Nemzeti Sportrádió

Imre Bence nyolc gólt lőtt a Kielben a német bajnokságban

Vágólapra másolva!
2025.11.22. 22:38
null
Imre Bence (Fotó: Handballwoche)
Címkék
Pergel Andrej kézilabda Imre Bence THW Kiel
Imre Bence nyolc góllal járult hozzá a THW Kiel 34-30-as győzelméhez a Göppingen ellen a német férfi kézilabda-bajnokság szombati játéknapján.

A Bundesliga honlapja szerint a válogatott jobbszélső remekelt: ő lett a THW Kiel – és holtversenyben a mezőny – legeredményesebb játékosa.

Pergel Andrej is a mezőny legeredményesebbje volt: a junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő tíz gólt lőtt a CB Ciudad de Logrono színeiben a BM Caserío Ciudad Real ellen hazai pályán 38–35-re megnyert meccsen a spanyol élvonalban. Ludmán Marcell egyszer volt eredményes a Frigoríficos del Morrazóban, amely 28–25-re kikapott a Jánosi Tamást nélkülöző Tubos Aranda Villa de Aranda otthonában.

Ilics Zoran három, Szita Zoltán kettő, Fazekas Gergő egy góllal vette ki részét a címvédő Orlen Wisla Plock 41–28-as győzelméből az MKS Kalisz otthonában a lengyel bajnokságban.

Bognár Alex egyszer volt eredményes a szlovén RK Celje PL csapatában, amely továbbjutott a férfi Európa Kupa harmadik fordulójából a nyolcaddöntőbe. A hazai visszavágón 34–32-re nyert a Celje a szerb RK Vojvodina ellen, és mivel az első mérkőzésen pontosan ugyanennyi lett az eredmény az újvidékiek javára, hétméterespárbaj döntött, amit 3–0-ra a szlovénok nyertek meg.

Albek József 11 góllal segítette 37–33-as sikerhez az Athinaikoszt a vendég ASE Duka ellen a görög bajnokságban. Az osztrák válogatott átlövő a mezőny legeredményesebb játékosa volt.

 

Pergel Andrej kézilabda Imre Bence THW Kiel
Legfrissebb hírek

Győri és veszprémi kézilabdázók is felszólaltak a túlzsúfolt versenynaptár ellen

Kézilabda
2025.11.20. 15:18

Golovin: Jogosan beszélnek rólunk Európában

Kézilabda
2025.11.20. 11:17

Kézilabda: Imre Bence tíz gólt lőtt a Kielben – körkép

Kézilabda
2025.11.19. 00:20

Kézilabda: Papp Nikoletta csapata csoportkörös az El-ben – körkép

Kézilabda
2025.11.16. 20:59

Szilágyi Sziszi a kézilabda után is megtalálta azt, amit szeret

Kézilabda
2025.11.16. 07:43

Herrem remekelt, de csapata kikapott a kézilabda BL-ben

Kézilabda
2025.11.15. 21:37

Továbbra is pont nélkül áll a Kozármisleny a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2025.11.15. 20:42

Az Esztergom kettős győzelemmel főtáblás a női kézilabda Európa-ligában

Kézilabda
2025.11.15. 20:25
Ezek is érdekelhetik