A Fehér Ház gyakorolhatott nyomást a FIFA-ra Balogun piros lapja után – sajtóhír

Ben Jacobs sportújságíró, a GiveMeSport tudósítója szerint a Fehér Ház közvetlenül kereste meg a FIFA-t, hogy törölje Balogun eltiltását, hogy játszhasson a belgák elleni nyolcaddöntőben.

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitart amellett, hogy a döntést nem befolyásolta az amerikaiak megkeresése, és a saját szabályzatának 27. cikkelyére hivatkozott, mely megengedi ezt az intézkedést.

Fontos, hogy Balogun eltiltását nem törölték, hanem egy évre felfüggesztették, tehát a következő büntetéssel egy időben újra életbe lép.

Fabrizio Romano transzferguru idézte Donald Trump amerikai elnököt, aki így kommentálta a FIFA döntését: „Köszönöm a FIFA-nak, hogy helyesen cselekedett, és jóvátette ezt a nagy igazságtalanságot.”

🚨 Exclusive: The White House made a direct call to FIFA to ask Gianni Infantino to review Folarin Balogun’s red card.



FIFA approached for comment and referred to the findings of its independent committee.



FIFA sources insist White House influence could not affect the decision… pic.twitter.com/Rl97b1wm4X — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 5, 2026