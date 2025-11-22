Villant a piros: Sallai Rolandot durvaság miatt kiállították a Genclerbirligi ellen

Sallai Roland a Galata kezdőcsapatában kapott helyett a Genclerbirligi elleni összecsapáson, a vendégeknél viszont nem volt ott a meccskeretben Csoboth Kevin.

A mérkőzés a Galatasaray 3–2-es győzelmével ért véget, és nem túlzás kijelenteni, hogy Sallai Roland főszereplő volt az összecsapáson – annak ellenére, hogy gólt nem szerzett. Szerepet játszott viszont abban, hogy a Genclerbirligi megfogyatkozott a 60. percben, hiszen Thalisson Kelvent róla állította ki a játékvezető.

Aztán a magyar játékos maga is idő előtt fejezte be a találkozót: a 94. percben ugyanis egy durva karatemozdulattal – de amúgy véletlenül – fejbe rúgta a szlovén Zan Zuzeket, amiért a játékvezető rövid VAR-ozás után felmutatta neki a piros lapot.

A Galata ennek ellenére otthon tartotta a három pontot, és győzelmével, négypontos előnnyel továbbra is vezeti a bajnokságot.