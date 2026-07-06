Wimbledon: ukrán siker a női torna első hétfői meccsén

A világranglista 102. helyezettjével, Ashlyn Kruegerrel nézett farkasszemet az első hétfői wimbledoni nyolcaddöntőben a verseny 12. kiemeltje, Marta Kosztyuk. Az ukrán teniszező nem pazarolta az időt, az első felvonásban, a harmadik és az ötödik játékban is brékelt, s noha ő is elvesztett egy adogatójátékot, negyedik játszmalabdáját értékesítve „szakaszgyőzelmet” aratott.

A második szettben az elején kifejezetten jól adogató amerikai 3:2-es vezetésénél brékelőnybe került, ám az ukrán tehetség azonnal visszavágott, majd elnyerte Krueger következő adogatójátékát is, s végül egy újabb 6:4-gyel övé lett a meccs, s ezzel visszavágott a 2025 januárjában, Adelaide-ben elszenvedett háromszettes vereségért.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)

NYOLCADDÖNTŐ

NŐI EGYES

Kosztyuk (ukrán, 12.)–Krueger (amerikai) 6:4, 6:4