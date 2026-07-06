Nemzeti Sportrádió

Szokatlan ítélet Silverstone-ban: Sainz büntetőkört kapott a verseny után

H. L.H. L.
2026.07.06. 15:03
Sainz jogtalanul vette vissza a körhátrányát (Fotó: AFP)
Címkék
F1 Williams Carlos Sainz Jr. Formula–1 FIA Brit Nagydíj
A Formula–1-es Williams versenyzője, Carlos Sainz Jr. szokatlan büntetést kapott a Brit Nagydíj versenye után. A pilóta jogtalanul vette vissza a körhátrányát a biztonsági autós szakasz alatt, amit követően a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag büntetőkört osztott ki neki.

Max Verstappen a 46. körben kicsúszott a Stowe-kanyarban, ami után pályára kellett küldeni a biztonsági autót, a korlátozást pedig csak az utolsó kör végén oldották fel Silverstone-ban. A Ferrari monacói versenyzője, Charles Leclerc aratott győzelmet George Russell és Lewis Hamilton előtt, s bár utóbbinak a leintés után jelenése volt a sportfelügyelőknél, végül megrovással megúszta az esetet, így megtarthatta a harmadik helyet.

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A brit versenyző a sportfelügyelőknél tett látogatás után még arról beszélt, hogy biztos a büntetésben.

 

Ezzel azonban nem értek véget a vizsgálatok. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) amellett, hogy magyarázkodásra kényszerült a biztonsági autós szakasz kezelése miatt, egy szokatlan büntetést is kiosztott vasárnap. A 12. helyen célba érő Carlos Sainz Jr. büntetőkört kapott, miután kiderült, hogy jogtalanul vette vissza a körhátrányát a safety car-fázis alatt.

A furcsa helyzetet a biztonsági autós vonalak elhelyezkedése, valamint a silverstone-i pálya kialakítása idézte elő. A bokszutca ugyanis gyakorlatilag átvágja az utolsó kanyart, így amikor a Williams versenyzője kijött kerékcserére a biztonsági autós szakasz alatt, akkor átmenetileg Leclerc elé került, ezzel pedig visszavette a körét.

A szabályok szerint azt, hogy egy versenyző jogosult-e visszavenni a körhátrányát, az határozza meg, hogy körhátrányban volt-e akkor, amikor a biztonsági autó pályára küldésétől számítva másodszor áthaladt az első safety car-vonalon, amely a bokszutca bejáratánál található. Mivel Sainz ekkor átmenetileg Leclerc előtt haladt, az előírások értelmében nem számított lekörözöttnek, annak ellenére sem, hogy a bokszból visszatérve ismét körhátrányba került.

A versenyirányítás ennek megfelelően nem sorolta fel az 55-ös rajtszámú Williamst azok között az autók között, amelyek visszavehették a körhátrányukat a biztonsági autó megelőzésével, ezt azonban a csapat nem vette észre.

A FIA végül egy rendhagyó szankció mellett döntött, és büntetőkört szabott ki Sainzra, aki ennek következtében a tizenkettedik helyről a tizenhetedikre csúszott vissza.

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A brit úgy érzi, a jelenlegi 25 pontos hátránya reális képet fest az idény eddigi alakulásáról. Kiderült, mi okozta Antonelli visszalassulását.

BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Charles LeclercmonacóiFerrari- 
  2.George RussellbritMercedes0.427 mp h. 
  3.Lewis HamiltonbritFerrari0.772 mp h. 
  4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1.149 mp h. 
  5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1.598 mp h. 
  6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford2.023 mp h. 
  7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford2.214 mp h. 
  8.Gabriel BortoletobrazilAudi2.413 mp h. 
  9.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes3.229 mp h. 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes3.445 mp h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes4.014 mp h. 
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari5.245 mp h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari5.512 mp h. 
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari7.403 mp h. 
15.Kimi AntonelliolaszMercedes8.005 mp h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari8.162 mp h. 
17.Carlos Sainz*spanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford46feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes43feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi36feladta
*: büntetőkört kapott a körhátrány jogtalan visszavétele miatt. 

 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKGYŐZELEMDOBOGÓPONTSZERZÉSPONT
  1. Kimi Antonelli5711179
  2. George Russell2510154
  3. Lewis Hamilton1512147
  4. Charles Leclerc1310108
  5. Lando Norris29  97
  6. Max Verstappen29  76
  7. Oscar Piastri28  72
  8. Isack Hadjar6  52
  9. Pierre Gasly18  42
10. Liam Lawson8  39
11. Arvid Lindblad6  20
12. Oliver Bearman4  18
13. Franco Colapinto5  18
14. Gabriel Bortoleto2    6
15. Carlos Sainz3    6
16. Alexander Albon2    5
17. Esteban Ocon2    3
18. Fernando Alonso1    1
      


 

KONSTRUKTŐRÖK 
  1. Mercedes333
  2. Ferrari255
  3. McLaren-Mercedes169
  4. Red Bull-Ford128
  5. Alpine-Mercedes  60
  6. Racing Bulls-Ford  59
  7. Haas-Ferrari  21
  8. Williams-Mercedes  11
  9. Audi    6
10. Aston Martin-Honda    1
11. Cadillac-Ferrari    0

 

77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00

 

F1 Williams Carlos Sainz Jr. Formula–1 FIA Brit Nagydíj
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