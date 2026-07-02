Nemzeti Sportrádió

Az öt legjobb, aki nem nyert vb-t – Kocsis Sándor is szerepel a listán!

V. H. L.V. H. L.
2026.07.02. 08:43
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Kocsis Sándor (balra) hiába lőtt tizenegy gólt az 1954-es világbajnokságon, az Aranycsapat nem emelhette magasba a Rimet-kupát (Fotó: MTI – archív)
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foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Aranycsapat magyar labdarúgó-válogatott Kocsis Sándor Michael Ballack Johan Cruyff Eusébio Zico
Magyar játékos is szerepel a The Athletic ötös listáján, amelyre azok a labdarúgók kerültek fel, akik kiemelkedően futballoztak a világbajnokságokon, mégsem szereztek aranyérmet. Az amerikai sportportál választása Kocsis Sándorra esett, aki az 1954-es világbajnokságon tizenegy gólt szerzett.

A The Athletic közzétette azon öt labdarúgó listáját, akik remekeltek egy-egy világbajnokságon, mégsem sikerült elhódítaniuk a címet. Az ötösfogatba magyar játékos is bekerült, az amerikai portál szerint az 1954-es vb legjobbja Kocsis Sándor volt.

A The Athletic megjegyzi, hogy az Aranycsapat legkiválóbb futballistája Puskás Ferencet volt, ám a svájci tornán sérülése miatt nem ő vitte a prímet, hanem Kocsis, aki a dél-koreai válogatott 9–0-s legyőzéséből három góllal vette ki a részét, négyet lőtt a csoportkörben 8–3-ra legyőzött, későbbi világbajnok németeknek, kétszer talált be a negyeddöntőben a brazilok elleni 4–2-es győzelem alkalmával, mint ahogy a világbajnoki címvédő Uruguay elleni elődöntőt is az ő két két gólja döntötte el a hosszabbításban (4–2).

Az amerikai sportoldal ötös listáján szerepel még az Aranycsapathoz hasonlóan a világbajnokságot nem nyerő válogatottak közül a legtöbbre értékelt 1982-es brazil csapat sztárja, Zico; az 1974-ben a totális futballal az egész világ szívét meghódító, ám a németek elleni döntőt elvesztő holland válogatott legjobbja, Johan Cruyff; az 1966-os angliai világbajnokság gólkirálya, a portugálokkal bronzérmet szerző Eusébio; valamint a 2002-ben a német csapatból a döntőig kiemelkedő Michael Ballack, aki eltiltás miatt nem szerepelhetett a Brazíliával szemben 2–0-ra elvesztett fináléban.

 

 

foci vb 2026 labdarúgó-világbajnokság 2026 Aranycsapat magyar labdarúgó-válogatott Kocsis Sándor Michael Ballack Johan Cruyff Eusébio Zico
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