Nemzeti Sportrádió

Románia: a Sepsihez szerződött a korábbi fehérvári szélső

B. O. M.B. O. M.
2026.07.06. 18:15
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Fotó: Szabó Miklós, archív
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román bajnokság Funsho Bamgboye Sepsi OSK
A román élvonalba frissen visszajutó Sepsi OSK-hoz igazolt Funsho Bamgboye, a Haladás (2017–2019) és a Videoton (2019–2023) korábbi játékosa egyéves szerződést kötött a székelyföldi klubbal.

A nigériai-magyar szélsőnek nem lesz idegen a Superliga, 2023 elején ugyanis a Rapid százezer euróért vásárolta meg a játékjogát a fehérvári klubtól. Másfél szezont játszott a bukaresti együttesben, ez idő alatt 54 tétmérkőzésen 8 gólja és 9 gólpassza volt. A Rapid két éve ingyen engedte át a török Hatayspornak, ahol 41 találkozón 4 gólt és 5 asszisztot jegyzett, csapata azonban előbb az élvonalból, majd idén a másodosztályból is kiesett.

Az NB I-ben 114 mérkőzésen 16 gólt szerző, 18 gólpasszt kiosztó Funsho Bamgboye egykori csapata ellen mutatkozhat be a Sepsi színeiben, a szentgyörgyiek ugyanis július 20-án a Rapid otthonában lépnek pályára a Superliga nyitó fordulójában. A korábbi U17-es világbajnok a második volt NB I-es igazolás ezen a nyáron a Sepsinél, az első a Diósgyőrtől érkező elefántcsontparti Aboubakar Keita volt.

 

román bajnokság Funsho Bamgboye Sepsi OSK
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