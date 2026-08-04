Fucsovics csupán három játékot nyert, Moutet simán kiejtette Montréalban

Fucsovics Márton ezt megelőzően legutóbb 2024 augusztusában, Cincinnatiban találkozott Corentin Moutet-val, akivel most a montréali 1000-es ATP-torna első fordulójában futott össze. Fucsovics akkor három játszmában kikapott ellenfelétől, ám előtte kétszer is legyőzte, s mivel kettejük első, 2022-es csatáját a francia nyerte, a két játékos 2–2-es egymás elleni mérleggel vágott neki az ötödik egymás elleni összecsapásnak.

Az esőzés miatt többször elhalasztott mostani mérkőzésen hamar világossá váltak a pillanatnyi erőviszonyok: Moutet brékkel kezdett, majd elvette Fucsovics második adogatógémjét is, és bár 4:0-nál a magyar játékos szépített, simán a franciáé lett az első játszma (6:1).

Nem hozott jelentős változást a második szett sem: Moutet – nagy csatában – az első lehetséges alkalommal elnyerte riválisa adogatójátékát, és bár a következő gémben Fucsovics is eljutott bréklabdáig, abból nem lett pont. A folytatásban a francia már magabiztosan hozta a szerváit, és az ötödik brékjével lezárta a meccset (6:2).

A világranglista 59. helyén álló Moutet a megelőző kilenc ATP-tornájából nyolcon az első fordulóban kiesett, a jelek szerint formája javulóban van. Fucsovics neve mellé nyolc kettős hiba került.

A MÉRKŐZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA!

ATP 1000-ES TORNA, MONTRÉAL (9 415 725 dollár, kemény pálya)

1. FORDULÓ

Moutet (francia)–Fucsovics (magyar) 6:1, 6:2