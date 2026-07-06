Nemzeti Sportrádió

„Egy idő után az embernek egyszerűen elege lesz” – Verstappen kifakadt az újabb baleset után

H. L.H. L.
2026.07.06. 16:15
Verstappennek időre van szüksége, hogy kiszellőztesse a fejét (Fotó: AFP)
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F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Laurent Mekies Brit Nagydíj
A Formula–1-es Red Bull holland versenyzője, Max Verstappen dühösen nyilatkozott a Brit Nagydíj versenyén történt balesete után. A négyszeres világbajnok szerint Spielbergben és Silverstone-ban is szerencséje volt, mert akár komolyan meg is sérülhetett volna.

Noha Ausztriában úgy tűnt, valós esélye van a győzelemre, Nagy-Britanniában keserű véget ért Max Verstappen versenye. A holland harmadikként haladt, amikor a 46. körben kicsúszott a Stowe-kanyarban, és a kavicságy jelentette számára a végállomást. Rövid időn belül másodszor szenvedett a négyszeres világbajnok furcsa balesetet, hiszen egy héttel korábban az időmérő harmadik szaszakában vesztette el az uralmát a Red Bullja felett, és kötött ki a falban. 

Verstappennek már a silverstone-i szombaton sem volt jó kedve, kijelentette, alig várja, hogy hazamehessen, és a nyári szünet kapcsán is megjegyezte, hogy nem tartja elég hosszúnak. A holland emellett azt is megosztotta, örülne, ha új erőforrást és beállításokat kapna, akkor is, ha ezzel a bokszutcából kell rajtolnia parc fermé-szabályok megsértése miatt. A Red Bull nem tett eleget a kérésének, majd jött az újabb furcsa baleset vasárnap, amit követően a négyszeres bajnoki kifakadt, és veszélyesnek nevezte a helyzetet. 

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A holland úgy érzi, idén nem elég hosszú a nyári szünet.

 

„A csapatot kell kérdezni (miért a hetedik rajkockából indult a bokszutca helyett – a szerk.). Sokkal  szívesebben rajtoltam volna a bokszutcából, mert a verseny pontosan úgy alakult. Azt mondtam nekik, hogy ugyanaz fog történni a futamon is, mint az időmérőn. És pontosan ez is történt. Persze szerencsénk is volt mindazzal, ami körülöttem történt: Lewis (Hamilton) büntetésével, George (Russell) lassú defektjével és Kimi (Andrea Kimi Antonelli) gondjával.”

„Még ha dobogón is végeztünk volna, nyilván elfogadtuk volna az eredményt, de egyáltalán nem érdemeltük volna meg. A kemény gumikon ugyanis nagyon lassúak voltunk. Nem is értem, hogyan sikerült ilyen sokáig magam mögött tartanom George-ot és Lewist. Az egész hétvégén borzasztó volt az autó egyensúlya, ráadásul a másik autóhoz képest is kisebb volt a végsebességünk. A versenyen pedig pontosan ugyanaz történt, amire előre számítottam.”

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„A rekordot jelentő 175 ezer fős nézősereg dühös lett, miután nem láthatott izgalmas finálét, mert a Brit Nagydíj bizarr véget ért a biztonsági autó mögött.”

 

Verstappen részletesebben is kitért a balesetre, amelyben ezúttal is a hátsó szárny játszott főszerepet. „Pont ugyanaz történt, mint Ausztriában. Más jellegű hiba, de ugyanazzal a következménnyel. A hátsó szárny megint nem rögzült megfelelően kanyarodás közben, emiatt rengeteg leszorítóerőt veszítettem, és egyszerűen kicsúsztam a pályáról. Ezen a ponton ez rendkívül veszélyes, mert nagyon könnyen megsérülhetsz. Nekem kétszer is szerencsém volt: Ausztriában és most is. De egy idő után az embernek egyszerűen elege lesz ebből.”

A holland versenyző szerint a Red Bull jelenleg túl sok problémával küszködik: az erőforrás, a karosszéria és a hátsó szárny területén is vannak gondok, így nem lát okot a bizakodásra. „Nagyon zen embernek kellene lennem ahhoz, hogy a mostani hétvége alakulása után optimista legyek. Sajnálom, de ez van. Azt hiszem, szükségem lesz néhány napra, hogy kiszellőztessem a fejem, aztán újra nekifussak.”

Verstappent arról is kérdezte a holland média, hogy szükségét érzi-e annak, hogy beszéljen a Red Bull vezetésével egyeztetni a Belga Nagydíj előtt. „Őszintén szólva most egy darabig nem akarok ezzel foglalkozni” – jelentette ki. 

A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies elismerte, versenyzője joggal dühös a brit futam után. „Jogosan nem boldog. Nagyon kellemetlen versenyzőként átélni, hogy két egymást követő hétvégén cserbenhagy az autód egy gyors kanyarban, még ha ezúttal más okból is történt. És bár teljesen más szinten, de csapatként is rendkívül kellemetlen, hogy mi küldjük a versenyzőnket a kavicságyba. Teljesen érthető, hogy nem elégedett.”

„Semmi kétségem afelől, hogy csapatként meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ez többé ne fordulhasson elő. Méh ha most  ugyan nem sikerült ezt megakadályoznunk, de a lehető legkomolyabban kezeljük a történteket.”

A Red Bull a történtek után félreteheti a saját Macarena-szárnyát, és egy hagyományosabb verzióhoz térhet vissza Spa-Francorchampsban. Az aggasztó problémák, valamint a pilóta és a csapat közötti egyet nem értés nem is jöhetne rosszabbkor a Red Bull szempontjából. Az elmúlt hetekben ugyanis újra felerősödtek azon hírek, hogy Verstappen aktiválni fogja a kilépési záradékát a nyári szünetben, és más istállónál folytatja a pályafutását. A legutóbbi sajtóhírek szerint a négyszeres bajnok a McLaren felé tarthat a Mercedes helyett. 

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BRIT NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Charles LeclercmonacóiFerrari- 
2.George RussellbritMercedes0.427 mp h. 
3.Lewis HamiltonbritFerrari0.772 mp h. 
4.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1.149 mp h. 
5.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1.598 mp h. 
6.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford2.023 mp h. 
7.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford2.214 mp h. 
8.Gabriel BortoletobrazilAudi2.413 mp h. 
9.Franco ColapintoargentinAlpine-Mercedes3.229 mp h. 
10.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes3.445 mp h. 
11.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes4.014 mp h. 
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari5.245 mp h. 
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari5.512 mp h. 
14.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari7.403 mp h. 
15.Kimi AntonelliolaszMercedes8.005 mp h. 
16.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari8.162 mp h. 
17.Carlos Sainz*spanyolWilliams-Mercedes1 kör h. 
18.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1 kör h. 
19.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda1 kör h. 
 FELADTÁK  megtett körökkiesés oka
 Max VerstappenhollandRed Bull-Ford46feladta
 Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes43feladta
 Nico HülkenbergnémetAudi36feladta
*: büntetőkört kapott a körhátrány jogtalan visszavétele miatt. 
77. BRIT NAGYDÍJ
JÚLIUS 3., PÉNTEK
Szabadedzés1. Hamilton 1:29.260
Sprintidőmérő1. Hamilton 1:28.376
JÚLIUS 4., SZOMBAT
Sprintverseny1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Norris
Időmérő1. Antonelli 1:28.111
JÚLIUS 5., VASÁRNAP
A verseny 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Hamilton
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Belga Nagydíj, Spa-Francorchampsjúlius 19., 15.00
Magyar Nagydíj, Mogyoródjúlius 26., 15.00
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00


 

F1 Max Verstappen Red Bull Formula–1 Laurent Mekies Brit Nagydíj
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