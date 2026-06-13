Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: hét gól született a második játéknapon – videós összefoglaló

K. Zs.K. Zs.
2026.06.13. 08:24
Mauricio Pochettino és az amerikai játékosok így örültek Giovanni Reyna (7) góljának (Fotó: Getty Images)
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Bosznia-Hercegovina Egyesült Államok vb 2026 vb-hírfolyam foci-vb 2026 Paraguay Kanada
Péntek este, szombat hajnalban két mérkőzést játszottak le a labdarúgó-világbajnokságon: Kanada és Bosznia-Hercegovina 1–1-es döntetlent játszott Torontóban, az Egyesült Államok 4–1-re verte Paraguayt. Az M4 Sport YT-csatornáján megtekinthető a két mérkőzés összefoglalója – íme!

KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

 

EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1

VIDEÓS ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

 

EMLÉKEZTETŐ
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
KANADA–BOSZNIA-HERCEGOVINA 1–1 (0–1)
Toronto, Toronto Stadion, 43 002 néző. Vezette: Facundo Tello (argentin)
KANADA: Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Ahmed, 61.), Eustáquio (Osorio, 90+1.), I. Koné, Millar (Shaffelburg, 61.) – J. David (P. David, 61.), Oluwaseyi (Larin, 76.). Szövetségi kapitány: Jesse Marsch
BOSZNIA-HERCEGOVINA: Vasilj – Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Burnic, 84.) – Bajraktarevic (Sunjic, 74.), Basic (Gigovic, 62.), Tahirovic, Memic (Alajbegovic, 74.) – Demirovic, Lukic (Bazdar, 62.). Szövetségi kapitány: Sergej Barbarez
Gólszerző: Larin (78.), ill. Lukic (21.)

D-CSOPORT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Danny Makkelie (holland)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Freese – Freeman, Richards, Ream, A. Robinson – Tillman (Reyna, 82.), T. Adams – Dest (Pepi, 72.), McKennie, Pulisic (Berhalter, a szünetben) – Balogun (Weah, 72.). Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino
PARAGUAY: Gill – Cáceres (Sosa, 79.),  G. Gómez, Alderete, J. Alonso – D. Gómez (Kaku, 80.), Cubas, Bobadilla (Maurício, a szünetben), Almirón (Velázquez, 79.) – Sanabria (Arce, 62.), Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.), Reyna (90+8.), ill. Maurício (73.)

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Barbarez: Az 1–1-es döntetlen megérdemelt eredmény, és jó esélyt ad, hogy továbbjussunk a csoportból.

 

 

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