Nemzeti Sportrádió

A Fehér Ház gyakorolhatott nyomást a FIFA-ra Balogun piros lapja után – sajtóhír

R. P.R. P.
2026.07.05. 20:31
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Donald Trump és Gianni Infatino (Fotó: Getty Images)
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Donald Trump Folarin Balogun
Ben Jacobs sportújságíró szerint Donald Trump és a Fehér Ház követlenül gyakorolt nyomást a FIFA-ra, hogy függessze fel Folarin Balogun egymeccses eltiltását a labdarúgó-világbajnokságon, amelyet az amerikai támadóra a Bosznia-Hercegovina elleni meccsen kapott piros lapja után szabtak ki.

Ben Jacobs sportújságíró, a GiveMeSport tudósítója szerint a Fehér Ház közvetlenül kereste meg a FIFA-t, hogy törölje Balogun eltiltását, hogy játszhasson a belgák elleni nyolcaddöntőben.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitart amellett, hogy a döntést nem befolyásolta az amerikaiak megkeresése, és a saját szabályzatának 27. cikkelyére hivatkozott, mely megengedi ezt az intézkedést.

Fontos, hogy Balogun eltiltását nem törölték, hanem egy évre felfüggesztették, tehát a következő büntetéssel egy időben újra életbe lép.

Fabrizio Romano transzferguru idézte Donald Trump amerikai elnököt, aki így kommentálta a FIFA döntését: „Köszönöm a FIFA-nak, hogy helyesen cselekedett, és jóvátette ezt a nagy igazságtalanságot.”

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A FIFA felfüggesztette a Bosznia-Hercegovina ellen kiállított játékos automatikus eltiltását.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Július 7., kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

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