Női kosárlabda: a selejtezőben kezd a Sopron és a DVTK az Euroligában

A legutóbb bajnoki bronzérmes és Magyar Kupa-győztes soproniak keddi tájékoztatása szerint mivel a bajnok NKA Universitas Pécs nem nevezett a legrangosabb női sorozatba, az Euroligába, új helyzet állt elő: a zöld-sárgák számára megnyílt az út az Euroligába.

„A jövő évi keret a hosszú távú tervek és az Európa Kupa-indulás tükrében lett kialakítva” – jelentette ki Fegyverneky Zsófia ügyvezető. – Ugyanakkor az, hogy jobb csapatok ellen tudunk játszani, fejlődni, óriási pluszt hordoz magában csapatunk és azon játékosaink számára, akik ezen a szinten nem rendelkeznek még nemzetközi tapasztalattal. Ezen túlmutatóan ez egy olyan lehetőség, mellyel élni a klub, a szurkolók és a magyar női kosárlabdázás érdeke is. Ha úgy is tűnik, hogy magasan van a léc, mi nekifutunk újra” – utalt arra, hogy a Sopron 2022-ben megnyerte a legrangosabb európai kupasorozatot, 2018-ban pedig ezüstérmes volt, és további három alkalommal a negyedik helyen végzett.

Az Euroliga következő szezonjában a 24 nevezőből 12 egyesület a nemzeti szövetségek rangsora alapján fix helyet kapott. Ezek a címvédő Fenerbahce mellett a szintén török Galatasaray, a spanyol Valencia és Zaragoza, a francia Basket Landes és Bourges, a cseh USK Praha, az olasz Schio, a lengyel Lublin, a görög Athinaikosz, a belga Mechelen, valamint a román Rapid Bucuresti.

A másik 12 klub, közte a két magyar is, selejtezőt játszik négy csoportra bontva, ahonnan a győztesek csatlakoznak a biztos főtáblás hellyel rendelkező klubokhoz. Az első körben a második és harmadik kalapból kihúzott együttesek mérkőznek meg egymással szeptember 23-án, a második kalapba rangsorolt otthonában. Egy héttel később, szeptember 30-án, a csoport első kalapból kihúzott együttese fogadja hazai pályán az előbbi győztest, majd ennek az összecsapásnak a nyertese kerül fel az Euroliga főtáblájára. Az összes többi selejtezős csapat átkerül az Európa Kupába.

A selejtezősök névsora: DVTK HUNTHERM, Sopron Basket, Emlak Konut (török), Girona (spanyol), Carolo Basket (francia), Zabiny Brno (cseh), KP Brno (cseh), Venezia (olasz), Poznan (lengyel), Panathinaikosz (görög), Vilnius (litván), Crvena zvezda (szerb).

Az Euroliga sorsolását jövő csütörtökön tartják Münchenben.