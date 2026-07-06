Nemzeti Sportrádió

Légiósok: a Qarabaghoz szerződő Várkonyi Bencének vonzó volt a nemzetközi kupamezőny

2026.07.06. 16:53
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Várkonyi Bence (Fotó: Kovács Péter)
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Várkonyi Bence Légiósok Qarabag
A múlt héten a ZTE labdarúgócsapatától a Qarabag FK-hoz szerződő Várkonyi Bence a szakmailag számára legjobbnak tetsző ajánlatot fogadta el. A 24 éves magyar védő elmondása szerint az azeri klub mellett szólt, hogy a nemzetközi kupamezőny állandó szereplője, így abban is bízik, hogy újabb közegben tud fejlődni.

Az M1 aktuális csatornának nyilatkozó Várkonyi Bence kiemelte: három edzésen van túl azeri állomáshelyén, és úgy az új klubtársai, mint a szakmai stáb tagjai rendkívül segítőkésznek bizonyultak, ami megkönnyíti a beilleszkedését. Miként az is, hogy az öltözőben és a pályán a hivatalos nyelv az angol, így nincsenek kommunikációs nehézségei. A védő elmondta: érkezésekor személyesen fogadta őt Kurban Kurbanov vezetőedző, aki a bemutatkozás után kiemelte, mennyire örül, hogy csapatának tagja lett, és már nagyon várta az érkezését.

Várkonyi Bence felidézte: ehhez a külföldi szerződéshez nagyon sokat tett hozzá a Zalaegerszegen eltöltött három év, főként az előző szezon, ami szerinte különösen jól sikerült neki, és a közvetlen bajnoki hajrától eltekintve zalai csapatának is. Ez abból is látszik, vonta le a következtetést a labdarúgó, hogy mutatkozott utána külföldről érdeklődés, teljesítményével kiérdemelte, hogy lehetőséget kapjon légiósként. A váltás kapcsán döntését erősen befolyásolta, hogy a Qarabag FK a nemzetközi kupaporond állandó résztvevője volt az elmúlt években, az előző kiírásban a Bajnokok Ligája ligaszakaszában szerepelt és jutott az egyenes kieséses szakaszba.

„Megnéztük, hogy milyen ajánlatok jöttek, és azok közül ez volt, ami a legjobban tetszett nekem, továbbá szakmailag is jó választásnak tűnt. Erős csapathoz szerződtem, és az is mellette szólt, hogy szinte mindig valamelyik európai kupasorozatban játszik. Ez pedig egy olyan újabb lehetőség, ahol megint meg tudom mutatni, és ki tudom próbálni magam” – nyilatkozta.

Várkonyi Bence elmondta, új társai között van Cebrail Makreckis, akit a Ferencvárostól szerződtetett a Qarabag FK, és így a magyar élvonalból ellenfélként már ismerték egymást. Egyéni céljai között szerepel, hogy stabil helyet harcoljon ki magának a kezdőcsapatban, ezen túl pedig minden tőle telhetőt elkövet majd a klub céljainak megvalósításáért, úgy, mint a bajnoki cím visszahódítása, vagy főtáblára kerülni az Európa-ligában. Utóbbi sorozatban a selejtező első fordulójában csütörtökön otthon lép pályára a Qarabag FK, ellenfele az izlandi Vestri lesz. A magyar védő még nem tudja, hogy sikerül-e elintézni a regisztrációját az első mérkőzésig, de nagyon bízik benne, miként a játéklehetőségben is.

 

Várkonyi Bence Légiósok Qarabag
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