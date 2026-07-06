Törőcsik Zsófia első nőként merült 100 méterre az Adriatic Depth Trophyn

A Világjátékok-győztes, többszörös világrekorder és világbajnok szabadtüdős búvár – menedzsmentjének hétfői tájékoztatása szerint – adriai teljesítményével újabb magyar rekordot állított fel. A 100 méteres merüléssel ugyanis egy elitklub tagjává vált, mivel az Adriatic Depth Trophy történetében korábban csak Petar Klovar, Vitomir Maricic és Alekszej Molcsanov jutott el ilyen mélységbe, nőként azonban most először sikerült elérni ezt a határt.

„Először volt lehetőségem itt mélyre menni, és egyszerűen fantasztikus élmény volt. Talán még soha nem éreztem magam ennyire nyugodtnak és ellazultnak merülés közben. Amikor 90 méteren megszólalt az órám, csak arra gondoltam: jaj, ne, ez annyira jó, még mennék tovább egy kicsit! Még órákkal később is mosolyogtam. Különleges érzés volt első nőként elérni a 100 méteres mélységet az Adrián, és újabb magyar rekordot felállítani. A világbajnokságokat leszámítva ez volt messze a legjobb mélységi verseny, amelyen valaha indultam. Már most alig várom, hogy jövőre visszatérhessek” – mondta Törőcsik Zsófia, aki áprilisban is történelmi rekordot állított fel a kötél menti, uszony nélküli kategóriában, majd 108 méteres merüléssel új magyar csúcsot ért el páros uszonyos versenyszámban.