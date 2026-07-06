Nemzeti Sportrádió

Szöllősi György a Puskás Akadémiánál kap munkát – sajtóhír

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.07.06. 17:35
null
Szöllősi György (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
NB I Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia Szöllősi György
A Nemzeti Sport korábbi főszerkesztőjét, Szöllősi Györgyöt nevezik ki a labdarúgó NB I-ben szereplő Puskás Akadémia FC új sajtófőnökének – értesült hétfőn az Index, míg lapunk úgy tudja, hogy Szöllősi György PR-igazgató lesz a felcsúti klubnál.

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.

Az Index értesülései szerint nem sokkal később eldőlt, hogy Szöllősi György a Puskás Akadémia FC sajtófőnökeként folytatja munkáját Szabó Ferenc utódjaként – ezt a munkakört már korábban is betöltötte a felcsúti egyesületnél. Lapunk ugyanakkor úgy tudja, hogy Szöllősi György PR-igazgató lesz a klubnál.

A Puskás Akadémia FC-t 2005-ben alapították, a csapat a 2013–2014-es idényben szerepelt először az NB I-ben. Az előző idényben a bajnokság hatodik helyén zárt.

 

NB I Puskás Akadémia FC Puskás Akadémia Szöllősi György
Legfrissebb hírek

Személyi változás a Nemzeti Sportnál, Somogyi Zsolt az ideiglenes főszerkesztő

Egyéb egyéni
4 órája

Makreckis a Ferencvárostól a Qarabaghoz szerződött – hivatalos

Labdarúgó NB I
Tegnap, 16:38

90 évvel ezelőtt a Haladást ünnepelte Szombathely

Képes Sport
Tegnap, 10:06

Felkészülés: A Paks négy gólt szerzett Eszéken, a Puskás Akadémia legyőzte a Slovant

Labdarúgó NB I
2026.07.04. 21:37

Tóth Rajmund: Nagyon csalódott lennék, ha nem jutnánk be a csoportkörbe

Labdarúgó NB I
2026.07.04. 11:12

Egy góllal nyert Ausztriában a Honvéd felkészülési mérkőzésen

Labdarúgó NB I
2026.07.03. 19:24

Utánpótlás-válogatott védővel erősített a Paks

Labdarúgó NB I
2026.07.03. 14:05

Megműtötték a paksi védőt – tavasszal futballozhat

Labdarúgó NB I
2026.07.03. 12:51
Ezek is érdekelhetik