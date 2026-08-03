A Fulham szerződtette a Real Madrid centerét – hivatalos

A 22 éves csatár ötéves szerződést kötött a londoni klubbal, amely adott esetben további egy évvel meghosszabbítható. A játékos vételárát a klub ugyan nem közölte, de Fabrizio Romano információi szerint a Fulham 40 millió eurót csengetett ki érte a Realnak, amely visszavásárlási záradékkal rendezik, továbbá – abban az esetben, ha ezzel nem él – a játékos későbbi eladásából származó pénzek 30 százalékából is részesülni fog.

A tavalyi klubvilágbajnokságon négy góllal és egy gólpasszal gólkirályi címet szerző García az előző idényben nyolc találatot és három asszisztot „termelt”, amely a limitált játékidő fényében nem rossz mutató. A játékos klubváltásában a döntő tényező a Fulham vezetőedzője, Álvaro Arbeloa volt, aki már a Real tartalékcsapatánál (Real Madrid Castilla), majd fél évig a királyiak első csapatánál is edzette őt, s keze alatt García a spanyol harmadik vonal gólkirálya lett 25 góllal és négy gólpasszal.