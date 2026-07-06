Nemzeti Sportrádió

Női vízilabda-vk: Horváth Zsófi, Alaksza és Lendvay is a keretben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.06. 15:57
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Alaksza Kinga is csatlakozik az Eb-ezüstérmes kerethez (Fotó: Kovács Péter)
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magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
Horváth Zsófi, Alaksza Kinga és Lendvay Zoé is tagja lesz a magyar női vízilabda-válogatott keretének a Sydneyben sorra kerülő világkupadöntőn.

A magyar szövetség honlapja szerint Cseh Sándor szövetségi kapitány hétfőn jelölte ki az Ausztráliába utazó 15 fős csapatot, amely három helyen változott a januári Európa-bajnoksághoz képest. Alaksza, Horváth és Lendvay csatlakozhat a Madeirán ezüstérmet szerzett együttes 12 tagjához.

„Bízom a fiatalokban: már az eddigi világversenyekre is megfiatalított csapatokkal álltunk ki, és ez folytatódik. A januári együtteshez képest is három új játékos kap lehetőséget, bár ebben nyilván sérülések is szerepet játszanak” – mondta Cseh Sándor.

A kapitány Leimeter Dórára és Rybanska Natasára utalt, akik jelenleg a rehabilitációs időszakot töltik, vállsérülésük rendbehozását követően.

Az újonnan csatlakozó három játékos már szerepet kapott a rotterdami divízió I-es viadalon is, ahol a csapat kivívta a világkupadöntős szereplést. A hollandiai tornához képest fontos fejlemény, hogy visszatér az akkor különböző okokból hiányzó Keszthelyi Rita, Sümegi Nóra és Tiba Panna is.

A magyar válogatottra a vk-negyeddöntőben Spanyolország vár július 22-én. A továbbjutó Hollandiával vagy Oroszországgal találkozik az elődöntőben, a második ágon Egyesült Államok–Kína és Ausztrália–Olaszország találkozókat rendeznek.

A MAGYAR NŐI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Neszmély Boglárka, Golopencza Szonja
Mezőnyjátékosok: Alaksza Kinga, Dömsödi Dalma, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Hajdú Kata, Horváth Zsófi, Keszthelyi Rita, Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya, Lendvay Zoé, Sümegi Nóra, Tiba Panna, Vályi Vanda, Varró Eszter

 

magyar női vízilabda-válogatott női vízilabda-válogatott Cseh Sándor
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