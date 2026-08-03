Videó: tömegek fogadták Vozinhát Chilében
Mint ismert, a világbajnokságon ismertté vált zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha a chilei Colo-Colo csapatában folytatja pályafutását. A 40 éves kapus magyar idő szerint hétfőn érkezett meg a dél-amerikai országba, ahol már a reptéren tömegek fogadták, majd (magyar idő szerint már este) sikerrel vette az orvosi vizsgálatokat is.
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