Nemzeti Sportrádió

A Fulham szerződtette a Real Madrid centerét – hivatalos

M. B.M. B.
2026.08.03. 22:29
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Fotó: fulhamfc.com
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Real Madrid Gonzalo García Fulham
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Fulham FC a hivatalos honlapján közölte, hogy szerződtette a Real Madrid saját nevelésű csatárát, Gonzalo Garcíát.

A 22 éves csatár ötéves szerződést kötött a londoni klubbal, amely adott esetben további egy évvel meghosszabbítható. A játékos vételárát a klub ugyan nem közölte, de Fabrizio Romano információi szerint a Fulham 40 millió eurót csengetett ki érte a Realnak, amely visszavásárlási záradékkal rendezik, továbbá – abban az esetben, ha ezzel nem él – a játékos későbbi eladásából származó pénzek 30 százalékából is részesülni fog. 

A tavalyi klubvilágbajnokságon négy góllal és egy gólpasszal gólkirályi címet szerző García az előző idényben nyolc találatot és három asszisztot „termelt”, amely a limitált játékidő fényében nem rossz mutató. A játékos klubváltásában a döntő tényező a Fulham vezetőedzője, Álvaro Arbeloa volt, aki már a Real tartalékcsapatánál (Real Madrid Castilla), majd fél évig a királyiak első csapatánál is edzette őt, s keze alatt García a spanyol harmadik vonal gólkirálya lett 25 góllal és négy gólpasszal.

 

 

Real Madrid Gonzalo García Fulham
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