Úszás: Párizs előtt müncheni próbatétel vár a legjobb ifikre az Eb-n

Húszan próbálnak szerencsét a mieink közül keddtől vasárnapig az ifjúsági korú úszók kontinensviadalán a bajor fővárosban, ahol a lányoknál Jackl Vivien, Kertész Boróka és Kokas Fanni, a fiúknál pedig Antal Dávid és Pápai Olivér annak tudatában ugrik medencébe, hogy Sós Csaba szövetségi kapitány ötükkel az augusztusi, párizsi felnőtt Európa-bajnokságon induló magyar válogatott tagjaként is számol.

A tavaly korosztályos Eb-aranyérmes Jackl és Antal „francia behívója” persze cseppet sem meglepő,

a másik három ifjú párizsi szerepeltetésében azonban tán még maguk az érintettek is legfeljebb titkon reménykedhettek.

„Úgy döntöttem, s az edzőbizottság is rábólintott a javaslatomra, hogy

menedzselési céllal öt fiatalt is elviszek a franciaországi felnőtt-Eb-re

– szolgált válasszal érdeklődésünkre az egykori kiváló úszóból lett szakvezető. – A győri Pápai Olivér remekelt az idei ob-ken, nem különben a már felnőttbajnoki címet ugyancsak szerzett, EYOF-győztes Kertész Boróka, és Jövő SC-s klubtársa, Kokas Fanni, aki az országos ifi bajnokságon sorra nyerte a hátúszó számokat, Jackl Vivien és Antal Dávid esetében pedig nem volt kérdés, hogy ott a helyük a párizsi csapatban.”

A müncheni ifi Európa-bajnokságon persze nem csupán ők lesznek a hazai sportági közvélemény figyelmének középpontjában, hanem példának okáért a nagyot fejlődött békéscsabai mellúszók, Petróczki Zsombor és Nagy-Benedek Izabell, és stafétáinkban is bízhatunk. Az optimizmusról árulkodó felvetésre Sós Csaba úgy reagált, hogy erős magyar csapat utazott ki az ifi Eb-re, de hozzáfűzte, hogy ezúttal már ott vannak az oroszok is, akik „meghatározóak szoktak lenni” a korosztályos viadalokon...

Magyar éremhalmozásban senki ne gondolkodjon, de jók az esélyeink, akár aranyra is, és ütőképes váltónk is lesz Münchenben

– így a kapitány.

A hatnapos ifi Euro-csúcs mezőnyét történelmi miliő fogadja: a kontinens 18 év alatti kiválóságai abban az úszócsarnokban viaskodnak, amelyet az 1972-es olimpiai játékokra építettek, s egykor olyan sportolók legendás teljesítményeinek színhelye volt, mint Mark Spitz, Shane Gould vagy Roland Matthes. Ahogyan a németek Eb-re kiadott médialevelében áll: 54 évvel később ez az ikonikus aréna ismét ünnepli a legmagasabb szintű eredményeket – ezúttal az európai úszók következő generációjával.

Ami a korosztályos Eb-k múltját illeti: a müncheni Olimpiai Park uszodája előtt a kontinens fiataljait első alkalommal a svédországi Linköping fogadta 1967-ben, tavaly a szlovákiai Somorján pedig az 51. ifjúsági Európa-bajnokság zajlott. Az idei 52-es sorszámúnak Magyarország igencsak előkelő pozícióból vághat neki: a medálgyűjtésben eddig leginkább jeleskedő Oroszországnak 235 arany, 175 ezüst és 127 bronz alkotta, összesen tehát 537 darabos éremkollekciója van, Németország áll a második helyen (201, 212, 219), míg a lajstrom harmadik helyét Magyarország foglalja el, ha a vizes statisztikák nem tévednek, akkor

eddig 443 medált szereztünk, benne a 146 ezüst és 120 bronz mellett 177 aranyat.

Várjuk, mert várhatjuk, a gyűjtemény bővülését...

(Kiemelt képen: Jackl Vivien öt számban is indul a müncheni ifi Eb-n Forrás: musz.hu)