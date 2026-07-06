Nemzeti Sportrádió

Trump bejelentette, hogy ő lobbizta ki Balogun eltiltásának felfüggesztését

M. B.M. B.
2026.07.06. 18:08
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Fotók: Getty Images
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Donald Trump amerikai elnök hivatalos sajtótájékoztatón közölte, hogy ő kérte meg Gianni Infantino FIFA-elnököt, hogy „vizsgálják felül” Folarin Balogun eltiltását – írja a BBC.

„Megkértem őket, hogy vizsgálják felül a döntést, mert szerintem ez nem volt szabálytalanság. Én értek a sporthoz. Itt annyi történt, hogy két nagyszerű játékos összeütközött. (...) Szerintem komoly szégyenfoltja lett volna a tornának, ha a csapat egyik legjobbja nem játszhatott volna. (...) Nem mondtam meg nekik, mit csináljanak, s tudtommal nem is ő (Gianni Infantino – a szerk.) döntött, hanem egy bizottság, de úgy gondolom, helyesen döntöttek. Egyrészt azért, mert ez nem volt szabálytalanság, másrészt meg azért, mert a legjobb játékosokat szeretnénk a pályán látni. Hogyan éreznék magukat, ha Messit, Ronaldót vagy Kane-t eltiltanák egy téves döntés miatt?”mondta Trump.

Mint ismert, Balogunt a bosnyákok ellen, a legjobb 16 közé jutásért vívott meccsen állították ki a 61. percben, mert megtaposta Tarik Muharemovicot. A FIFA vasárnap döntött úgy, hogy a 25 éves támadó automatikus, egymeccses eltiltását felfüggeszti, így Balogun pályára léphet Belgium ellen.

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Sajtóhírek szerint a belga szövetség fellebbezett, de kérdés, mikor születhet döntés az ügyben.

Újabb belga közlemény: nem ismerik el Balogun pályára lépésének jogosultságát

Az RBFA hiába kért magyarázatot a FIFA-tól – így nincs más választásuk.

 

 

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