Imre Bence nyolc gólt lőtt a Kielben a német bajnokságban

A Bundesliga honlapja szerint a válogatott jobbszélső remekelt: ő lett a THW Kiel – és holtversenyben a mezőny – legeredményesebb játékosa.

Pergel Andrej is a mezőny legeredményesebbje volt: a junior világbajnoki ezüstérmes balátlövő tíz gólt lőtt a CB Ciudad de Logrono színeiben a BM Caserío Ciudad Real ellen hazai pályán 38–35-re megnyert meccsen a spanyol élvonalban. Ludmán Marcell egyszer volt eredményes a Frigoríficos del Morrazóban, amely 28–25-re kikapott a Jánosi Tamást nélkülöző Tubos Aranda Villa de Aranda otthonában.

Ilics Zoran három, Szita Zoltán kettő, Fazekas Gergő egy góllal vette ki részét a címvédő Orlen Wisla Plock 41–28-as győzelméből az MKS Kalisz otthonában a lengyel bajnokságban.

Bognár Alex egyszer volt eredményes a szlovén RK Celje PL csapatában, amely továbbjutott a férfi Európa Kupa harmadik fordulójából a nyolcaddöntőbe. A hazai visszavágón 34–32-re nyert a Celje a szerb RK Vojvodina ellen, és mivel az első mérkőzésen pontosan ugyanennyi lett az eredmény az újvidékiek javára, hétméterespárbaj döntött, amit 3–0-ra a szlovénok nyertek meg.

Albek József 11 góllal segítette 37–33-as sikerhez az Athinaikoszt a vendég ASE Duka ellen a görög bajnokságban. Az osztrák válogatott átlövő a mezőny legeredményesebb játékosa volt.