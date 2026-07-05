Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai Dominik fesztiválhangulatot teremtett szülővárosában

K. A. B.K. A. B.
2026.07.05. 21:05
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Szinte lehetetlen nem észrevenni... Fotó: Dömötör Csaba
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Szoboszlai Dominik Székesfehérvár festmény
Szoboszlai Dominik volt a Telekom vasárnapi, szponzori eseményének sztárvendége Székesfehérváron. A magyar válogatott csapatkapitányának érkezésére rengeteg érdeklődő várt, a helyszínt pedig már a kezdés után ellepték az emberek.

A látogatók számos sportprogramon tehették próbára tudásukat a Telekom szponzori eseményén, miután pedig megérkezett Szoboszlai Dominik, a nagyszínpad előtti tér rögtön megtelt szurkolókkal, akiket előzőleg freestyle-futballisták szórakoztattak látványos megoldásokkal. A rendezvény egyik legjobban várt pillanataként a magyar válogatott és a Liverpool csillaga felavatta és saját, graffitis aláírásával ellátta a róla készült monumentális falfestményt. A kétszáz négyzetméteres alkotás a székesfehérvári Szedreskerti lakónegyed egyik panelházának oldalát díszíti – szemben a klasszis régi iskolájával –, mérete révén pedig szinte lehetetlen nem észrevenni.

A 25 esztendős futballista elárulta, különleges érzés számára viszontlátni önmagát. Mint mondta, büszkeséggel tölti el a festmény, amelyet először szombaton, edzésre menet pillantott meg.

„Jól néz ki, nagyon tetszik. Megtisztelő, hogy egy falon lehetek rajta itt, Fehérváron” – fogalmazott a város híres szülötte.

Lapunknak nyilatkozott Szabó Béla, a Telekom Magyarország metakommunikációs igazgatója is, aki hangsúlyozta, a vállalat számára kiemelten fontos, hogy a világsztárral dolgozhatnak együtt, amely egyben megtisztelő is. Hozzátette: Szoboszlai Dominikkal nem nehéz a közös munka, mivel nagyon együttműködő.

Az eseményen a magyar labdarúgó átadta a díjakat a különböző futballversenyek nyerteseinek, majd közös fotók is készültek a győztesekkel. A hivatalos program után még kedveskedett is a szurkolóknak, a színpadok előtt két teljes kört tett meg a várakozó rajongók között. A találkozás sokak számára életre szóló élményt jelentett: több gyermek szeme könnybe lábadt, miután sikerült megszerezniük Szoboszlai Dominik aláírását.

 

Szoboszlai Dominik Székesfehérvár festmény
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