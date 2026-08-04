Nemzeti Sportrádió

Fucsovics csupán három játékot nyert, Moutet simán kiejtette Montréalban

2026.08.04. 07:36
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Fucsovics Márton (Fotó: Getty Images)
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Montreal Fucsovics Márton Corentin Moutet ATP 1000
Fucsovics Márton két sima játszmában (6:1, 6:2) kikapott a francia Corentin Moutet-tól a montréali teniszverseny első fordulójának magyar idő szerint kedd hajnali mérkőzésén.

Fucsovics Márton ezt megelőzően legutóbb 2024 augusztusában, Cincinnatiban találkozott Corentin Moutet-val, akivel most a montréali 1000-es ATP-torna első fordulójában futott össze. Fucsovics akkor három játszmában kikapott ellenfelétől, ám előtte kétszer is legyőzte, s mivel kettejük első, 2022-es csatáját a francia nyerte, a két játékos 2–2-es egymás elleni mérleggel vágott neki az ötödik egymás elleni összecsapásnak.

Az esőzés miatt többször elhalasztott mostani mérkőzésen hamar világossá váltak a pillanatnyi erőviszonyok: Moutet brékkel kezdett, majd elvette Fucsovics második adogatógémjét is, és bár 4:0-nál a magyar játékos szépített, simán a franciáé lett az első játszma (6:1).

Nem hozott jelentős változást a második szett sem: Moutet – nagy csatában – az első lehetséges alkalommal elnyerte riválisa adogatójátékát, és bár a következő gémben Fucsovics is eljutott bréklabdáig, abból nem lett pont. A folytatásban a francia már magabiztosan hozta a szerváit, és az ötödik brékjével lezárta a meccset (6:2).

A világranglista 59. helyén álló Moutet a megelőző kilenc ATP-tornájából nyolcon az első fordulóban kiesett, a jelek szerint formája javulóban van. Fucsovics neve mellé nyolc kettős hiba került.

A MÉRKŐZÉS RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA IDE KATTINTVA!

ATP 1000-ES TORNA, MONTRÉAL (9 415 725 dollár, kemény pálya)
1. FORDULÓ
Moutet (francia)–Fucsovics (magyar) 6:1, 6:2

 

Montreal Fucsovics Márton Corentin Moutet ATP 1000
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