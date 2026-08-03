Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: tízzel nyertek a portugálok ellen az U18-as fiúk az Eb-n

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2026.08.03. 21:12
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Az U18-as fiú kézilabda-válogatott tíz góllal győzte le a portugálokat az Eb középdöntőjében.

Az U18-as fiú kézilabda-válogatott 45–35-re legyőzte a portugálokat a szerbiai Európa-bajnokság középdöntős csoportjában.

Gulyás István együttese kedden a horvátokkal találkozik.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Szerbia
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Portugália 45–35 (18–14)

(Kiemelt fotó: Lucija Begenisic/IHF/MKSZ)

kezilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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