Weitner Ádám: Gyirmóton már nem létezik wellness-zóna

– Szombaton, a mérkőzés napján tudták meg, hogy másfél órával korábban kezdődik a Kozármisleny elleni bajnokijuk, óriási hőségben kellett játszani. Tudjuk, hogy a körülmények mindenki számára ugyanolyanok, de nem tartott attól, hogy az időjárás hatással lehet az erőviszonyokra?

– Aki futballozott, tudja, milyen pokoli nehéz kánikulában játszani, de krízishelyzet van Magyarországon, megértettük, hogy nekünk is áldozatot kell hozni a nagyobb jó érdekében – mondta Weitner Ádám. – Furcsa, de talán a kozármislenyiek valamivel kedvezőbb helyzetben is voltak a változás után, hiszen már a meccs előtti napon megérkeztek, együtt volt a csapatuk kontrollált körülmények között, semmivel sem kellett foglalkozniuk, csak a mérkőzéssel. Szerencsére megoldottuk a feladatot, sikerült nyernünk.

– A meleg nagyon rányomta a bélyegét a találkozó színvonalára?

– A vb-n is látszott, hogy ilyen hőségben rendkívül nehéz egy játékosnak, a csapatnak a maximumot adni, itt sem lehetett nagy iram és magas minőség.

– Ezzel együtt két forduló után hat ponttal állnak, mégpedig újoncként. A nyáron élvonalban is megfordult játékosokat igazoltak. Ez is segített, hogy zökkenőmentesen induljon, sikeres legyen az osztályváltás?

– Természetesen megpróbáltuk néhány poszton megerősíteni a csapatot, olyan játékosokat kerestünk, akik nemcsak a tudásukkal tudnak segíteni, hanem az általunk elvárt értékrend szerint élnek és dolgoznak, könnyen beilleszkednek. Remek közösséget alkotunk, amire lehet alapozni, ebbe illeszkednek bele most az új labdarúgók.

– Az NB III-ban mutatott stílusjegyeket próbálják a másodosztályban is bemutatni?

– Igyekszünk a ránk jellemző tudatos, szervezett védekezésből akciót indítani, sok elmozgás jellemző ránk, támadni akarunk, a játékosok a meghatározott rendszeren belül szabadságot kapnak, azt akarjuk, hogy élvezzék a focit. ­Gólerős, eredményes futballra törekszünk, néha ez megvalósul, máskor nem, de azon vagyunk, hogy a lehető legtöbbször domináljunk.

– A júniusi sikeres osztályozós lendület is szerepet játszik, hogy győzelmekkel indult a mostani idény?

– Inkább egy folyamat részesei vagyunk. Büszkék lehetünk arra, hogy az NB III egyik legerősebb csoportját nagy fölénnyel sikerült megnyernünk, és tényleg van önbizalma a csapatnak. Játékosaink többsége szerepelt már ebben az osztályban, sőt, az NB I-ben is, de mégiscsak újoncok vagyunk, vissza kell szoknunk az NB II-es ritmusra. Intenzív edzéseket végzünk, de tudjuk, ez keményebb, gyorsabb bajnokság.

– Milyenek a másodosztály erőviszonyai?

– Az biztos, hogy az utóbbi évekhez hasonlóan kiélezett bajnoki versenyfutás lesz, de okosabbat erről hat-hét forduló után lehet mondani. A DVTK-nál és a Kecskemétnél kijelentették, hogy fel akarnak jutni, hozzájuk kapcsolnám még a Videotont, mind a három klub veretes élvonalbeli múltra lehet büszke.

– Gyirmótról még akkor is azt lehetett hallani, hogy a nyugalom szigete, amikor kiesett az NB III-ba. Most is minden megvan az eredményes munkához?

– Amikor tavaly nyáron segítőmmel, Lazar Sztanisiccsal ideérkeztünk, azt éreztük, hogy itt nem is komfort-, hanem wellness-zónában van mindenki. Ebből kellett kimozdulni, de a játékosok vevők a munkára, a szemléletünkre, s ezen az úton megyünk tovább.

– Szombaton az élvonalból kiesett Kazincbarcikát fogadják: megoldható ez a feladat a mostani lendülettel?

– A Kuttor Attila edzette csapatok hagyományosan nagyon masszívak, de hazai pályán leszünk, igyekszünk a saját stílusunkban játszani, és remélhetőleg megint nyerünk.

– Ha három meccsből három győzelem lesz a mérlegük, az nem jelent nagyobb nyomást? Akkor tényleg mindenki azt mondja, hogy ez a Gyirmót messze juthat...

– Az előző idényben tényleg nagyobb volt a teher, mert akkor kötelező volt megnyerni a bajnokságot. Mindig azt mondom, ne nézzünk messze, mert akkor orra bukunk. Haladunk meccsről ­meccsre, most a Kazincbarcika ellen jön az újabb feladat.