Kinyílt Pandora szelencéje: egy angol parlamenti képviselő Quansah eltiltásának felfüggesztését kéri a FIFA-tól

„Noha úgy gondolom, hogy Jarell Quansah jogosan kapott piros lapot, és a játékvezetői döntéseknek következetesnek kell lennie, úgy vélem, a vébé végéig fel kell függeszteni a játékos eltiltását” – írja Gianni Infantino FIFA-elnöknek írt levelében Noah Law munkáspárti képviselő, hozzátéve, hogy a szabályokat mindenkire nézve egyenlő mértékben kell alkalmazni.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 NEW: Labour MP Noah Law has asked FIFA President Gianni Infantino to delay Jarell Quansah’s red card suspension until after the World Cup pic.twitter.com/NQJ2Nn1URm — Politics Global (@PolitlcsGlobal) July 6, 2026