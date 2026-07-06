Nemzeti Sportrádió

Ha július 6. és futball-vb, akkor Lato, Van Bronckhorst, Griezmann és De Bruyne

K. Zs.K. Zs.
2026.07.06. 16:06
Giovanni van Bronckhorst gólöröme az Uruguay elleni 2010-es meccsen (Fotó: Getty Images)
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1974-ben ezen a napon harcolta ki első világbajnoki bronzérmét a lengyel labdarúgó-válogatott, 2010-ben pedig ezen a napon jutott be harmadszor a vb-döntőbe a holland. A vb-történelmet napról napra feldolgozó öröknaptárunkban ma e két mérkőzés góljait mutatjuk meg, és felidézzük a 2018-as program két negyeddöntőjét is: a franciák és a belgák egy-egy dél-amerikai válogatott elleni továbbjutását.

A vb-múltról videókkal, korabeli címlapokkal, fotókkal mesélő sorozatunk mai epizódját ide kattintva érik el.

 

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