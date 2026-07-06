A francia szövetség eltöröltetné Olise sárga lapját – sajtóhír

A felvételek tanúsága szerint Michael Olise az egyik kezével csendre intette a nyolcaddöntőn amúgy provokációban élen járó Matías Galarzát, viszont a másikkal kétségkívül megragadta annak mezét – hogy végül a mozdulatának köze volt-e a paraguayi elvágódásához, nagy kérdés; a franciát sárga lappal figyelmeztető üzbég Ilgiz Tantashev játékvezető szerint nyilvánvalóan igen.

Mint ismert, a franciák 1–0-ra megnyerték a mérkőzést, és bejutottak a legjobb nyolc közé.