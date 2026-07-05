Kedvezmény az Egyesült Államoknak: a piros lapos Balogun játszhat a belgák ellen
A FIFA felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikaiak játékosa pályára léphet a Belgium elleni nyolcaddöntőben.
Balogunt a bosnyákok ellen, a legjobb 16 közé jutásért vívott meccsen állították ki a 61. percben, miután megtaposta Tarik Muharemovicot.
A piros lap alapból egymeccses eltiltással jár, és ez ellen nem is lehet fellebbezni. Mégis, a FIFA végül úgy döntött a The Athletic értesülése szerint, hogy az egymeccses eltiltást felfüggeszti, így a 25 éves támadó játszhat a magyar idő szerint kedd hajnali 2 órakor kezdődő nyolcaddöntős találkozón a belgák ellen.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Július 7., kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
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