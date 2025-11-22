Női vízilabda ob I: egy félidőn át tartotta a lépést a Ferencvárossal az Eger

NŐI VÍZILABDA OB I

8. forduló

FTC-Telekom–One Eger 17–8 (2–3, 2–1, 6–3, 7–1)

G: Keszthelyi R. 5, Gurisatti 3, Kuna, Ortiz, Vályi 2-2, Hertzka, Szalkai, Szilágyi D., ill. Kenéz 4, Török 2, Czigány, Owen

KSI SE–Dunaújvárosi FVE 8–18 (0–4, 2–6, 4–5, 2–3)

G: Kemény A. 4, Kókai 2, Deák, Péter N., ill. Borsi, Horváth Brigitta, Milicsevics 3-3, Garda, Pál, Sümegi 2-2, Kacimbri, Mahieu, Mihók M.

Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–BVSC-Manna ABC 8–17 (2–4, 1–5, 3–6, 2–2)

G: Baksa B. 3, Felkai, Mihály 2-2, Cuk M., ill. Pőcze 5, Lendvay, Tóth Fruzsina 3-3, Dobi, Dömsödi Dalma 2-2, Mucsy, Végvári

UVSE Helia-D–GYVSE-Uni Győr 18–6 (4–4, 6–0, 3–1, 5–1)

G: Hajdú K. 5, Faragó K. 3, Ármai, Baksa V., Fekete F. 2-2, Aubéli, Mácsai, Peresztegi-Nagy, Tóth Freia, ill. Petik 3, Svec 2, Sunabe

Valdor-Szentes–III. Kerületi TVE 11–10 (5–4, 0–1, 4–3, 2–2)

G: Lengyel 5, De Bue, Dömsödi Döníz, Erdélyi H., Furák-Szabovik, Molnár D., Varga V., ill. Rajna 4, Boldizsár, Borsos, Hajdú R., Ráski, Szabó J., Tóth Frida

Az állás: 1. FTC 24 pont (160–55), 2. UVSE 24 (144–68), 3. BVSC 16, 4. Dunaújváros 15, 5. Eger 14, 6. Győr 9, 7. III. Kerület 6 (92–137), 8. Szentes 6 (66–112), 9. Szeged 6 (67–116), 10. KSI 0