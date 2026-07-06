Pogacar az első franciaországi befutó megnyerésével átvette a sárga trikót a Tour de France-on

Középkori erődök mentén vezetett a Tour de France harmadik szakasza, amely még Spanyolországban, Granollers városában kezdődött, de már Franciaországban zárult. Mintegy tizenhárom kilométer megtételét követően tömegbukás okozott szakadást, a legrosszabbul Bruno Armirail járt, de ő is visszaszállt a kerékpárjára. Később azonban cipőt kellett cserélnie, amit nem egyszerű menet közben kivitelezni…

A nap szökése meglehetősen nehezen alakult ki, végül egy tizennyolc tagú társaság tett szert három perc körüli előnyre. Közülük a legtovább Alex Baudain bírta, aki a sárga trikót csak virtuálisan vehette fel, a pöttyös azonban ténylegesen rajta lesz a negyedik etapon, köszönhetően annak, hogy a Col du Calvairén megnyerte a hegyi hajrát.

Tizenegy kilométerrel a vége előtt fogta meg őt a főmezőny, amelyben rengeteget dolgozott az UAE, látszott, hogy Tadej Pogacarék erre a napra is kitaláltak valamit. Az utolsó kilométerekre fordulva Les Angles kanyargós útjain a Visma is előre jött tempót diktálni. Richard Carapaz is elgondolkodott egy támadáson, ám az EF ecuadori versenyzője letett erről a szándékáról. A cél felé közelítve Isaac del Toro vezette az esélyesek csoportját, ez a sebesség többeknek nem esett jól, Egan Bernal, Tom Pidcock és Remco Evenepoel is küszködött.

Pogacar azonban a kiváló előkészítés után négyszáz méterrel a vége előtt mindent eldöntő támadást indított, Jonas Vingegaard inkább hátrafelé tekintgetett, a címvédő szlovén egyedül – külön idővel – tekert át a célvonalon. Huszonkettedik szakaszsikerét ünnepelhette a Touron (összesen már 121-nél tart…), ráadásul az időbónusznak köszönhetően megkapta a sárga trikót is dán ellenfelétől.

„Del Toro száz százaléknál is többet nyújtott az utolsó emelkedőn, neki köszönhetően még erősebb voltam. A csapattal a szakasz közepén eldöntöttük, rámegyünk a győzelemre. Örülök, hogy így kezdtük a Tourt, az pedig, ha versenyzőként felveheted a sárga trikót, kortól függetlenül nagyon különleges érzés. Nem tudom, meddig marad rajtam, de igyekszem minden pillanatát kiélvezni” – értékelt Pogacar.

Kedden egy dimbes-dombos etap következik Okcitánia régiójában, Európa egyik legnagyobb középkori váráról nevezetes Carcassonne településéről rajtolnak Pogacarék, négy kategorizált emelkedő leküzdése után Foix városa ad otthont a befutónak.

113. TOUR DE FRANCE

3. szakasz (Granollers–Les Angles, 195.9 km)

Az élcsoport: 1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 4:45:11 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 2 másodperc hátrány, 3. Carapaz (ecuadori, EF-Education) azonos idővel

Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 8:46:55 óra, 2. Vingegaard a. i., 3. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 23 mp h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Tadej Pogacar 55 pont, 2. Vingegaard 44, 3. Del Toro (mexikói, UAE) 39

A hegyi pontverseny állása: 1. Alex Baudin (francia, EF Education) 12, 2. Prodhomme (francia, Decathlon) 9, 3. García Pierna (spanyol, Movistar) 6

A fiatalok versenyánek állása: 1. (fehér trikóban) Isaac del Toro 8:47:19 óra, 2. Ayuso (spanyol, UAE) 3 mp h., 3 Seixas (francia, Decathlon) 24 mp h.

A csapatverseny állása: 1. UAE 26:25:34 óra, 2. Red Bull-Bora-Hansgrohe 2:12 perc h., 3. Lidl-Trek 6:24 p h.