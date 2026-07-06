„Ez hatalmas hiba a FIFA-tól” – forrong a futballvilág Balogun-ügyben

A belga szövetség (RBFA) szerint megdöbbentő döntést hozott a FIFA, ahogy Rudi Garcia szövetségi kapitányt korábbi hírünkben már idéztük is, egy rossz tréfához hasonlította a határozatot.

„Nem tudtam, hogy a FIFA irodáiban július ötödike egyenértékű április elsejével. A belga szövetség nem magát szeretné védeni, vagy a válogatottat, hanem a sportág integritását és etikus mivoltát. Azt gondolom, ez az első eset, hogy egy világbajnokságon ilyen döntés születik” – jelentette ki a francia szakember. Az RBFA a közösségi oldalán arról írt, „minden lehetőséget megvizsgálnak” annak érdekében, hogy megvédjék a résztvevők jogait, illetve a sportszerűség alapelveit nemcsak a mostani, de az összes jövőbeli világbajnokságra vonatkozóan.

Sajtóhírek szerint a szervezet hivatalos levelet írt a FIFA-nak, amelyben fellebbezett a határozat ellen, azt azonban egyelőre nem tudni, születik-e döntés az ügyben a mérkőzés kezdetéig.

„Ez hatalmas hiba a FIFA-tól, egy nagyon-nagyon-nagyon rossz döntés, ami nem tesz jót a sportnak" – jelentette ki a negyeddöntős norvégok szövetségi kapitánya, Stale Solbakken.

A mostani tornán szakértőként dolgozó Jürgen Klopp – aki a várakozások szerint a 32 között búcsúzott német válogatott irányítását veszi majd át hamarosan – arról beszélt, ez a döntés mindent megkérdőjelez.

„Ez a mi játékunk, nem az övék. Ha Trump és Infantino egyetértettek ebben, az őrültség. Ez a két ember semmit nem tud a labdarúgásról, éppen ezért nem is kellene beleszólniuk” – mondta a német szakember annak kapcsán, hogy sajtóhírek szerint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke felhívta Gianni Infantinót, a FIFA első emberét, hogy gondolják át az eltiltást.

Christian Pulisic, az amerikai csapat egyik legjobbja ezzel szemben úgy fogalmazott: ha valaki megnézi a szabálytalanságot, láthatja, hogy semmilyen szándékosság nem volt benne, és ezen a tornán „voltak már sokkal rosszabbak is”.

Mauricio Pochettino szövetségi kapitány is pozitívan nyilatkozott a FIFA határozatáról: „Bosznia ellen már bűnhődtünk, hiszen egy rossz döntés miatt harminc percet emberhátrányban kellett futballoznunk.”

Mint mondta, őt egyáltalán nem lepte meg, hogy Trump felhívta Infantinót az eset után. Az amerikai elnök egyébként üdvözölte a döntést, közösségi oldalán köszönve azt meg a FIFA-nak, amely szerinte ezzel „visszavont egy hatalmas igazságtalanságot”.

Az 1962-es torna óta ez lesz az első alkalom, hogy valakit nem tiltanak el piros lapja után, noha az azonnali kiállítás után automatikusan ki kellene hagynia a játékosnak csapata következő mérkőzését, a szabályok szerint pedig ez ellen fellebbezni sem lehet.

A FIFA ezúttal kivételt tett és egy évre felfüggesztette a 25 éves támadó eltiltását. A vb-n háromgólos Balogun – aki a bosnyákok ellen is betalált – a 61. percben megtaposta Tarik Muharemovicot, s a játékvezető videós visszanézést követően mutatta fel neki a piros lapot.

Az amerikai–belga nyolcaddöntő magyar idő szerint kedden hajnali két órakor lesz Seattle-ben.