóth Richárd / Galajda, Nagy Krisztián, Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 30–30. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Johannes Nygard: – Mindkét csapat játszott pénteken, így érthetően kicsit lassabban indult a meccs. Sokat javult a csapatom a Bolzano elleni 7–1-es vereséget követően. Sajnos ezen a mérkőzésen képtelenek voltunk kihasználni, amikor éppen fölényben játszottunk.
Timo Saarikoski: – A harmadik játékrészben volt a legmagasabb a játék minősége. Hiába volt hazai csapat a Vorarlberg, utaznia kellett, pénteken még Bolzanóban lépett jégre. Jó volt látni, hogy a srácok megtalálják a győzelemhez vezető utat. Nagy Kristóf nagyokat védett, amikor szükségünk volt rá.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Olimpija Ljubljana
|20
|10
|4
|2
|4
|92–61
|+31
|40
|2. Pustertal Wölfe
|19
|11
|2
|2
|4
|64–47
|+17
|39
|3. Klagenfurt
|19
|10
|3
|2
|4
|61–47
|+14
|38
|4. Graz
|19
|8
|3
|5
|3
|63–46
|+17
|35
|5. Bozen Südtirol
|18
|10
|1
|2
|5
|70–44
|+26
|34
|6. Salzburg
|19
|8
|2
|3
|6
|56–45
|+11
|31
|7. Villach
|18
|9
|1
|2
|6
|60–53
|+7
|31
|8. Fehérvár AV19
|20
|7
|2
|2
|9
|42–62
|–20
|27
|9. FTC
|20
|7
|1
|4
|8
|56–66
|–10
|27
|10. Linz
|19
|6
|3
|–
|10
|59–62
|–3
|24
|11. Vienna Capitals
|19
|5
|2
|2
|10
|50–64
|–14
|21
|12. Innsbruck
|20
|2
|4
|1
|13
|49–84
|–35
|15
|13. Vorarlberg
|20
|2
|2
|3
|13
|38–79
|–41
|13