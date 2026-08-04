Utazás a „sárga tengeralattjáróval”: Gulácsi Péter a Villarrealnál

NEM TÚLZÁS: Gulácsi Péter legendaként távozik az RB Leipzigtől. A 36 éves kapus 2015 nyarán érkezett a Salzburgtól, megélt magasságokat és mélységeket, 362 mérkőzésen lépett pályára (117-szer nem kapott gólt), feljutott a lipcseiekkel a Bundesligába, Német Kupát nyert – hétfő délután pedig hivatalossá vált, hogy a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz szerződött! Az 58-szoros válogatott már a hétvégén Spanyolországba repült a családjával, hogy részt vegyen a szokásos orvosi vizsgálatokon, majd a lehető leghamarabb csatlakozik az Ausztriában edzőtáborozó „sárga tengeralattjáróhoz”.

Az MTK-pálya gólvonalától

a Red Bull Arena faláig

Gulácsi Péter az MTK-ban nevelkedett, majd fiatalon Liverpoolba került (az első csapatban nem lépett pályára), s kölcsönben megfordult a Hereford Unitednél, a Tranmere Roversnél és a Hull Citynél, 2013-ban pedig a Salzburghoz igazolt. Kétszer nyert bajnoki címet és Osztrák Kupát, a 2013–2014-es idény legjobb kapusának választották, így teljesítményét látva nem volt meglepetés, hogy 2015-ben az akkor a német másod­osztályban szereplő RB Leipzig szerződtette. Az őszt még végigpadozta, de tavasztól kezdve kirobbanthatatlan volt a lipcsei kapuból – tizenegy évig. A klub másodikként feljutott az élvonalba, így története során először szerepelt a Bundesligában (ne felejtsük el, hogy Willi Orbán is 2015 nyarán érkezett Lipcsébe), s rögtön az első évadában második lett – jöhetett a Bajnokok Ligája!

Gulácsi Péterrel a kapuban stabil európai kupaszereplő lett az RB Leipzig, a magyar játékos a Bajnokok Ligájában 41, az Európa-ligában 29 meccsen lépett pályára a klub színeiben. A lipcseiek német élcsapattá váltak, a Német Kupát kétszer (2022, 2023), a német Szuperkupát pedig egyszer (2023) nyerték meg, ráadásul a kapus 2021-ben csapatkapitánnyá lépett elő. A három jelentős trófeából Gulácsi hivatalosan egyet szerzett (a 2022-es kupagyőzelemben voltak elévülhetetlen érdemei), ugyanis 2022 októberében a Celtic elleni BL-mérkőzésen elszakadt az elülső keresztszalagja. Műtét és hosszú kihagyás következett, a 2022–2023-as évad további részét ki kellett hagynia, de 2023 szeptemberében a Wehen Wiesbaden elleni győztes kupameccsen visszatért a pályára.

Gulácsi a lipcsei reptéren (Fotó: bild.de)

A Bundesligában 2024 február elején játszott ismét, megint megkérdőjelezhetetlenné vált a helye a gólvonalon, vele innentől kezdve veretlenül vitte végig a bajnokságot a Leipzig (a Bayern München elleni bajnokin izomsérülés miatt nem védett). Két éve a fiatal Maarten Vandevoordt leigazolásával sokan azt gondolták, hogy a „nagy öreg” kikerül a kapuból és átveszi a helyét belga csapattársa, de a magyar légiós továbbra is olyan teljesítményt nyújtott, hogy az előző két idényben is az ő nevével kezdődött az összeállítás.

Ráadásul tavaly a tízéves évfordulójukra Willi Orbánnal és Lukas Klostermann-nal együtt közös graffitin felkerültek a Red Bull Arenában található hírességek falára (többek között Dani Olmo, Timo Werner és Marco Rose mellé), ugyanis mindhárman átélték a klub legnagyobb sikereit: feljutás a Bundesligába, bajnoki ezüstérmek, BL-elődöntő, két kupagyőzelem és egy német Szuperkupa-győzelem. Akkor Gulácsi Péter így fogalmazott: „Amikor odaállsz a fal elé, és jól megnézed, akkor eszedbe jut mindaz, amit együtt éltünk át. Hihetetlen dolgokon mentünk keresztül a klubbal.”

A Kicker az RB Leipzig legendái között tartja számon Gulácsi Pétert – most pedig jöhet a Villarreal…

A stílusával remekül passzol

a La Liga egyik élcsapatához

A Villarreal – noha nincs a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atlético Madrid szintjén – spanyol élcsapatnak számít, rendre a nemzetközi kupaszereplésért harcol. Az előző idényben a BL-ben szerepelt (ahogy a közelmúltból a 2021–2022-es évadban is, 2021-ben pedig megnyerte az El-t), s mivel az előző La Liga-kiírásban harmadik lett, ősztől ismét az első számú európai kupasorozatban lesz érdekelve.

A klub filozófiája szerint technikás, labdabirtoklásra épülő, szervezett futballt játszik, s a kapusnak fontos szerepe van a játék felépítésében; megkövetelik, hogy magabiztos legyen lábbal, pontosan passzoljon, jók legyenek a hosszú indításai, remekül szervezze és folyamatos kommunikációjával irányítsa a védelmet, nyomás alatt nyugodt maradjon és olvassa a játékot. Nos, a rutinos profi az összes kritériumnak megfelel, rögtön bevethető, szóval abszolút beleillik a Villarreal elképzeléseibe.

Fotó: Imago Images/motivio

Ezt a vélekedést erősítette meg lapunknak Fernando Sánchez Tavero, az As újságírója is: „Gulácsi Péter okos és időszerű igazolás, akit az első számú kapus, Luiz Júnior megbízható helyettesének szánnak, miközben biztosítja azt a tapasztalatot, amelyet a klub kifejezetten erre a szerepre keresett. A legmagasabb szinten játszott és szerzett rutint Lipcsében, magabiztosságot ad a csapatnak, amikor pedig szükség lesz rá, mindenféle probléma nélkül be tud szállni. Teljes mértékben profi, a kapuban pedig nyugalmat és tekintélyt sugároz. A Villarrealnál mindenki nagyra értékeli a képességeit, s biztosak abban, hogy adott esetben, ha a körülmények úgy diktálják, kezdőként is számolhatnak vele. Az érkezésével bővebb lett a keret, erősebb a kapusposzt, biztonságot nyújt, a tapasztalata pedig sokat érhet a mindennapokban is. Ő pontosan azt a profilt testesíti meg, amelyet a klub keresett erre a posztra. Szerintem nagyszerű döntés a Villarrealtól Gulácsi Péter szerződtetése.”

Itt az első dicséret: jobban

helyezkedik brazil riválisánál

Minden jel szerint Gulácsi Péter Luiz Júnior mögé második számú kapusnak érkezik a Villarrealhoz, de tapasztalatával és kimagasló képességeivel biztonságot jelenthet a bajnokság és a Bajnokok Ligája kettős terhelése mellett. Luiz Júnior 25 éves brazil kapus, két éve tizenkétmillió euróért a portugál Famalicaótól érkezett. Erősségei közé tartozik a távoli lövések védése, jól lesi le a hosszú indításokat a tizenhatoson kívülre futva, mentálisan erős, jól hárítja a tizenegyeseket.

Fotó: X/Villarreal

Gyengeségei közé tartoznak a hosszú indítások (rövid passzokban jó), a tizenhatoson belül bizonytalanul mozdul ki a kapujából a beadásokra és nincs sok rutinja a legmagasabb szinten. Ha összehasonlítjuk Gulácsi Péterrel, akkor a brazil kapus robbanékonyabb, aktívabban lép ki a hosszú indításokra és gyorsabbak a reflexei a lövéseknél. Viszont a magyar kapus jobban helyezkedik a gólvonalon, rutinosabb, erősebb egyéniség és nyomás alatt kiegyensúlyozottabb döntéseket hoz.

A válogatottban már nem vetődhet a gólvonal előtt

Gulácsi Péter 58-szor lépett pályára a nemzeti csapatban, többször nem teszi meg, ugyanis tavaly lemondta a válogatottságot. Miután végigjárta az utánpótlás-válogatottakat, 2014. május 22-én a dánok elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a felnőttek között. Már a 2016-os Európa-bajnokságon is ott volt (nem lépett pályára), majd Király Gábor visszavonulása után első számú kapus lett. A 2021-es és a 2024-es Eb összes mérkőzésén vele kezdődött a magyar válogatott összeállítása, utoljára 2024. szeptember 7-én, a Németország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen védett címeres mezben.

Fotó: Szabó Miklós

Eb-aranyérmes és kupagyőztesek a keretben

Nem meglepő módon a Villarrealban rengeteg kiemelkedő képességű csapattársa lesz Gulácsi Péternek, de mindenekelőtt a 18-szoros spanyol válogatott Gerard Moreno nevét kell megemlíteni. A 34 éves csatár legendának számít a klubnál, 321 mérkőzésen 130 gólt szerzett és negyvenkilenc gólpasszt adott, az előző bajnokságban tíz találatig jutott – nem meglepő, hogy ő a csapatkapitány. A tenerifei Ayoze Pérez korábban megjárta a Premier League-et, játszott a Newcastle-ban és a Leicesterben is (utóbbival FA-kupát és angol Szuperkupát nyert), majd a Betis érintésével került Villarrealba. Ötször játszott a spanyol válogatottban, amellyel 2024-ben Európa-bajnokságot nyert. Nicolas Pépé Elefántcsontparttal Afrika-kupát nyert (ahogyan Pape Gueye is Szenegállal), az Arsenallal az FA-kupát és az angol Szuperkupát hódította el, két éve erősíti a Villarrealt. A portugál Renato Veiga részt vett az idei világbajnokságon, 2025-ben Nemzetek Ligáját nyert, a Chelsea-vel pedig ugyanebben az évben Konferencialigát.