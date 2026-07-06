Dékáni dicsérettel diplomázott Priskin Tamás a Soproni Egyetemen

Fotó: Rombai Péter

A korábbi magyar válogatott labdarúgó a Soproni Egyetem Benedek Elek Karán vehette át sportszervező diplomáját, amelyet a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel közös képzésben szerzett meg – olvasható a sajtóanyagban.

Priskin Tamás úgy fogalmazott, a diploma sokat jelent számára: „Sokat jelent nekem, és nagyon örülök annak, hogy amikor három évvel ezelőtt befejeztem profi pályafutásomat, úgy döntöttem, továbbtanulok – fogalmazott a korábbi válogatott játékos. – A Soproni Egyetemet választottam, és ennek a három évnek minden egyes pillanatát élveztem. Ez egy kicsit más terület volt, mint amit a sportban megszoktam, ezért különösen örülök, hogy ezt a célt is sikerült megvalósítanom. Nagyon sokat kaptam ettől a három évtől. A sportolói pályafutásom során szerzett tapasztalataim is segítettek, de emellett rengeteget tanultam az oktatóktól is.”

A diploma mellett Priskin dékáni dicséretet is átvehetett. Mint elmondta, a folyamatos önképzés elengedhetetlen, különösen a sport világában, hozzátéve, hogy a diploma megszerzése nem a végállomás, hanem egy újabb lépcsőfok az életében, s tanulmányait sportmenedzser mesterszakon szeretné folytatni.

„Mindenkit bíztatok arra, hogy kezdjen el tanulni. A profi sport nem tart örökké, és aki már a pályafutása alatt elkezdi képezni magát azon a területen, amellyel később foglalkozni szeretne, óriási előnyben lesz” – hangsúlyozta Priskin Tamás.