Ha július 6. és futball-vb, akkor Lato, Van Bronckhorst, Griezmann és De Bruyne

1974-ben ezen a napon harcolta ki első világbajnoki bronzérmét a lengyel labdarúgó-válogatott, 2010-ben pedig ezen a napon jutott be harmadszor a vb-döntőbe a holland. A vb-történelmet napról napra feldolgozó öröknaptárunkban ma e két mérkőzés góljait mutatjuk meg, és felidézzük a 2018-as program két negyeddöntőjét is: a franciák és a belgák egy-egy dél-amerikai válogatott elleni továbbjutását.

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