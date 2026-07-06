Szöllősi György a Puskás Akadémiánál kap munkát – sajtóhír
A Nemzeti Sport korábbi főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt nevezik ki a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC új sajtófőnökének – értesült hétfőn az Index, míg lapunk úgy tudja, hogy Szöllősi György PR-igazgató lesz a felcsúti klubnál.
Mint arról korábban már hírt adtunk, a Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.
Az Index értesülései szerint nem sokkal később eldőlt, hogy Szöllősi György a Puskás Akadémia FC sajtófőnökeként folytatja munkáját Szabó Ferenc utódjaként – ezt a munkakört már korábban is betöltötte a felcsúti egyesületnél. Lapunk ugyanakkor úgy tudja, hogy Szöllősi György PR-igazgató lesz a klubnál.
A Puskás Akadémia FC-t 2005-ben alapították, a csapat a 2013–2014-es idényben szerepelt először az NB I-ben. Az előző idényben a bajnokság hatodik helyén zárt.
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