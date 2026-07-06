Röplabda: bravúrgyőzelem a hollandok ellen az U18-as lányoktól az Eb-n

A görögök, a litvánok és a finnek legyőzése után a magyar válogatott legutóbb kikapott a franciáktól a lett, litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokságon. Mindezek után Kőnig Gábor csapata – amely négy forduló után tíz ponttal állt – hétfőn délután a szintén 3/1-es mérlegű, kilencpontos hollandokkal találkozott litvániai Siauliai városában.

Előzetesen Hollandia volt a mérkőzése esélyese, amely például korábban 3:0-ra verte azokat a franciákat, akiktől vasárnap a mieink öt játszmában szenvedtek vereséget. A papírforma szerint alakult az első szett, a hollandok 25:21-gyel előnybe kerültek, utána viszont felvették a harcot a magyar lányok, és 25:22-vel egyenlítettek, majd a 25:20-ra megnyert harmadik felvonással a vezetést is átvették. A negyedik játszma is szoros végjátékban dőlt, a hollandoknak sikerült kiharcolniuk a döntő etapot (23:25).

Az ötödik játszmát aztán parádésan hozta le a magyar válogatott, magabiztosan, 15:9-cel nyerte meg a szettet, s egyúttal a meccset is,

ezzel pedig bravúros győzelmet aratva az alapvetően magasabban jegyzett riválissal szemben. Pampuch Gréta 25, Zsombók Eszter 18, míg Zsombók Anna 14 ponttal segítette sikerhez az együttest.

Forrás: CEV

Öt forduló után 12 pontjukkal

a mieink pillanatnyilag a továbbjutást, vagyis a legjobb négy közé kerülést érő második helyen állnak a tabellán.

(A két nyolcas csoportból első két-két helyezett megy tovább az elődöntőbe.)

A csapatra kedden pihenőnap vár, majd szerdán 11:30-tól Németország ellen folytatódik az Európa-bajnokság programja.

U18-as leány Európa-bajnokság

Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.

Csoportkör, ötödik forduló:

Magyarország–Hollandia 3:2 (–21, 22, 20, –23, 9)

A meccs részletes statisztikája Lettország (Riga) és Litvánia (Siauliai), július 1-12.Magyarország–Hollandia 3:2 (–21, 22, 20, –23, 9)A meccs részletes statisztikája ITT megtekinthető.

A további program:

Július 8., szerda

11:30 Magyarország–Németország

Július 9., csütörtök

19:00 Magyarország–Bulgária

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc



Szakmai stáb:

Kőnig Gábor Márk (szövetségi edző)

Bedőcs Gergely (másodedző)

Sitku Renáta (másodedző/fizio)

Horváth Márton György (masszőr)

Makra Zoltán (erőnléti edző)

Batári Csaba (statisztikus)

Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)