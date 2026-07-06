Nemzeti Sportrádió

Kinyílt Pandora szelencéje: egy angol parlamenti képviselő Quansah eltiltásának felfüggesztését kéri a FIFA-tól

M. B.M. B.
2026.07.06. 18:23
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Egyesült Államok foci vb 2026 Anglia vb 2026 Jarell Quansah Folarin Balogun

„Noha úgy gondolom, hogy Jarell Quansah jogosan kapott piros lapot, és a játékvezetői döntéseknek következetesnek kell lennie, úgy vélem, a vébé végéig fel kell függeszteni a játékos eltiltását” – írja Gianni Infantino FIFA-elnöknek írt levelében Noah Law munkáspárti képviselő, hozzátéve, hogy a szabályokat mindenkire nézve egyenlő mértékben kell alkalmazni.

 

 

Egyesült Államok foci vb 2026 Anglia vb 2026 Jarell Quansah Folarin Balogun
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