Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: ukrán siker a női torna első hétfői meccsén

V. H. L.V. H. L.
2026.07.06. 14:09
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Marta Kosztyuk két szettben nyert (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Ashlyn Krueger Marta Kosztyuk 2026
Bár az első és a második játszmában is brékelt Marta Kosztyuk ellen a világranglista-102. Ashlyn Krueger a 19 éves, 12. helyen kiemelt ukrán teniszező viszonylag simán jutott a negyeddöntőbe a wimbledoni füves pályás Grand Slam-tornán.

A világranglista 102. helyezettjével, Ashlyn Kruegerrel nézett farkasszemet az első hétfői wimbledoni nyolcaddöntőben a verseny 12. kiemeltje, Marta Kosztyuk. Az ukrán teniszező nem pazarolta az időt, az első felvonásban, a harmadik és az ötödik játékban is brékelt, s noha ő is elvesztett egy adogatójátékot, negyedik játszmalabdáját értékesítve „szakaszgyőzelmet” aratott.

A második szettben az elején kifejezetten jól adogató amerikai 3:2-es vezetésénél brékelőnybe került, ám az ukrán tehetség azonnal visszavágott, majd elnyerte Krueger következő adogatójátékát is, s végül egy újabb 6:4-gyel övé lett a meccs, s ezzel visszavágott a 2025 januárjában, Adelaide-ben elszenvedett háromszettes vereségért.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
NYOLCADDÖNTŐ
NŐI EGYES
Kosztyuk (ukrán, 12.)–Krueger (amerikai) 6:4, 6:4

 

 

 

Wimbledon Ashlyn Krueger Marta Kosztyuk 2026
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