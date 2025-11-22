Nemzeti Sportrádió

A ligautolsó vendégeként nyert az FTC az osztrák bajnokságban

K-SZ. B.K-SZ. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.22. 22:16
null
Felőrölte ellenfele ellenállását az FTC (Fotó: fradi.hu)
Címkék
jégkorong ICEHL Ferencváros
Az újonc Ferencváros a záró harmadban 39 másodperc alatt szerzett két góljának köszönhetően 3–1-re nyert a sereghajtó Pioneers Voralberg vendégeként az osztrák jégkorongliga szombati találkozóján.

 

JÉGKORONG
ICEHL
Pioneers Vorarlberg (osztrák)–FTC-Telekom 1–3 (0–0, 0–0, 1–3)
Feldkirch, 1483 néző. V: Piragic (horvát), Schauer (osztrák), Fleischmann (olasz), Zgonc (szlovén)
VORARLBERG: Caffi – Schnetzer, Roehl / Korecky, Wempe / Reini, Mussbacher / B. Summer, Mader – BURKE 1, Dornbach, Adams / Maier, GALLANT, Florchuk / Macierzynski, Tschofen, Woger / A. Summer, Lebeda, Woborsky. Edző: Johannes Nygard
FTC: NAGY KRISTÓF – Bengtsson, HADOBÁS / Seregély Máté, Lindgren / Tóth Gergely, HORVÁTH M. 1 / Tammela – Shaw (1), Kestilä (1), LASKAWY 1 / Green, Coulter, Sofron 1 / Mihalik A., Mattyasovszky, Tóth Richárd / Galajda, Nagy Krisztián, Molnár D. Edző: Timo Saarikoski
Kapura lövések: 30–30. Emberelőny-kihasználás: 4/0, ill. 2/0
MESTERMÉRLEG
Johannes Nygard: – Mindkét csapat játszott pénteken, így érthetően kicsit lassabban indult a meccs. Sokat javult a csapatom a Bolzano elleni 7–1-es vereséget követően. Sajnos ezen a mérkőzésen képtelenek voltunk kihasználni, amikor éppen fölényben játszottunk.
Timo Saarikoski: – A harmadik játékrészben volt a legmagasabb a játék minősége. Hiába volt hazai csapat a Vorarlberg, utaznia kellett, pénteken még Bolzanóban lépett jégre. Jó volt látni, hogy a srácok megtalálják a győzelemhez vezető utat. Nagy Kristóf nagyokat védett, amikor szükségünk volt rá.

AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGk 
1. Olimpija Ljubljana201042492–61+3140 
2. Pustertal Wölfe191122464–47+1739 
3. Klagenfurt191032461–47+1438 
4. Graz19835363–46+1735 
5. Bozen Südtirol181012570–44+2634 
6. Salzburg19823656–45+1131 
7. Villach18912660–53+731 
8. Fehérvár AV1920722942–62–2027 
9. FTC20714856–66–1027 
10. Linz19631059–62–324 
11. Vienna Capitals195221050–64–1421 
12. Innsbruck202411349–84–3515 
13. Vorarlberg202231338–79–4113 

 

 

jégkorong ICEHL Ferencváros
Legfrissebb hírek

Hatalmas meglepetés, a Nyíregyháza először nyert a Ferencváros vendégeként az NB I-ben

Labdarúgó NB I
11 órája

A címvédő Gyergyó a 13. győzelmét is megszerezte az Erste-idényben

Jégkorong
12 órája

Brazil harmadosztályú klub jelentette be az FTC-től távozott védőt

Labdarúgó NB I
19 órája

Márton Grétával, Klujber Katrinnal és Simon Petrával is hosszabbított az FTC

Kézilabda
19 órája

NHL: ötöt vágott Pittsburghben a Minnesota

Amerikai sportok
23 órája

Osztrák hokiliga: a Volán otthon, a Fradi idegenben győzött

Jégkorong
2025.11.21. 21:50

Jégkorong: Fehér Kolos remekel a német U20-as bajnokságban

Utánpótlássport
2025.11.21. 18:12

Huszák Alexandra nem került be az Ottawa keretébe

Jégkorong
2025.11.21. 09:23
Ezek is érdekelhetik