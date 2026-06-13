Vb 2026: hét gól született a második játéknapon – videós összefoglaló

KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

EMLÉKEZTETŐ

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1 (0–1)

Toronto, Toronto Stadion, 43 002 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)

KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Ahmed, 61.), Eustáquio (Osorio, 90+1.), I. Koné, Millar (Shaffelburg, 61.) – J. David (P. David, 61.), Oluwaseyi (Larin, 76.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch

BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez

Gólszerző: Larin (78.), ill. Lukic (21.)

D-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)

EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson – Tillman (Reyna, 82.), T. Adams – Dest (Pepi, 72.), McKennie, Pulisic (Berhalter, a szünetben) – Balogun (Weah, 72.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino

PARAGUAY: Gill – Cáceres (Sosa, 79.), G. Gómez, Alderete, J. Alonso – D. Gómez (Kaku, 80.), Cubas, Bobadilla (Maurício, a szünetben), Almirón (Velázquez, 79.) – Sanabria (Arce, 62.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro

Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.), Reyna (90+8.), ill. Maurício (73.)