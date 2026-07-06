Nemzeti Sportrádió

De Bruyne és Lukaku is szerzett már gólt világbajnokságon az amerikaiak ellen

2026.07.06. 15:55
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Belgium
Belgium és Egyesült Államok válogatottja ma találkozik harmadszor a világbajnokságok történetében.

 

Az amerikai labdarúgó-válogatott legnagyobb világbajnoki sikerét máig az 1930-as, 13 csapatos tornán elért négy közé jutás jelenti, melyen éppen a belgák elleni 3–0-s győzelemmel rajtolt az Egyesült Államok csapata. Máig az az amerikaiak egyetlen győzelme Belgium ellen hét mérkőzésből.

Azóta Belgiummal vb-n egyszer találkoztak az amerikaiak: a 2014-es brazíliai torna nyolcaddöntőjében, 0–0 után egy emlékezetes hosszabbításban 2–1-re nyertek a belgák Kevin De Bruyne és Romelu Lukaku egy-egy góljának köszönhetően (a második gól előtt De Bruyne gólpasszt adott) – ők most is a belga keret tagjai.

A két válogatott egyébként idén márciusban is találkozott felkészülési meccsen:a belgák 5–2-re győztek Atlantában.

 

 

Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Belgium
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