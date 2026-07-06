Magyar klasszisok a világ elitjében – Takács, Molnár és Halász is a Gyulai Memorial főszereplői között

Takács Boglárka az elmúlt években a magyar atlétika egyik legismertebb és legsikeresebb versenyzőjévé vált. A magyar csúcstartó sprinter rendre a világ legjobbjai ellen fut, és az elmúlt szezonokban többször bizonyította, hogy Európa élmezőnyéhez tartozik. A Gyulai Memorialon ismét olyan mezőny vár rá, amelyben olimpiai és világbajnoki érmes riválisok sorakoznak fel, így a budapesti közönség újra testközelből láthatja Magyarország leggyorsabb női atlétáját.

Hasonlóan nagy várakozás előzi meg Molnár Attila szereplését is. A fedett pályás Európa-bajnok 400 méteren az idei év egyik legnagyobb magyar sikertörténetét írta, és mára a kontinens meghatározó sprinterei közé tartozik. A Gyulai Memorial különleges állomás számára is: hazai pályán, telt ház előtt bizonyíthat, miközben a világ legjobb négyszázasai ellen küzdhet meg. A magyar közönség támogatása korábban is sokat jelentett számára, ezúttal pedig ismét emlékezetes futásra készül.

Ha pedig van versenyszám, amely évről évre garantálja a fantasztikus hangulatot, az a férfi kalapácsvetés. Halász Bence immár hosszú ideje a világ élmezőnyének meghatározó alakja, olimpiai ezüstérmesként és háromszoros világbajnoki bronzérmesként minden versenyen az esélyesek között tartják számon. Budapesten ismét a sportág legjobbjai várnak rá: az olimpiai bajnok és kétszeres világbajnok Ethan Katzberg, a világbajnoki ezüstérmes Merlin Hummel és az olimpiai bronzérmes Mihajlo Kohan is dobókörbe lép. Kevés egynapos verseny büszkélkedhet ilyen kaliberű kalapácsvető mezőnnyel.

A Gyulai Memorial egyik legnagyobb értéke éppen az, hogy a magyar atléták évről évre hazai közönség előtt mérhetik össze tudásukat a világ legjobbjaival. Ez egyszerre jelent óriási szakmai kihívást és különleges élményt a versenyzőknek, miközben a nézők testközelből láthatják, hol tartanak legjobb atlétáink a nemzetközi elitben.

A három húzónév mellett természetesen további magyar kiválóságoknak is szurkolhat majd a hazai közönség. Rajthoz áll többek között Illovszky Dominik 100 méteren, Kubasi János 800 méteren, Szögi István 1500 méteren, Palkovits István 3000 méteren, Pap Kristóf távolugrásban, Kozák Luca és Tóth Anna 100 méteres gátfutásban, Mátó Sára és Lalik Petra 400 méteres gátfutásban, valamint Rába Dániel és Szabados Ármin kalapácsvetésben. A magyar atlétika jelenlegi legjobbjai közül sokan hazai pályán, a világ elitje ellen bizonyíthatnak.

A nemzetközi mezőny természetesen idén is lenyűgöző lesz. Armand Duplantis, Miltiadis Tentoglou, Gabby Thomas, Akani Simbine, Wayde van Niekerk, Djamel Sedjati, Nina Kennedy, Tom Walsh és számos további olimpiai bajnok, világbajnok, világcsúcstartó és kontinensbajnok érkezik Budapestre. Július 14-én így nemcsak a világ atlétikájának legnagyobb sztárjai lépnek pályára a Nemzeti Atlétikai Központban, hanem a magyar atlétika színe-java is, ami minden adottá teszi ahhoz, hogy a 16. Gyulai István Memorial ismét felejthetetlen sportélményt nyújtson.