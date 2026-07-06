Hősöknek kijáró ünneplésben részesítették otthon a Zöld-foki-szigetek válogatottját

Helyszíni beszámolók szerint több tízezer helyi lakos fogadta vasárnap a főváros, Praia repülőterén az Egyesült Államokból hazatért labdarúgókat, akik egy nyitott tetejű járművőn, a városon keresztül végig karneváli hangulatban érkeztek meg a Quebra Canela strandra, ahol a köszöntésre és a fő ünnepségre sort került.

A csapat első számú sztárja a vb-n a 40 éves kapus, Vozinha volt. A jelenleg klub nélküli, de közösségi oldalán már több mint 26 millió követővel bíró – a torna előtt ez a szám nem érte el az 50 ezret – labdarúgó a BBC helyi tudósítójának azt monda a hazatérésről, nagyszerű pillanat számukra, hogy otthon lehetnek. Kiemelte: szerettek volna még ennél is maradandóbbat alkotni a vb-n, most viszont csak élvezni akarják a pillanatot és ünnepelni honfitársaikkal.

Az ünneplés pont egybeesett az ország „születésnapjával”, a korábbi portugál gyarmat 1975. július 5-én lett független Zöld-foki Köztársaság.

🇨🇻 The Cape Verde players celebrating in the streets of Cidade da Praia, following their return from the 2026 World Cup. pic.twitter.com/Th8OyV619k — Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) July 5, 2026

A Nyugat-Afrika partjainál fekvő, 10 vulkanikus szigetből álló és körülbelül 500 000 lakosú Zöld-foki-szigetek válogatottja csupán a század elején játszott először a vb-selejtezőben – a 2002-es kvalifikációs sorozatban, az afrikai térség első fordulójában Algéria kétmeccses párharcban, a visszavágón aratott kétgólos hazai győzelemmel összesítésben 2–0-val jobbnak bizonyult –, és a 2026-as torna előtt a 67. helyen állt a világranglistán. Ehhez képest a vb csoportkörében Spanyolországgal (0–0), Uruguayjal (2–2) és Szaúd-Arábiával (0–0) játszott döntetlen, a legjobb 32 között a címvédő Argentína úgy bizonyult jobbnak túlórát követően 3–2-re, hogy a legyőzött afrikai ellenfélnek még a hajrában is volt esélye, hogy a mérkőzésen harmadszor is egyenlítsen.