A spanyolok, az amerikaiak és a belgák is a váltómezüket viselik ma

Ma este Dallasban a 2030-as világbajnokság két társházigazdája, Portugália és Spanyolország feszül egymásnak. A portugálok visszatérnek első számú felszerelésükhöz, míg a spanyolok az Uruguay ellen már használt világos váltómezt viselik majd. A másik, magyar idő szerint keddi összecsapáson Seattle-ben az Egyesült Államok és Belgium is váltómezében lép pályára.

21.00: Portugália–Spanyolország Kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium