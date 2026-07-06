„Egy idő után az embernek egyszerűen elege lesz” – Verstappen kifakadt az újabb baleset után

Verstappen részletesebben is kitért a balesetre, amelyben ezúttal is a hátsó szárny játszott főszerepet. „Pont ugyanaz történt, mint Ausztriában. Más jellegű hiba, de ugyanazzal a következménnyel. A hátsó szárny megint nem rögzült megfelelően kanyarodás közben, emiatt rengeteg leszorítóerőt veszítettem, és egyszerűen kicsúsztam a pályáról. Ezen a ponton ez rendkívül veszélyes, mert nagyon könnyen megsérülhetsz. Nekem kétszer is szerencsém volt: Ausztriában és most is. De egy idő után az embernek egyszerűen elege lesz ebből.”

A holland versenyző szerint a Red Bull jelenleg túl sok problémával küszködik: az erőforrás, a karosszéria és a hátsó szárny területén is vannak gondok, így nem lát okot a bizakodásra. „Nagyon zen embernek kellene lennem ahhoz, hogy a mostani hétvége alakulása után optimista legyek. Sajnálom, de ez van. Azt hiszem, szükségem lesz néhány napra, hogy kiszellőztessem a fejem, aztán újra nekifussak.”

Verstappent arról is kérdezte a holland média, hogy szükségét érzi-e annak, hogy beszéljen a Red Bull vezetésével egyeztetni a Belga Nagydíj előtt. „Őszintén szólva most egy darabig nem akarok ezzel foglalkozni” – jelentette ki.

A Red Bull csapatfőnöke, Laurent Mekies elismerte, versenyzője joggal dühös a brit futam után. „Jogosan nem boldog. Nagyon kellemetlen versenyzőként átélni, hogy két egymást követő hétvégén cserbenhagy az autód egy gyors kanyarban, még ha ezúttal más okból is történt. És bár teljesen más szinten, de csapatként is rendkívül kellemetlen, hogy mi küldjük a versenyzőnket a kavicságyba. Teljesen érthető, hogy nem elégedett.”

„Semmi kétségem afelől, hogy csapatként meg fogjuk tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ez többé ne fordulhasson elő. Méh ha most ugyan nem sikerült ezt megakadályoznunk, de a lehető legkomolyabban kezeljük a történteket.”

A Red Bull a történtek után félreteheti a saját Macarena-szárnyát, és egy hagyományosabb verzióhoz térhet vissza Spa-Francorchampsban. Az aggasztó problémák, valamint a pilóta és a csapat közötti egyet nem értés nem is jöhetne rosszabbkor a Red Bull szempontjából. Az elmúlt hetekben ugyanis újra felerősödtek azon hírek, hogy Verstappen aktiválni fogja a kilépési záradékát a nyári szünetben, és más istállónál folytatja a pályafutását. A legutóbbi sajtóhírek szerint a négyszeres bajnok a McLaren felé tarthat a Mercedes helyett.