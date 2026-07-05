A Fehér Ház gyakorolhatott nyomást a FIFA-ra Balogun piros lapja után – sajtóhír
Ben Jacobs sportújságíró, a GiveMeSport tudósítója szerint a Fehér Ház közvetlenül kereste meg a FIFA-t, hogy törölje Balogun eltiltását, hogy játszhasson a belgák elleni nyolcaddöntőben.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) kitart amellett, hogy a döntést nem befolyásolta az amerikaiak megkeresése, és a saját szabályzatának 27. cikkelyére hivatkozott, mely megengedi ezt az intézkedést.
Fontos, hogy Balogun eltiltását nem törölték, hanem egy évre felfüggesztették, tehát a következő büntetéssel egy időben újra életbe lép.
Fabrizio Romano transzferguru idézte Donald Trump amerikai elnököt, aki így kommentálta a FIFA döntését: „Köszönöm a FIFA-nak, hogy helyesen cselekedett, és jóvátette ezt a nagy igazságtalanságot.”
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
Július 7., kedd, 2.00: Egyesült Államok–Belgium, Seattle (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!