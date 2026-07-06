Szokatlan ítélet Silverstone-ban: Sainz büntetőkört kapott a verseny után

Ezzel azonban nem értek véget a vizsgálatok. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) amellett, hogy magyarázkodásra kényszerült a biztonsági autós szakasz kezelése miatt, egy szokatlan büntetést is kiosztott vasárnap. A 12. helyen célba érő Carlos Sainz Jr. büntetőkört kapott, miután kiderült, hogy jogtalanul vette vissza a körhátrányát a safety car-fázis alatt.

A furcsa helyzetet a biztonsági autós vonalak elhelyezkedése, valamint a silverstone-i pálya kialakítása idézte elő. A bokszutca ugyanis gyakorlatilag átvágja az utolsó kanyart, így amikor a Williams versenyzője kijött kerékcserére a biztonsági autós szakasz alatt, akkor átmenetileg Leclerc elé került, ezzel pedig visszavette a körét.

A szabályok szerint azt, hogy egy versenyző jogosult-e visszavenni a körhátrányát, az határozza meg, hogy körhátrányban volt-e akkor, amikor a biztonsági autó pályára küldésétől számítva másodszor áthaladt az első safety car-vonalon, amely a bokszutca bejáratánál található. Mivel Sainz ekkor átmenetileg Leclerc előtt haladt, az előírások értelmében nem számított lekörözöttnek, annak ellenére sem, hogy a bokszból visszatérve ismét körhátrányba került.

A versenyirányítás ennek megfelelően nem sorolta fel az 55-ös rajtszámú Williamst azok között az autók között, amelyek visszavehették a körhátrányukat a biztonsági autó megelőzésével, ezt azonban a csapat nem vette észre.

A FIA végül egy rendhagyó szankció mellett döntött, és büntetőkört szabott ki Sainzra, aki ennek következtében a tizenkettedik helyről a tizenhetedikre csúszott vissza.