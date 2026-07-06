Nemzeti Sportrádió

A belga kapitány reagált Balogun felmentésére: szerinte a FIFA-nál április 1. lehet

H. Á.H. Á.
2026.07.06. 00:10
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Balogun eltiltását felfüggesztette a FIFA (Fotó: Getty Images)
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A belga szövetségi kapitány, Rudi Garcia elárulta, először azt hitte, hogy csak viccelnek vele, amikor a bosnyákok ellen kiállított amerikai csatár, Folarin Balogun egymeccses eltiltását egy évre felfüggesztette a FIFA vasárnap, a csatár így játszhat a magyar idő szerint kedd hajnali nyolcaddöntőben ellenük. Közben a belga szövetség jelezte, vizsgálják, hogy milyen lépéseket tehetnek.

 

„Nem tudtam, hogy a világbajnokságon július 5. az valójában az április elsejei bolondok napja” – fogalmazott Belgium szövetségi kapitánya egy vasárnap délutáni sajtótájékoztatón. Hozzátette, a szövetség hosszú közleménye kiemelte, hogy a FIFA döntése Balogun eltiltásának felfüggesztéséről példátlan és ellentétes a nemzetközi szövetség automatikus eltiltásokra vonatkozó iránymutatásával is, amit a torna előtt adott ki a szervezet.

„Nem a belga válogatottat vagy a szövetséget akarjuk védeni, hanem a labdarúgást” – jelentette ki Garcia.

„A jelenlegi világbajnokságon és a jövőbeli tornákon részt vevő válogatottak jogainak védelme és a labdarúgásban alapvetőnek számító fair play védelme érdekében kell most a belga szövetségnek minden lehetőséget megvizsgálni, és most pontosan ezt is tesszük” – áll a belga szövetség közleményében.

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