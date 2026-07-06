Szöllősi György a Puskás Akadémiánál kap munkát – sajtóhír

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Nemzeti Sport Kft. ügyvezetője a tulajdonosi jogokat gyakorló közmédia vezetőjének, Horváth Andrásnak kérésére hétfőn azonnali hatállyal mentesítette a munkavégzés alól Szöllősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét.

Az Index értesülései szerint nem sokkal később eldőlt, hogy Szöllősi György a Puskás Akadémia FC sajtófőnökeként folytatja munkáját Szabó Ferenc utódjaként – ezt a munkakört már korábban is betöltötte a felcsúti egyesületnél. Lapunk ugyanakkor úgy tudja, hogy Szöllősi György PR-igazgató lesz a klubnál.

A Puskás Akadémia FC-t 2005-ben alapították, a csapat a 2013–2014-es idényben szerepelt először az NB I-ben. Az előző idényben a bajnokság hatodik helyén zárt.