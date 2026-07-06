Van Bronckhorst nagyon bevágta, Lato átrohant a brazilokon – vb-időutazás videókkal
1974: GRZEGORZ LATO GÓLJA FELTESZI A KORONÁT A LENGYELEK SZEREPLÉSÉRE
Brazília és Lengyelország négy alkalommal találkozott az 1974-es müncheni bronzmeccs előtt, és mindannyiszor a brazilok győztek. Azóta 2018 tavaszáig további hétszer mérkőztek meg, és a lengyeleknek megint csak nem jutott egyetlen győzelem sem, ellenben a braziloknak öt is.
Azt a bizonyos 1974. július 6-i müncheni összecsapást viszont Kazimierz Górski nagyszerű lengyel válogatottja nyerte meg. Mindkét csapat csupán egyetlen vereséget szenvedett addig a tornán, éppen a döntő kapujában buktak el, ami különösen a címvédő brazilokat lombozta le. A lengyelekben jobban dolgozott az érem iránti vágy, és a 76. percben a torna hétgólos gólkirálya, Grzegorz Lato – miután egyszerűen átvágtatott a brazil védelmen – belőtte a meccs egyetlen, a piros-fehéreknek bronzot érő találatát. VIDEÓ ITT!
A Przeglad Sportowy lengyel sportlap korabeli címlapján „szentesíti” a világbajnokság végeredményét – HA IDE KATTINTANAK, végignézhetik a torna leggólerősebb támadójátékát bemutató lengyelek összes nyugat-németországi találatát.
Az alábbiakban némi kiegészítést adunk a látványos képsor mellé:
A csoportkörben Argentína ellen (3–2) Lato, Szarmach, Lato volt a lengyel gólszerzők sorrendje, Haiti ellen (7–0) Lato, Deyna, Szarmach, Gorgon, Szarmach, Szarmach, Lato, míg Olaszország ellen (2–1) Szarmach és Deyna.
A középdöntőben Svédországnak (1–0) Lato, Jugoszláviának (2–1) Deyna és Lato talált be, míg az NSZK-tól elszenvedett vereséget (0–1) követően a már említett szóló végén újra csak Lato – a Lengyel Labdarúgó-szövetség későbbi elnöke – vette be a brazil kaput.
A müncheni Olimpiai Stadion rövid időn belül másodszor volt kulisszája lengyel diadalnak. Két évvel korábban ugyanis Lengyelország – jó néhány 1974-es bronzérmessel pályára lépve – ugyanott nyerte meg (2–1) az ötkarikás játékok döntőjét Magyarország ellen.
|A 3. HELYÉRT
|München
|Lengyelország–Brazília
|1–0
2010: HOLLANDIA LEDARÁLJA URUGUAYT, HARMADSZOR VB-DÖNTŐS
Miközben a tántoríthatatlanul döntőbe vágyó hollandok taktikai megbeszéléssel kötötték össze a meccs előtti pályabejárást, nem egy uruguayi játékos kamerával a kezében érkezett a játéktérre.
Frank de Boer, az oranje pályaedzője ebben az apró különbségben vélte felfedezni a magyarázatát annak, hogy a két csapat elődöntőjét minimális különbséggel Hollandia nyerte meg.
A boldogsághormonok idő előtti tobzódása valóban magyarázat lehet a végkimenetelre – De Boer annak idején, a brazilok elleni 1998-as elődöntőben átélt hasonló vereséget, tudta, miről beszél –, de akadt azért más is.
A meglepetés-elődöntős Uruguay ugyanis két meghatározó játékosát, az eltiltott Luis Suárezt és a sérült Diego Luganót is nélkülözni kényszerült ezen a fontos mérkőzésen.
Giovanni van Bronckhorst ritkán látható bombagólját az élete tornáját játszó Diego Forlán távoli lövéssel még megválaszolta.
Ám Wesley Sneijder megpattanó lövésből és Arjen Robben fejesből született egy-egy második félidei góljára a végjátékban már csak egy válasz érkezett Maxi Pereira jóvoltából.
A története harmadik világbajnoki döntőjére készülő holland válogatott egyik motorját, Wesley Sneijdert negyedszer választották meg a meccs emberévé, ebben ő volt a legjobb a dél-afrikai vb-n. VIDEÓ ITT!
Az erőn felül teljesítő uruguayiak kiesésével eldőlt: két európai válogatott vívja a finálét. Egy napot azonban még várni kellett arra, hogy kiderüljön, a német vagy a spanyol himnuszt játsszák-e a holland mellett július 11-én Johannesburgban.
|ELŐDÖNTŐ
|Fokváros
|Hollandia–Uruguay
|3–2
2018: EURÓPA VÉGET VET A DÉL-AMERIKAI VB-SZEREPLÉSNEK
Franciaországnak nem hozott szerencsét a megelőző két vb-meccs Uruguay ellen (két 0–0, két búcsú a csoportkörben), de most minden másként alakult. A sérült Edinson Cavani távollétében az uruk kevésbé tűntek veszélyesnek, mint a korábbi meccseiken, és a tornán először gól nélkül maradtak. Nem úgy a franciák: Raphaël Varane fejese az első félidőben akadt be, Antoine Griezmann lövése pedig a szünet után – nem kis részben Fernando Muslera kapus ügyetlen mozdulata következtében. Franciaország a harmadik dél-amerikai válogatottat győzte le ezen a vb-n, és immár tíz mérkőzés óta volt veretlen a másik nagy futballkontinens csapatai ellen világbajnokságon (6 győzelem, 4 döntetlen). Ja, és persze elődöntőbe is jutott! VIDEÓ ITT!
A nap másik mérkőzésén Belgium Vincent Kompany megpattanó fejesével és Kevin De Bruyne bombájával a 31. percre kétgólos előnyt szerzett, és nem is engedte kicsúszni kezéből a meccset. René Augusto alig valamivel a becserélése után fejjel szépített, de ennél tovább nem jutottak a brazilok, a hajrában Thibaut Courtois mindent védett – Belgium 1963 után legyőzte Brazíliát, és bejutott az elődöntőbe. Tite szövetségi kapitánnyá történő kinevezése (2016. június) óta a selecao először kapott egynél több gólt egy mérkőzésen. Brazília búcsúja után csak európai csapatok maradtak versenyben. VIDEÓ ITT!
|NEGYEDDÖNTŐ
|Nyizsnyij Novgorod
|Uruguay–Franciaország
|0–2
|Kazany
|Brazília–Belgium
|1–2
KATARI KITÉRŐ
A 2022-es világbajnokságot nem a hagyományos időpontban rendezték meg, hanem novemberben és decemberben, de a legfontosabb eseményeit mindenképpen szerettük volna felidézni a nyári „vb-évszakra” kitalált öröknaptárunkban. Arra jutottunk, hogy minden epizódhoz mellékelünk egy mérkőzést a katari tornáról, a 2022-es torna időrendjének megfelelően. Íme, a mai függelék!
2022. DECEMBER 1.: KANADA–MAROKKÓ 1–2. Az észak-afrikaiak a továbbjutást majdhogynem biztosra vehették a meccs előtt, inkább már a csoportelsőség lebegett a célkeresztjükben. Milan Borjan kapus hatalmas hibájából Hakim Zijes már a 4. percben be is emelte a marokkóiak vezető gólját, és Juszef en-Nesziri rövid sarkos találata sem késett sokáig. A kanadaiak némi szerencsével, Najef Agerd öngóljával még a szünet előtt szépítettek, és ha a fordulás után is van egy kis mázlijuk, egyenlítenek is, csakhogy a 40. életévében járó Atiba Huntchinson fejese a lécről a gólvonalra pattant... Miközben Marokkó – afrikai vb-rekordot jelentő hét ponttal – tényleg csoportelsőként jutott tovább, Kanada a története hatodik vb-meccsét is elvesztette, megismételvén Mexikó és Salvador korábbi szomorú sorozatát. Maradt a 2026-ig táplált remény: legközelebb, társházigazdaként sikerül végre pontot, pontokat szerezni. VIDEÓ ITT!