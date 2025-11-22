A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban

JÉGKORONG

ICEHL

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–FTC-Telekom 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)

Feldkirch, 1483 néző. V: Piragic (horvát), Schauer (osztrák), Fleischmann (olasz), Zgonc (szlovén)

VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl / Korecky, Wempe / Reini, Mussbacher / B. Summer, Mader – BURKE 1, Dornbach, Adams / Maier, GALLANT, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Woger / A. Summer, Lebeda, Woborsky. Edző: Johannes Nygard

FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, HADOBÁS / Seregély Máté, Lindgren / Tóth Gergely, HORVÁTH M. 1 / Tammela – Shaw (1), Kestilä (1), LASKAWY 1 / Green, Coulter, Sofron 1 / Mihalik A., Mattyasovszky, Tóth Richárd / Galajda, Nagy Krisztián, Molnár D. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 30–30. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/0

MESTERMÉRLEG

Johannes Nygard: – Mindkét csapat játszott pénteken, így érthetően kicsit lassabban indult a meccs. Sokat javult a csapatom a Bolzano elleni 7–1-es vereséget követően. Sajnos ezen a mérkőzésen képtelenek voltunk kihasználni, amikor éppen fölényben játszottunk.

Timo Saarikoski: – A harmadik játékrészben volt a legmagasabb a játék minősége. Hiába volt hazai csapat a Vorarlberg, utaznia kellett, pénteken még Bolzanóban lépett jégre. Jó volt látni, hogy a srácok megtalálják a győzelemhez vezető utat. Nagy Kristóf nagyokat védett, amikor szükségünk volt rá.

AZ ÁLLÁS M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Olimpija Ljubljana 20 10 4 2 4 92–61 +31 40 2. Pustertal Wölfe 19 11 2 2 4 64–47 +17 39 3. Klagenfurt 19 10 3 2 4 61–47 +14 38 4. Graz 19 8 3 5 3 63–46 +17 35 5. Bozen Südtirol 18 10 1 2 5 70–44 +26 34 6. Salzburg 19 8 2 3 6 56–45 +11 31 7. Villach 18 9 1 2 6 60–53 +7 31 8. Fehérvár AV19 20 7 2 2 9 42–62 –20 27 9. FTC 20 7 1 4 8 56–66 –10 27 10. Linz 19 6 3 – 10 59–62 –3 24 11. Vienna Capitals 19 5 2 2 10 50–64 –14 21 12. Innsbruck 20 2 4 1 13 49–84 –35 15 13. Vorarlberg 20 2 2 3 13 38–79 –41 13