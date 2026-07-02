Az öt legjobb, aki nem nyert vb-t – Kocsis Sándor is szerepel a listán!

A The Athletic közzétette azon öt labdarúgó listáját, akik remekeltek egy-egy világbajnokságon, mégsem sikerült elhódítaniuk a címet. Az ötösfogatba magyar játékos is bekerült, az amerikai portál szerint az 1954-es vb legjobbja Kocsis Sándor volt.

A The Athletic megjegyzi, hogy az Aranycsapat legkiválóbb futballistája Puskás Ferencet volt, ám a svájci tornán sérülése miatt nem ő vitte a prímet, hanem Kocsis, aki a dél-koreai válogatott 9–0-s legyőzéséből három góllal vette ki a részét, négyet lőtt a csoportkörben 8–3-ra legyőzött, későbbi világbajnok németeknek, kétszer talált be a negyeddöntőben a brazilok elleni 4–2-es győzelem alkalmával, mint ahogy a világbajnoki címvédő Uruguay elleni elődöntőt is az ő két két gólja döntötte el a hosszabbításban (4–2).

Az amerikai sportoldal ötös listáján szerepel még az Aranycsapathoz hasonlóan a világbajnokságot nem nyerő válogatottak közül a legtöbbre értékelt 1982-es brazil csapat sztárja, Zico; az 1974-ben a totális futballal az egész világ szívét meghódító, ám a németek elleni döntőt elvesztő holland válogatott legjobbja, Johan Cruyff; az 1966-os angliai világbajnokság gólkirálya, a portugálokkal bronzérmet szerző Eusébio; valamint a 2002-ben a német csapatból a döntőig kiemelkedő Michael Ballack, aki eltiltás miatt nem szerepelhetett a Brazíliával szemben 2–0-ra elvesztett fináléban.