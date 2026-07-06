Röplabda: bravúrgyőzelem a hollandok ellen az U18-as lányoktól az Eb-n
A görögök, a litvánok és a finnek legyőzése után a magyar válogatott legutóbb kikapott a franciáktól a lett, litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon. Mindezek után Kőnig Gábor csapata – amely négy forduló után tíz ponttal állt – hétfőn délután a szintén 3/1-es mérlegű, kilencpontos hollandokkal találkozott litvániai Siauliai városában.
Előzetesen Hollandia volt a mérkőzése esélyese, amely például korábban 3:0-ra verte azokat a franciákat, akiktől vasárnap a mieink öt játszmában szenvedtek vereséget. A papírforma szerint alakult az első szett, a hollandok 25:21-gyel előnybe kerültek, utána viszont felvették a harcot a magyar lányok, és 25:22-vel egyenlítettek, majd a 25:20-ra megnyert harmadik felvonással a vezetést is átvették. A negyedik játszma is szoros végjátékban dőlt, a hollandoknak sikerült kiharcolniuk a döntő etapot (23:25).
Az ötödik játszmát aztán parádésan hozta le a magyar válogatott, magabiztosan, 15:9-cel nyerte meg a szettet, s egyúttal a meccset is,
ezzel pedig bravúros győzelmet aratva az alapvetően magasabban jegyzett riválissal szemben. Pampuch Gréta 25, Zsombók Eszter 18, míg Zsombók Anna 14 ponttal segítette sikerhez az együttest.
Öt forduló után 12 pontjukkal
a mieink pillanatnyilag a továbbjutást, vagyis a legjobb négy közé kerülést érő második helyen állnak a tabellán.
(A két nyolcas csoportból első két-két helyezett megy tovább az elődöntőbe.)
A csapatra kedden pihenőnap vár, majd szerdán 11:30-tól Németország ellen folytatódik az Európa-bajnokság programja.
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.
Csoportkör, ötödik forduló:
Magyarország–Hollandia 3:2 (–21, 22, 20, –23, 9)
A meccs részletes statisztikája ITT megtekinthető.
Július 8., szerda
11:30 Magyarország–Németország
Július 9., csütörtök
19:00 Magyarország–Bulgária
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc
Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)
(Kiemelt kép forrása: CEV)