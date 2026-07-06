Férfi kosárlabda BL: a második kalapból várja a sorsolást a Falco

A klub tájékoztatása szerint a beosztás ismeretében biztossá vált, hogy a vasiak nem kerülhetnek egy csoportba a szintén ugyanoda sorolt német Alba Berlinnel, a spanyol Joventut Badalonával, a francia Cholet-vel, Nanterre-rel és Strasbourggal, az olasz Reggianával és a görög Periszterivel.

A sorsolást szerdán 11.30 órakor rendezik a nemzetközi szövetség miesi központjában.

A 11. BL-idényben 54 csapat lesz érdekelt, harminc – köztük a Falco – a főtáblán kezd október 6-án, kettő pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.