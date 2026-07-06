Nemzeti Sportrádió

A spanyolok, az amerikaiak és a belgák is a váltómezüket viselik ma

I. SZ.I. SZ.
2026.07.06. 16:39
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Ma este Dallasban a 2030-as világbajnokság két társházigazdája, Portugália és Spanyolország feszül egymásnak. A portugálok visszatérnek első számú felszerelésükhöz, míg a spanyolok az Uruguay ellen már használt világos váltómezt viselik majd. A másik, magyar idő szerint keddi összecsapáson Seattle-ben az Egyesült Államok és Belgium is váltómezében lép pályára.

21.00: Portugália–Spanyolország

Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium

 

 

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