Kézilabda: tízzel nyertek a portugálok ellen az U18-as fiúk az Eb-n
Az U18-as fiú kézilabda-válogatott tíz góllal győzte le a portugálokat az Eb középdöntőjében.
Az U18-as fiú kézilabda-válogatott 45–35-re legyőzte a portugálokat a szerbiai Európa-bajnokság középdöntős csoportjában.
Gulyás István együttese kedden a horvátokkal találkozik.
U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Szerbia
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Portugália 45–35 (18–14)
Csoportkör, harmadik forduló
Magyarország–Portugália 45–35 (18–14)
(Kiemelt fotó: Lucija Begenisic/IHF/MKSZ)
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