Villant a piros: Sallai Rolandot durvaság miatt kiállították a Genclerbirligi ellen

2025.11.22. 21:51
Sallai Roland piros lapot kapott (Fotó: Getty Images)
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság szombati játéknapján a listavezető Galatasaray odahaza 3–2-re legyőzte a Genclerbirligit, a találkozón a hazaiak magyar játékosát, Sallai Rolandot kiállították a 94. percben.

Sallai Roland a Galata kezdőcsapatában kapott helyett a Genclerbirligi elleni összecsapáson, a vendégeknél viszont nem volt ott a meccskeretben Csoboth Kevin.

A mérkőzés a Galatasaray 3–2-es győzelmével ért véget, és nem túlzás kijelenteni, hogy Sallai Roland főszereplő volt az összecsapáson – annak ellenére, hogy gólt nem szerzett. Szerepet játszott viszont abban, hogy a Genclerbirligi megfogyatkozott a 60. percben, hiszen Thalisson Kelvent róla állította ki a játékvezető.

Aztán a magyar játékos maga is idő előtt fejezte be a találkozót: a 94. percben ugyanis egy durva karatemozdulattal – de amúgy véletlenül – fejbe rúgta a szlovén Zan Zuzeket, amiért a játékvezető rövid VAR-ozás után felmutatta neki a piros lapot.

A Galata ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, és győzelmével, négypontos előnnyel továbbra is vezeti a bajnokságot.

 

 

