Kinyílt Pandora szelencéje: egy angol parlamenti képviselő Quansah eltiltásának felfüggesztését kéri a FIFA-tól
„Noha úgy gondolom, hogy Jarell Quansah jogosan kapott piros lapot, és a játékvezetői döntéseknek következetesnek kell lennie, úgy vélem, a vébé végéig fel kell függeszteni a játékos eltiltását” – írja Gianni Infantino FIFA-elnöknek írt levelében Noah Law munkáspárti képviselő, hozzátéve, hogy a szabályokat mindenkire nézve egyenlő mértékben kell alkalmazni.
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