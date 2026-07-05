Kedvezmény az Egyesült Államoknak: a piros lapos Balogun játszhat a belgák ellen

Balogunt a bosnyákok ellen, a legjobb 16 közé jutásért vívott meccsen állították ki a 61. percben, miután megtaposta Tarik Muharemovicot.

A piros lap alapból egymeccses eltiltással jár, és ez ellen nem is lehet fellebbezni. Mégis, a FIFA végül úgy döntött a The Athletic értesülése szerint, hogy az egymeccses eltiltást felfüggeszti, így a 25 éves támadó játszhat a magyar idő szerint kedd hajnali 2 órakor kezdődő nyolcaddöntős találkozón a belgák ellen.