Nemzeti Sportrádió

Kedvezmény az Egyesült Államoknak: a piros lapos Balogun játszhat a belgák ellen

R. P.R. P.
2026.07.05. 18:52
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Balogun kiállítása a bosnyákok elleni meccsen (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 Folarin Balogun
A FIFA felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított Folarin Balogun automatikus eltiltását, így az amerikaiak játékosa pályára léphet a Belgium elleni nyolcaddöntőben.

Balogunt a bosnyákok ellen, a legjobb 16 közé jutásért vívott meccsen állították ki a 61. percben, miután megtaposta Tarik Muharemovicot.

A piros lap alapból egymeccses eltiltással jár, és ez ellen nem is lehet fellebbezni. Mégis, a FIFA végül úgy döntött a The Athletic értesülése szerint, hogy az egymeccses eltiltást felfüggeszti, így a 25 éves támadó játszhat a magyar idő szerint kedd hajnali 2 órakor kezdődő nyolcaddöntős találkozón a belgák ellen.

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A hajrában Malik Tillman szabadrúgása döntötte el a meccset, a társházigazda Belgiummal találkozik a vb-nyolcaddöntőben.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Július 7., kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

Egyesült Államok foci vb 2026 Folarin Balogun
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