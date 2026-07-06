Nemzeti Sportrádió

Öttusa: két aranyat nyertek a magyarok a junior Eb-n

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.07.06. 16:20
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Öttusa Tamás Botond Rajncsák Diána utánpótlás utánpótlássport Bauer Blanka junior Eb Mészáros Emma
A magyar fiatalok két első helyet szereztek a Barcelonában rendezett junior öttusa Európa-bajnokságon.

Két Európa-bajnoki címet szereztek a magyar junior öttusázók a korosztály Barcelonában rendezett kontinensviadalán.

A lányok egyéni versenyében mind az öt indulónk továbbjutó helyen végzett, ám a szabályok értelmében egy nemzetből legfeljebb négy versenyző mehetett tovább az elődöntőbe. Bauer Blanka LA10 kerettagként és junior országos bajnokként, Zemán Zóra pedig a hazai juniorválogatás első helyezettjeként védett versenyzőként utazott az Európa-bajnokságra, a többiek közül az eredmények alapján Mészáros Emma és Rajncsák Diána folytatta az Eb-t – Varga Orsolya esett a szabály áldozatául. Aztán mind a négy lány döntőbe jutott és ott is remekül szerepelt.

A fináléban Rajncsák Diána az 5., Bauer Blanka a 6., Mészáros Emma a 8., Zemán Zóra pedig a 11. helyen zárt. Rajncsák és Bauer végig közel volt a dobogós helyezéshez. A csapateredménybe számító három legjobb magyar helyezés Európa-bajnoki címet ért:

Rajncsák, Bauer és Mészáros teljesítményével Magyarország megnyerte a kontinensviadal női csapatversenyét.

A fiúk között az előző két junior Eb győztese, Tamás Botond jutott be a döntőbe, amelyben a kilencedik lett.

Aztán remek versenyzéssel aranyérmet szerzett a Rajncsák Diána és Tamás Botond alkotta magyar vegyes váltó.

A mieink végig kiegyensúlyozott teljesítménnyel a francia és a cseh kettős előtt érdemelték ki az első helyet a tíz duót felvonultató mezőnyben.

Tamás Botond és Rajncsák Diána a dobogó tetején Forrás: MÖSZ

Hétfőtől az U17-es Eb-t rendezik a szintén spanyolországi Pontevedrában. A nemenkénti váltók versenynapján a lányoknál Csanak Boglárka és Ézsiás Janka, a fiúknál Szabó D. Fülöp és Koselák Zalán képviseli Magyarországot.

(Kiemelt kép forrása: MÖSZ)

Öttusa Tamás Botond Rajncsák Diána utánpótlás utánpótlássport Bauer Blanka junior Eb Mészáros Emma
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