Nemzeti Sportrádió

Újabb belga közlemény: nem ismerik el Balogun pályára lépésének jogosultságát

K. Zs.K. Zs.
2026.07.06. 15:33
Folarin Balogun és a sajtó munkatársai az amerikaiak minapi edzésén (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok vb 2026 foci-vb 2026 Belgium Folarin Balogun
A belga labdarúgó-szövetség hétfőn újabb közleményben reagált arra, hogy a FIFA felfüggesztette Folarin Balogun eltiltását, így az Egyesült Államok csatára pályára léphet magyar idő szerint kedd hajnalban a Belgium elleni világbajnoki nyolcaddöntőn.

A közlemény szerint a belga szövetség (RBFA) levélben kérte a FIFA-t, hogy mellékelten küldje el neki a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított Folarin Balogun egymérkőzéses eltiltásának felfüggesztéséről szóló döntést, valamint annak indoklását.

„Válaszában a FIFA csupán annyit közölt, hogy a kérelmünket fellebbezési szándékként értelmezi, kinevezett egy döntnököt, és figyelmeztetett, hogy csupán néhány óránk van a fellebbezés hivatalos benyújtásáig” – olvasható a belga szövetség hétfő kora délutáni közleményében.

A belga szövetség emlékeztet: ahhoz, hogy valaki egy döntést megfellebbezzen, a FIFA szabályzata szerint az alperessel hivatalosan meg kell ismertetni a döntést – ez nemhogy nem történt meg, de a FIFA a kért információk megküldése helyett maga döntött a fellebbezésről.

A belgák azt is leszögezték, hogy a mérkőzést megelőző technikai értekezleten a szokásokkal ellentétben nem esett szó az eltiltott játékosokról, és a FIFA erre a változtatásra sem adott magyarázatot, dacára a szóban és írásban is feltett kérdésnek.

A belga szövetség közleménye arra is kitér, hogy a fentiek értelmében – a fair play szellemét, az általános etikai elveket és a futball hosszú távú érdekeit is figyelembe véve – nincs más választásuk, mint megkérdőjelezni az említett játékos szereplésének jogosultságát.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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