Szombati sportműsor: három NB I-es meccs, pályán a Liverpool, norvég–magyar női kézilabdamérkőzés

NOVEMBER 22., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

14. FORDULÓ

14.30: Puskás Akadémia FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.00: Debreceni VSC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB III

17. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

16.00: Gyirmót FC Győr–Puskás Akadémia FC II

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ

13.30: Burnley–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–West Ham United (Tv: Match4)

16.00: Brighton & Hove Albion–Brentford (Tv: Spíler 1, 22.45, felv.)

16.00: Fulham–Sunderland (Tv: Spíler 1, 20.35, felv.)

16.00: Liverpool–Nottingham Forest (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: Wolverhampton Wanderers–Crystal Palace

18.30: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

13.30: Coventry–West Bromwich (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

13. FORDULÓ

17.00: Lens–Strasbourg

19.00: Rennes–Monaco

21.05: Paris SG–Le Havre

NÉMET BUNDESLIGA

11. FORDULÓ

15.30: Augsburg–Hamburg

15.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–VfB Stuttgart

15.30: Heidenheim–Mönchengladbach

15.30: Wolfsburg–Bayer Leverkusen

18.30: 1. FC Köln–Eintracht Frankfurt (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

12. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Genoa

15.00: Udinese–Bologna

18.00: Fiorentina–Juventus (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Atalanta (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

13. FORDULÓ

14.00: Alavés–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Barcelona–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

21.00: Villarreal–Mallorca (Tv: Spíler2)

SKÓT BAJNOKSÁG

21.00: St. Mirren–Celtic (Tv: Match4)

NŐI NB I

12. FORDULÓ

13.00: Pécsi MFC–Újpest FC

13.00: Viktória FC–ETO FC

13.00: FTC-Telekom–Budapest Honvéd FC

13.00: Kész-St. Mihály-Szeged–Puskás Akadémia FC

18.00: Budaörs–Diósgyőri VTK

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CURLING

Európa-bajnokság, B-divízió, Lahti

Férfiak

18.00: Finnország–Magyarország

Nők

13.00: Magyarország–Anglia

DARTS

PDC PLAYERS CHAMPIONSHIP FINALS, MINEHEAD

13.45: 2. forduló (Tv: Sport1)

20.00: 3. forduló (Tv: Sport1)

FORMULA–1

LAS VEGAS-I NAGYDÍJ, LAS VEGAS

1.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5.00: időmérő (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vasárnap, 5.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

GYORSKORCSOLYA

1.00 és 20.30: olimpiai kvalifikációs világkupa, Calgary

JÉGKORONG

ERSTE LIGA, ALAPSZAKASZ

17.30: FEHA19–Gyergyói HK (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

19.30: Pioneers Voralberg (osztrák)–FTC-Telekom, Feldkirch

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

18.00: HSC Suhr Aarau (svájci)–Mol Tatabánya KC

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–One Veszprém HC

Posten Kupa, női felkészülési torna (Straume), 2. forduló

16.45: Norvégia–Magyarország

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: MVM-OSE Lions–EPS-Honvéd

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

17.00: UNI Győr–VBW CEKK Cegléd

17.30: ELTE BEAC Újbuda–Csata TKK

18.00: Sopron Basket–TFSE

18.00: DVTK Hun-Therm–Tarr KSC Szekszárd

18.00: Dávid Kornél KA–BKG-Prima Szigetszentmiklós

NBA

19.00: Charlotte Hornets–Los Angeles Clippers (Tv: Sport2)

23.00: Orlando Magic–New York Knicks (Tv: Sport2)

LÓVERSENY

11.00: ügetőfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

LOVASSPORT

20.00: Global Champions League, díjugratás, döntő, Prága (Tv: Eurosport1)

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

14.00: Swissten Dág KSE–MÁV Előre Foxconn

18.00: Prestige Fitness Pénzügyőr–Vegyész RC Kazincbarcika

18.00: TFSE–Fino Kaposvár

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: Vasas Óbuda–MÁV Előre Foxconn

18.00: Fatum Nyíregyháza–MBH-Békéscsaba

19.00: Vasas SC–Szent Benedek RA

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

14.05: olimpiai kvalifikációs világkupa, Gdansk

SPORTLÖVÉSZET

9.00: Hungarian Open nemzetközi légfegyveres verseny (Nemzeti Lőtér, Budapest Fehér út)

SÚLYEMELÉS

10.00: országos bajnokság, Nyíregyháza

TÉLI SPORTOK

Alpesi sí

10.15: világkupa, férfiak, műlesiklás, 1. futam, Gurgl (Tv: Eurosport1)

13.30: világkupa, férfiak, műlesiklás, 2. futam, Gurgl (Tv: Eurosport1)

Síugrás

12.00: világkupa, nők, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

14.30: világkupa, férfiak, HS 140, selejtező, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

15.30: világkupa, férfiak, HS 140, Lillehammer (Tv: Eurosport1)

TENISZ

Davis-kupa, szuperdöntő, Bologna

Elődöntő

12.00: Németország–Spanyolország

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

11.30: KSI SE–BVSC-Manna ABC

12.00: Debreceni VSE-Master Good–Semmelweis OSC

16.00: UVSE–Kaposvári VK

17.00: PannErgy-Miskolci VLC–Metalcom Szentes

18.00: One Eger–Szegedi VE

18.45: FTC-Telekom Waterpolo–EPS-Honvéd

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Szalai Kristóf, Károlyi Andrea, Patai Gergely

Szerkesztő: Szalai Kristóf

6.00: Visszatekintés a hét fontosabb sporteseményeire

7.00: Kosárlabda, heti összegző

7.40: Danyi Gábort hívjuk telefonon

8.40: Tóth Alex már télen váltson?

9.00: Bánki József érkezik a stúdióba

9.30: A nap hallgatója kiválasztás; a nap legjobb pillanatai

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás. Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Regős László Pál

14.30: Labdarúgás, közvetítés a Puskás Akadémia–Kisvárda NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Jó András, Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

17.00: Labdarúgás, közvetítés a Debrecen–Kazincbarcika NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin. Szakértő: Bene Ferenc

19.30: Labdarúgás, közvetítés a Ferencváros–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

20.30: Kézilabda, közvetítés a Norvégia–Magyarország női felkészülési mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Marosán György

22.30: Sportvilág Bera Emesével