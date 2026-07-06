Nemzeti Sportrádió

A francia szövetség eltöröltetné Olise sárga lapját – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.07.06. 16:30
Fotó: Getty Images
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A franciák álláspontja – legalábbis a FIFA-nak benyújtandó, állítólag készülő beadvány szerint – az, hogy a szombati nyolcaddöntő 97. percében Matías Galarza nem azért rogyott össze, mert Michael Olise ellökte; csupán színészkedett a paraguayi labdarúgó.

A felvételek tanúsága szerint Michael Olise az egyik kezével csendre intette a nyolcaddöntőn amúgy provokációban élen járó Matías Galarzát, viszont a másikkal kétségkívül megragadta annak mezét – hogy végül a mozdulatának köze volt-e a paraguayi elvágódásához, nagy kérdés; a franciát sárga lappal figyelmeztető üzbég Ilgiz Tantashev játékvezető szerint nyilvánvalóan igen.

Mint ismert, a franciák 1–0-ra megnyerték a mérkőzést, és bejutottak a legjobb nyolc közé.

 

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