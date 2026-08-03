Videó: tömegek fogadták Vozinhát Chilében

Mint ismert, a világbajnokságon ismertté vált zöld-foki-szigeteki kapus, Vozinha a chilei Colo-Colo csapatában folytatja pályafutását. A 40 éves kapus magyar idő szerint hétfőn érkezett meg a dél-amerikai országba, ahol már a reptéren tömegek fogadták, majd (magyar idő szerint már este) sikerrel vette az orvosi vizsgálatokat is.

Vozinha superó los exámenes médicos en Clínica Meds y solo falta la firma para sellar su vínculo con Colo-Colo 🤟🏻⚪️⚫️



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Vozinha passed his medical exams at the Meds clinic, and only the signature remains to seal his deal with Colo-Colo 🤟🏻⚪️⚫️



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Vozinha foi aprovado nos… pic.twitter.com/oBjwYxT62h — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026