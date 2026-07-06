Nemzeti Sportrádió

Röplabda: bravúrgyőzelem a hollandok ellen az U18-as lányoktól az Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.06. 17:49
null
Címkék
U18-as leányválogatott u18-as leány Európa-bajnokság röplabda utánpótlás utánpótlássport
Fordulatos, ötszettes meccsen győzte le az U18-as leány röplabda-válogatott a hollandokat Litvániában, a korosztályos Európa-bajnokság ötödik játéknapján. A sikerrel a magyar csapat jelenleg a továbbjutást érő második helyen áll a csoportjában.

A görögök, a litvánok és a finnek legyőzése után a magyar válogatott legutóbb kikapott a franciáktól a lett, litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon. Mindezek után Kőnig Gábor csapata – amely négy forduló után tíz ponttal állt – hétfőn délután a szintén 3/1-es mérlegű, kilencpontos hollandokkal találkozott litvániai Siauliai városában.

Előzetesen Hollandia volt a mérkőzése esélyese, amely például korábban 3:0-ra verte azokat a franciákat, akiktől vasárnap a mieink öt játszmában szenvedtek vereséget. A papírforma szerint alakult az első szett, a hollandok 25:21-gyel előnybe kerültek, utána viszont felvették a harcot a magyar lányok, és 25:22-vel egyenlítettek, majd a 25:20-ra megnyert harmadik felvonással a vezetést is átvették. A negyedik játszma is szoros végjátékban dőlt, a hollandoknak sikerült kiharcolniuk a döntő etapot (23:25).

Az ötödik játszmát aztán parádésan hozta le a magyar válogatott, magabiztosan, 15:9-cel nyerte meg a szettet, s egyúttal a meccset is,

ezzel pedig bravúros győzelmet aratva az alapvetően magasabban jegyzett riválissal szemben. Pampuch Gréta 25, Zsombók Eszter 18, míg Zsombók Anna 14 ponttal segítette sikerhez az együttest.

Forrás: CEV

Öt forduló után 12 pontjukkal

a mieink pillanatnyilag a továbbjutást, vagyis a legjobb négy közé kerülést érő második helyen állnak a tabellán.

(A két nyolcas csoportból első két-két helyezett megy tovább az elődöntőbe.)

A csapatra kedden pihenőnap vár, majd szerdán 11:30-tól Németország ellen folytatódik az Európa-bajnokság programja.

U18-as leány Európa-bajnokság
Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.
Csoportkör, ötödik forduló:
Magyarország–Hollandia 3:2 (–21, 22, 20, –23, 9)
A meccs részletes statisztikája ITT megtekinthető.
A további program:
Július 8., szerda
11:30 Magyarország–Németország
Július 9., csütörtök
19:00 Magyarország–Bulgária
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)

U18-as leányválogatott u18-as leány Európa-bajnokság röplabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Úszás: Párizs előtt müncheni próbatétel vár a legjobb ifikre az Eb-n

Utánpótlássport
1 órája

Öttusa: két aranyat nyertek a magyarok a junior Eb-n

Utánpótlássport
4 órája

Kajak-kenu: 27 éremmel ismét a korosztályos vb legjobbjai a magyarok

Utánpótlássport
5 órája

Torna: Akinduro Axel András és Horváth Áron is győzött Berlinben

Utánpótlássport
7 órája

Tenisz: Beviz Lujza értékes juniorsikere Hollandiában

Utánpótlássport
9 órája

A hónap utánpótlásedzője: június jelöltjei

Utánpótlássport
11 órája

Kajak-kenu: nyolc érem a magyaroktól a korosztályos vb zárásaként

Utánpótlássport
22 órája

Strandkézi: U17-es Eb-győztes a leányválogatott, a fiúk bronzérmesek

Utánpótlássport
23 órája
Ezek is érdekelhetik