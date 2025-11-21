Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, pályán a Liverpool, norvég–magyar női kézilabdamérkőzés
NOVEMBER 22., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
14. FORDULÓ
14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB III
17. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
16.00: Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia FC II
ANGOL PREMIER LEAGUE
12. FORDULÓ
13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)
16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford (Tv: Spíler 1, 22.45, felv.)
16.00: Fulham–Sunderland (Tv: Spíler 1, 20.35, felv.)
16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace
18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
13.30: Coventry–West Bromwich (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
13. FORDULÓ
17.00: Lens–Strasbourg
19.00: Rennes–Monaco
21.05: Paris SG–Le Havre
NÉMET BUNDESLIGA
11. FORDULÓ
15.30: Augsburg–Hamburg
15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart
15.30: Heidenheim–Mönchengladbach
15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen
18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
12. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Genoa
15.00: Udinese–Bologna
18.00: Fiorentina–Juventus (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Atalanta (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
13. FORDULÓ
14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)
SKÓT BAJNOKSÁG
21.00: St. Mirren–Celtic (Tv: Match4)
NŐI NB I
12. FORDULÓ
13.00: Pécsi MFC–Újpest FC
13.00: Viktória FC–ETO FC
13.00: FTC-Telekom–Budapest Honvéd FC
13.00: Kész-St. Mihály-Szeged–Puskás Akadémia FC
18.00: Budaörs–Diósgyőri VTK
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CURLING
Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti
Férfiak
18.00: Finnország–Magyarország
Nők
13.00: Magyarország–Anglia
DARTS
PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD
13.45: 2. forduló (Tv: Sport1)
20.00: 3. forduló (Tv: Sport1)
FORMULA–1
LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS
1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Vasárnap, 5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GYORSKORCSOLYA
1.00 és 20.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Calgary
JÉGKORONG
ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ
17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
19.30: Pioneers Voralberg (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
18.00: HSC Suhr Aarau (svájci)–Mol Tatabánya KC
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–One Veszprém HC
Posten Kupa, női felkészülési torna (Straume), 2. forduló
16.45: Norvégia–Magyarország
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: MVM-OSE Lions–EPS-Honvéd
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
17.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd
17.30: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK
18.00: Sopron Basket–TFSE
18.00: DVTK Hun-Therm–Tarr KSC Szekszárd
18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós
NBA
19.00: Charlotte Hornets–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)
23.00: Orlando Magic–New York Knicks (Tv: Sport2)
LÓVERSENY
11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
LOVASSPORT
20.00: Global Champions League, díjugratás, döntő, Prága (Tv: Eurosport1)
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
14.00: Swissten Dág KSE–MÁV Előre Foxconn
18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Vegyész RC Kazincbarcika
18.00: TFSE–Fino Kaposvár
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: Vasas Óbuda–MÁV Előre Foxconn
18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba
19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA
RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA
14.05: olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk
SPORTLÖVÉSZET
9.00: Hungarian Open nemzetközi légfegyveres verseny (Nemzeti Lőtér, Budapest Fehér út)
SÚLYEMELÉS
10.00: országos bajnokság, Nyíregyháza
TÉLI SPORTOK
Alpesi sí
10.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Gurgl (Tv: Eurosport1)
13.30: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam, Gurgl (Tv: Eurosport1)
Síugrás
12.00: világkupa, nők, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
14.30: világkupa, férfiak, HS 140, selejtező, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
15.30: világkupa, férfiak, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)
TENISZ
Davis-kupa, szuperdöntő, Bologna
Elődöntő
12.00: Németország–Spanyolország
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
11.30: KSI SE–BVSC-Manna ABC
12.00: Debreceni VSE-Master Good–Semmelweis OSC
16.00: UVSE–Kaposvári VK
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes
18.00: One Eger–Szegedi VE
18.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely
Szerkesztő: Szalai Kristóf
6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire
7.00: Kosárlabda, heti összegző
7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon
8.40: Tóth Alex már télen váltson?
9.00: Bánki József érkezik a stúdióba
9.30: A nap hallgatója kiválasztás; a nap legjobb pillanatai
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Regős László Pál
14.30: Labdarúgás, közvetítés a Puskás Akadémia–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
17.00: Labdarúgás, közvetítés a Debrecen–Kazincbarcika NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc
19.30: Labdarúgás, közvetítés a Ferencváros–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László
20.30: Kézilabda, közvetítés a Norvégia–Magyarország női felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György
22.30: Sportvilág Bera Emesével