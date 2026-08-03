Gulácsi Péter legendaként távozik Lipcséből; jól rajtolt az NB II-ben a Gyirmót

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Gulácsi Péter legendaként távozik 11 év után az RB Leipzigtől. A 36 esztendős kapus 2015 nyarán érkezett a Salzburgtól Lipcsébe, megélt magasságokat és mélységeket – hétfő délután pedig hivatalossá vált, hogy a spanyol Villarrealhoz szerződött! A „sárga tengeralattjáró” – noha nincs a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atlético Madrid szintjén – élcsapatnak számít, rendre a nemzetközi kupaszereplésért harcol. Fernando Sánchez Tavero, az As újságírója szerint „Gulácsi Péter okos és időszerű igazolás, akit az első számú kapus, Luiz Júnior megbízható helyettesének szánnak, miközben biztosítja azt a tapasztalatot, amelyet a klub kifejezetten erre a szerepre keresett”.

A kispadon ült az Újpest FC ellen 4–2-re elveszített vasárnapi bajnokin Dénes Vilmos, ám egyelőre nem mutatkozott be a DVSC-ben. A 21 éves szélső múlt héten érkezett a Lokihoz, a belga első osztályba idén feljutó Kortrijket hagyta el a piros-fehérek kedvéért. „A DVSC már akkor megkeresett, amikor feljutottunk a Kortrijkkel. Akkor úgy döntöttem, maradok a belgáknál, adok magamnak esélyt, hogy beverekedjem magam a kezdőbe. Nem érzem csalódásnak, hogy hazatértem, inkább úgy fogom fel, hogy a belga kaland jó tanulópénz volt – ha legközelebb külföldre mehetek játszani, több rutinnal vágok neki a légiósidőszaknak.”

Nem sokat pihenhetett a Bajnokok Ligája-győztes Olympiakosz női vízilabdacsapatának 20 éves magyar szerzeménye, Hajdú Kata a Sydney-ben július 26-án véget érő világkupadöntőt követően, hiszen jelenleg az U20-as válogatottal Portugáliában szerepel a korosztályos Európa-bajnokságon. Májusban, a világkupa-selejtezőt követően kereste meg a görög Olympiakosz. „A nővéremet egyből felhívtam, hogy segítsen, mit válaszoljak. A szüleimnek utána meséltem el, mi történt, Kértem egy hét gondolkodási időt, de semmit sem aludtam aznap éjjel, végig jártak a gondolataim. Nem tudtam várni egy hetet, másnap válaszoltam, hogy szeretnék élni a lehetőséggel.”

Az NB II-es újonc Gyirmót FC Győr két győztes mérkőzéssel rajtolt a 2026–2027-es idényben. Weitner Ádám vezetőedző örül a jó kezdésnek, de óvatos is, szerinte csak később kap valós képet a másodosztály erőviszonyairól. „Büszkék lehetünk arra, hogy az NB III egyik legerősebb csoportját nagy fölénnyel sikerült megnyernünk, és tényleg van önbizalma a csapatnak. Játékosaink többsége szerepelt már ebben az osztályban, sőt, az NB I-ben is, de mégiscsak újoncok vagyunk, vissza kell szoknunk az NB II-es ritmusra. Intenzív edzéseket végzünk, de tudjuk, ez keményebb, gyorsabb bajnokság.”

Rendkívül alacsony, a második félidőben még tovább csökkenő átlagéletkorú csapattal játszott a címvédő ETO, mégis 4–0-ra győzött a Nyíregyháza ellen. A mérkőzést követően újra felcsendült az öltözőben az elhíresült „Visszajött a hattyú” mondóka, de ennél is többet mond, hogy nagy taps hallatszott ki. A fiatalok, akiknek Efraín Juárez lehetőséget ad, tűzbe mennek a mexikói vezetőedzőért, ehhez pedig úgy tűnik, csatlakoztak a bajnoki címért rengeteget tevő játékosok is. A klub a Vitális kontra Juárez belháborúban egyértelműen az edző mellé állt. Igazán akkor ér sokat ez a siker, ha Rigában olyan eredményt ér el az ETO, amely továbbjutási eséllyel kecsegtet a Konferencialigában.

Jó egy hónapra vagyunk a jégkorongidény rajtjától, szeptember közepén elindul az Erste Liga, valamint az osztrák központú ICEHL is. Utóbbi bajnokságban az előző évadhoz hasonlóan két magyar csapatnak szurkolhatunk, a Hydro Fehérvár AV19 mellett a Ferencváros is ott lesz a startnál. A Volán keretében egyetlen kiadó hely maradt, mivel a klub egyelőre nem használja ki mind a tíz légiós helyet, így a magyar játékosok még nagyobb szerepet kaphatnak. A keret utolsó helyét az Erste Ligában induló FEHA19 fiataljaiból töltenék fel. Hegedüs Levente, Farkas László, Mihalik Gergő, Páterka Bence, Dóczi Zsombor és Alapi Márton közül kapja meg valaki az esélyt arra, hogy feljebb lépjen.

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